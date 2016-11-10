6 примеров универсальной мебели для небольшого дома

В этой статье мы докажем, что складная мебель – лучший выбор, когда в Вашем доме недостаточно пространства. Менее чем за пару минут можно изменить свою комнату до неузнаваемости: расправьте кровать и комната сразу претендует на звание спальной комнаты. Разложите стул или стол- и Ваш дом уже готов к приему гостей.

Распространено мнение, что большее количество складной мебели изготовлено из пластика, однако современные производители все чаще начинают прибегать к иным материалам при производстве. Кроме того, обычно она изготавливается в нейтральных цветах, таких как белый, черный или цвет бежевый, однако всегда можно эффектно украсить ее и улучшить внешний вид. Если мы не убедили Вас приведенными доводами… дополнительные аргументы: складная мебель устойчивая, универсальная и легка в уходе.