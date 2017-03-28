Даже если вам немного за тридцать, или как начать жить самостоятельно

Взрослая и самостоятельная жизнь предполагает ответственность, а поддержание чистоты в доме является одной из тех привычек, за которую не приходится краснеть. Стоит ли закрывать глаза на нежелание (отсутствие времени, сил и прочие отговорки) заправлять утром кровать и раз в неделю убирать пыль? Никто не собирается делать вам напоминания, а также хвалить после очередных «маневров» с пылесосом. Уборка — это всего лишь дань уважения самому себе и гигиене родного дома.