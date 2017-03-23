Ограждение лестницы как произведение искусства: 11 удивительных примеров

Лестница помимо того, что выполняет конструктивную роль и отвечает за соединение этажей дома, является еще и заметным элементом интерьера. Дизайнерские решения в оформлении ступеней, перил и ограждений лестницы, инновационные материалы и образы, оригинальная планировка всей конструкции сделают интерьер ярким и индивидуальным. В этой статье мы собрали несколько необычных проектов, вдохновляющих на смелые эксперименты.