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Даже если вам немного за тридцать, или как начать жить самостоятельно

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Home Staging : Grosvenor , In:Style Direct In:Style Direct Гостиная в стиле минимализм
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Если нашему дорогому читателю «уже немного за тридцать», пришло время оставить позади юношеские привычки и задуматься о персональных ощущениях, которые вырастают из качества оформления собственного жилого пространства. Вы решились на «смену декораций», но пока не готовы обращаться за помощью к специалисту? Вы смирились с идеей расстаться раз и навсегда с утварью, напоминающей о чудесных студенческих годах? Поздравляем! Сегодня мы расскажем, с чего начинать…

Аксессуары и прочие детали

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С годами меняются наши предпочтения, желания и взгляды. Когда-то мы получали удовольствие от висящего над кроватью постера с любимой рок-группой, однако сейчас пора взглянуть на окружающие нас вещи по-взрослому. Научившись распоряжаться деньгами, мы в состоянии инвестировать в качество. Именно поэтому специалисты homify рекомендуют позабыть о дешевых и нелепых аксессуарах, отдав предпочтение мебели из натуральных материалов, солидным книжным шкафам, текстилю и дополняющим интерьер коврам.

On voit, le soleil!

Natural Bathroom Casa Più Arredamenti natural bathroom
Casa Più Arredamenti

Natural Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

Замечали ли вы то, как естественное освещение способно преобразовать даже самое незамысловатое жилое пространство? Вам придется приложить некоторые усилия, чтобы создать гармоничный световой сценарий. Помните, что рекомендации наших специалистов могут оказаться весьма полезны.

Ты видишь сны…

Лофт, Interiorbox Interiorbox Спальня в стиле лофт
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

Спальная комната отныне имеет особый неприкосновенный статус. Это обитель Морфея, где просто необходимо создать полноценные для расслабления и отдыха условия. При выборе цветового оформления ориентируйтесь на расположение окон. Для отделки используйте исключительно качественные и экологически чистые материалы. Завершающим штрихом станет красивый комплект постельного белья.

Сдержанность и элегантность

Living room : Neutral tones In:Style Direct Гостиная в стиле минимализм
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

 Красные стены с эклектичными элементами декора — это прекрасно. Однако самостоятельно справиться с оформлением таких интерьеров сможет отнюдь не каждый. Мы рекомендуем обратиться к спокойным пастельным оттенкам. Более подробно об их использовании можно узнать в наших статьях.

Право на чистоту

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Взрослая и самостоятельная жизнь предполагает ответственность, а поддержание чистоты в доме является одной из тех привычек, за которую не приходится краснеть. Стоит ли закрывать глаза на нежелание (отсутствие времени, сил и прочие отговорки) заправлять утром кровать и раз в неделю убирать пыль? Никто не собирается делать вам напоминания, а также хвалить после очередных «маневров» с пылесосом. Уборка — это всего лишь дань уважения самому себе и гигиене родного дома.

Порядочная кухонная утварь

Clear Sarjaton glass (pair) Fate London Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Fate London

Clear Sarjaton glass (pair)

Fate London
Fate London
Fate London

Настала очередь пересмотреть имеющуюся на кухне посуду. Мы надеемся, что вы найдете у себя красивый сервиз и элегантные бокалы для белого и красного вина. Все остальные, идущие в разнобой тарелки, кружки и стаканы, должны остаться в прошлом.

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Фотографии бывших

Antic Shabby Chic Wooden Multi Photo Frame in Pastel Colours - Distressed Look Vintagist.com Стены и полКартины и рамы
Vintagist.com

Antic Shabby Chic Wooden Multi Photo Frame in Pastel Colours – Distressed Look

Vintagist.com
Vintagist.com
Vintagist.com

Эта рекомендация может показаться читателю странной, но она имеет право на жизнь. Дизайнеры интерьера, будучи еще и отличными психологами, настоятельно советуют избавиться от фотографий бывших партнеров. В светлом и уютном доме взрослого самостоятельного человека не должно быть демонов из прошлого.

Мой дом — моя крепость…

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Медиа комната в классическом стиле
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Мы можем часами рассказывать об уюте и уникальной домашней атмосфере; все наши усилия будут направлены на объяснение необходимости создания идеального пространства для отдыха. Однако персонализировать все это сможете только вы сами.

Вдохновляющие и очаровательные фасады домов
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