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Ограждение лестницы как произведение искусства: 11 удивительных примеров

Перла Вереника Перла Вереника
Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Лестница помимо того, что выполняет конструктивную роль и отвечает за соединение этажей дома, является еще и заметным элементом интерьера. Дизайнерские решения в оформлении ступеней, перил и ограждений лестницы, инновационные материалы и образы, оригинальная планировка всей конструкции сделают интерьер ярким и индивидуальным. В этой статье мы собрали несколько необычных проектов, вдохновляющих на смелые эксперименты. 

1. Игра форм и линий

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación Гостиная в стиле модерн
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

Это ограждение, кроме стильного украшения лестницы, является еще и и идеальным разделителем помещения, привносящее в комнату динамичность линий и четкость геометрических форм. Тонкий лист с решетчатыми отверстиями смотрится легко, элегантно и зрелищно, несмотря на большой размер.

2. Ажурный минимализм

Casa unifamiliare, Studio di Urbanistica ed Architettura Studio di Urbanistica ed Architettura Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Studio di Urbanistica ed Architettura

Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura

Тонкие линии узора придают изящности этой белой, высокой лестнице. Круги в основе рисунка – удачное решение, лаконичное, простое, а в целом создающее неповторимый образ интерьера. 

3. Скульптурные и внушительные формы

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Это пример силы и величия архитектурных форм в интерьере, когда мы видим наклонную стенку, которая, кажется, бросает вызов гравитации, чтобы стать ограждением лестницы. Опять же, дерево – прекрасный материал для отделки интерьера, обеспечивающий элегантность и тепло пространства.

4. Интерьер как отражение ваших интересов и хобби

Guitar Staircase, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

Оригинальность лестницы и ее ограждения должны быть в гармонии с остальной частью дома. Здесь мы видим отличный  пример, который показывает индивидуальность и предпочтения хозяев. Гитара как часть декора стала и оригинальным элементом оформления, и превосходным отражением любимого хобби, она главный герой и основа композиции этого пространства. 

5. Художественная утонченность линий

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Винный погреб в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

Эти перила – образец виртуозного воплощения художественного декора, легкие и изящные. Классические ступени и утонченные линии перил сделают интерьер современного дома более утонченным, вне времени и моды.

6. Зрелищный и авангардный вид перил

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Древесина – непревзойденный материал для украшения интерьера, теплый, уютный и элегантный. К тому же древесина дает широкий простор для дизайнерского творчества  благодаря своей податливости. Эти перила с тонкими выгнутыми линиями выглядят очень авангардно, а текстура древесины дополняет образ приятными тактильными ощущенимями.

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7. В атмосфере средневекового замка

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

Это ажурное ограждение лестницы выполнено из простого кирпича, но насколько интересно такое решение смотрится в интерьере помещения! Темный цвет кирпича и его текстура словно переносят нас в эпоху средневековых замков, торжественных и величественных. 

8. Нежный и романтичный

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

Простая лестница и лаконичный интерьер в нейтральных тонах приобретают совершенно иной вид, более нежный и оригинальный, благодаря одной простой детали – ажурной белой стене вдоль перил лестницы. 

9. Весело и игриво

Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

Очень необычный, яркий и жизнерадостный пример декора лестницы: ярко-желтая отделка в форме шлюпки и спасательные круги на перилах.

10. Часть природы

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

Натуральные материалы часто используются в интерьере, но здесь мы видим совершенно иное исполнение. Перила лестницы – словно лианы, а колонны – стволы исполинских деревьев. Каждая деталь выглядит как живое растение, а интерьер – словно тропический лес.

11. Вся красота и мощь дерева

Chalet, RI-NOVO RI-NOVO Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Дерево в своем естественном состоянии – великолепное украшение интерьера, и эта лестница еще одно этому подтверждение. Массивные перила высокой лестницы выглядят как изогнутый ствол векового дуба, придавая комнате неповторимый вид. 

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