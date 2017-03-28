Даже если вам немного за тридцать, или как начать жить самостоятельно

Если нашему дорогому читателю «уже немного за тридцать», пришло время оставить позади юношеские привычки и задуматься о персональных ощущениях, которые вырастают из качества оформления собственного жилого пространства. Вы решились на «смену декораций», но пока не готовы обращаться за помощью к специалисту? Вы смирились с идеей расстаться раз и навсегда с утварью, напоминающей о чудесных студенческих годах? Поздравляем! Сегодня мы расскажем, с чего начинать…
С годами меняются наши предпочтения, желания и взгляды. Когда-то мы получали удовольствие от висящего над кроватью постера с любимой рок-группой, однако сейчас пора взглянуть на окружающие нас вещи по-взрослому. Научившись распоряжаться деньгами, мы в состоянии инвестировать в качество. Именно поэтому специалисты homify рекомендуют позабыть о дешевых и нелепых аксессуарах, отдав предпочтение мебели из натуральных материалов, солидным книжным шкафам, текстилю и дополняющим интерьер коврам.
Замечали ли вы то, как естественное освещение способно преобразовать даже самое незамысловатое жилое пространство? Вам придется приложить некоторые усилия, чтобы создать гармоничный световой сценарий. Помните, что рекомендации наших специалистов могут оказаться весьма полезны.
Спальная комната отныне имеет особый неприкосновенный статус. Это обитель Морфея, где просто необходимо создать полноценные для расслабления и отдыха условия. При выборе цветового оформления ориентируйтесь на расположение окон. Для отделки используйте исключительно качественные и экологически чистые материалы. Завершающим штрихом станет красивый комплект постельного белья.
Красные стены с эклектичными элементами декора — это прекрасно. Однако самостоятельно справиться с оформлением таких интерьеров сможет отнюдь не каждый. Мы рекомендуем обратиться к спокойным пастельным оттенкам. Более подробно об их использовании можно узнать в наших статьях.
Взрослая и самостоятельная жизнь предполагает ответственность, а поддержание чистоты в доме является одной из тех привычек, за которую не приходится краснеть. Стоит ли закрывать глаза на нежелание (отсутствие времени, сил и прочие отговорки) заправлять утром кровать и раз в неделю убирать пыль? Никто не собирается делать вам напоминания, а также хвалить после очередных «маневров» с пылесосом. Уборка — это всего лишь дань уважения самому себе и гигиене родного дома.
Настала очередь пересмотреть имеющуюся на кухне посуду. Мы надеемся, что вы найдете у себя красивый сервиз и элегантные бокалы для белого и красного вина. Все остальные, идущие в разнобой тарелки, кружки и стаканы, должны остаться в прошлом.
Эта рекомендация может показаться читателю странной, но она имеет право на жизнь. Дизайнеры интерьера, будучи еще и отличными психологами, настоятельно советуют избавиться от фотографий бывших партнеров. В светлом и уютном доме взрослого самостоятельного человека не должно быть демонов из прошлого.
Мы можем часами рассказывать об уюте и уникальной домашней атмосфере; все наши усилия будут направлены на объяснение необходимости создания идеального пространства для отдыха. Однако персонализировать все это сможете только вы сами.