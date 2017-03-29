Кухни с немецким характером

В современных домах и квартирах кухня частенько объединена не только с обеденной зоной, но и с гостиной. В то же время многие из нас по-прежнему предпочитают классический вариант планировки и возводят между этими помещениями перегородки и глухие стены. Как бы то ни было, но мы все понимаем важность гармоничного оформления кухни, удобной меблировки, оснащением всей необходимой утварью. Кухни бывают абсолютно разными, а наша новая подборка это прекрасно демонстрирует. Представляем вашему вниманию проекты немецких специалистов homify.