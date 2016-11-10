6 примеров универсальной мебели для небольшого дома

В этой статье мы докажем, что складная мебель – лучший выбор, когда в Вашем доме недостаточно пространства. Менее чем за пару минут можно изменить свою комнату до неузнаваемости: расправьте кровать и комната сразу претендует на звание спальной комнаты. Разложите стул или стол- и Ваш дом уже готов к приему гостей.
Распространено мнение, что большее количество складной мебели изготовлено из пластика, однако современные производители все чаще начинают прибегать к иным материалам при производстве. Кроме того, обычно она изготавливается в нейтральных цветах, таких как белый, черный или цвет бежевый, однако всегда можно эффектно украсить ее и улучшить внешний вид. Если мы не убедили Вас приведенными доводами… дополнительные аргументы: складная мебель устойчивая, универсальная и легка в уходе.
Складные письменные столы предлагают все преимущества традиционного письменного стола, не захватывая при этом пространства комнаты, где они установлены. При выборе подобной модели стола важно обратить внимание на высоту самой столешницы ( рекомендованная высота – 72 сантиметра), так как очень высокая поверхность будет некомфортной для Ваших рук и плеч. Изготовленный стол, который мы видим на фотографии – просто совершенный, так как у него кроме того есть маленькие пространства хранения, которые всегда сохранят Ваши вещи в порядке.
Обычно мы используем складные стулья в садах или на пляже, но если мы хотим сохранить максимум свободного пространства нашего жилища, можно прибегнуть к использованию складных стульев внутри дома. Модель, которая представлена на фотографии, изготовлена с использованием корабельных материалов , что дает ему сопротивление и обеспечивает долговечность стула. Кроме того, это отличный способ добавить интерьеру свежий средиземноморский воздух.
Они идеальны для вещей, местоположение которых Вы всегда меняете или тех предметов, которые Вы хотели бы скрыть при визите гостей. Эта складная консоль из древесины объединена в стену и оказывается невероятно элегантной и в свернутом и в разложенном виде Это может быть полкой для растений, цветов, или каких-то журналов, придавая художественное оформление комнате.
Раскладная кровать - вещь чрезвычайно полезная и функциональная. Пришли гости? Разложите кровать и Ваша комната превратится из гостиной в спальную комнаты. В проекте BRO DESIGN STUDIO кровать встроена в стену благодаря специально оборудованной нише. Это абсолютно идеальный вариант для желающих никоим образом не загромождать пространство излишней мебелью.
Вы хотите чтобы по взмаху волшебной палочки Ваша кухня превращалась из маленькой комнатки в удобную столовую? Тогда раскладной стол придется как нельзя кстати. Столешница выдвигается из кухонного островка,тем самым экономя свободной пространство кухни во вне обеденное время. Это идеальный выбор для малогабаритной кухни. Его размер подходит для приема пищи двух-трех человек, и кроме того позволяет иметь все под рукой, практически не вставая стула.
Также с вариантами обустройства небольших по размеру кухонь Вы можете ознакомиться в статье ’Как обустроить кухню в малометражке’.
Это красивое зеркало идеально ка по своим внешним характеристикам, так и в практическом назначении. Оно разворачивается, когда Вам это необходимо, и при желании становится невидимым. Его можно поместить на туалетном столике, или просто хранить под кроватью до тех пор, пока оно не понадобится. Оно очень легкое, чрезвычайно красивое и очень практичное. Такое зеркало может с легкостью вписаться в любой интерьер и комбинироваться с любой мебелью.