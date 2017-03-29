Кухни с немецким характером

В современных домах и квартирах кухня частенько объединена не только с обеденной зоной, но и с гостиной. В то же время многие из нас по-прежнему предпочитают классический вариант планировки и возводят между этими помещениями перегородки и глухие стены. Как бы то ни было, но мы все понимаем важность гармоничного оформления кухни, удобной меблировки, оснащением всей необходимой утварью. Кухни бывают абсолютно разными, а наша новая подборка это прекрасно демонстрирует. Представляем вашему вниманию проекты немецких специалистов homify.
День и ночь
Чтобы сделать помещение кухни максимально просторным (хотя бы визуально), декоратор отказался от верхних шкафов в пользу горизонтальных полок. Мебель лишена сложного и объемного декора. Ее фасады простые и гладкие. Кованые элементы являются отличным акцентом в этом светлом помещении.
Немцы любят комфорт и натуральность. Эти качества в сочетании со скандинавской лаконичностью создают приятный, обаятельный эффект. Белый цвет гарнитура – это беспроигрышный вариант как для маленькой, так и для просторной кухни. Он обладает свойством стирать границы и делает комнату визуально просторной, помогая при этом увеличить освещенность комнаты. К тому же, деревянные поверхности столешниц отлично смотрятся в белой окантовке шкафов.
П-образная планировка кухни весьма удобна для размещения так называемого рабочего треугольника. Его невидимыми вершинами являются мойка, холодильник и плита. При этом открытые дверцы тех или иных предметов кухонного ансамбля не мешают как друг другу, так и передвижению внутри рабочих зон треугольника.
Здесь мы видим кухню и обеденную зону в гармоничном открытом пространстве. Эти две зоны плавно и элегантно слились воедино, позволяя хозяевам наслаждаться их функциональностью и удобством. Что касается необычной и смелой цветовой схемы, то в этом просторном помещении она более чем позволительна.
Черные матовые рабочие поверхности выглядит современно, опрятно и гармонично. В этом проекте использовано точечное освещение, которое так часто используется в последнее время. Такой свет приятно ложится на прямые поверхности.
Итак, если вы любите минимализм, то такой дизайн кухни непременно придется вам по вкусу. Вся комната окутана глянцевым блеском, который придает интерьеру образ «кристальной чистоты».