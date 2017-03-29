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Кухни с немецким характером

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Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living Кухня в стиле кантри
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В современных домах и квартирах кухня частенько объединена не только с обеденной зоной, но и с гостиной. В то же время многие из нас по-прежнему предпочитают классический вариант планировки и возводят между этими помещениями перегородки и глухие стены. Как бы то ни было, но мы все понимаем важность гармоничного оформления кухни, удобной меблировки, оснащением всей необходимой утварью. Кухни бывают абсолютно разными, а наша новая подборка это прекрасно демонстрирует. Представляем вашему вниманию проекты немецких специалистов homify.

День и ночь

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living Кухня в стиле кантри
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

Чтобы сделать помещение кухни максимально просторным (хотя бы визуально), декоратор отказался от верхних шкафов в пользу горизонтальных полок. Мебель лишена сложного и объемного декора. Ее фасады простые и гладкие. Кованые элементы являются отличным акцентом в этом светлом помещении.

Берлинале

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin Кухня в стиле лофт Дерево Бежевый
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

Немцы любят комфорт и натуральность. Эти качества в сочетании со скандинавской лаконичностью создают приятный, обаятельный эффект. Белый цвет гарнитура – это беспроигрышный вариант как для маленькой, так и для просторной кухни. Он обладает свойством стирать границы и делает комнату визуально просторной, помогая при этом увеличить освещенность комнаты. К тому же, деревянные поверхности столешниц отлично смотрятся в белой окантовке шкафов.

Рабочий треугоьник

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Кухня в стиле модерн
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

П-образная планировка кухни весьма удобна для размещения так называемого рабочего треугольника. Его невидимыми вершинами являются мойка, холодильник и плита. При этом открытые дверцы тех или иных предметов кухонного ансамбля не мешают как друг другу, так и передвижению внутри рабочих зон треугольника.

Экспрессия в цвете

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH Кухня
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

Здесь мы видим кухню и обеденную зону в гармоничном открытом пространстве. Эти две зоны плавно и элегантно слились воедино, позволяя хозяевам наслаждаться их функциональностью и удобством. Что касается необычной и смелой цветовой схемы, то в этом просторном помещении она более чем позволительна.

Идеальная столешница

Wohnungseinrichtung nach Maß im Münsterland, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH Кухня в стиле модерн
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Черные матовые рабочие поверхности выглядит современно, опрятно и гармонично. В этом проекте использовано точечное освещение, которое так часто используется в последнее время. Такой свет приятно ложится на прямые поверхности.

Морозная свежесть

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Итак, если вы любите минимализм, то такой дизайн кухни непременно придется вам по вкусу. Вся комната окутана глянцевым блеском, который придает интерьеру образ «кристальной чистоты».

10 идей для создания современной и организованной кухни
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