Ограждение лестницы как произведение искусства: 11 удивительных примеров

Лестница помимо того, что выполняет конструктивную роль и отвечает за соединение этажей дома, является еще и заметным элементом интерьера. Дизайнерские решения в оформлении ступеней, перил и ограждений лестницы, инновационные материалы и образы, оригинальная планировка всей конструкции сделают интерьер ярким и индивидуальным. В этой статье мы собрали несколько необычных проектов, вдохновляющих на смелые эксперименты.
Это ограждение, кроме стильного украшения лестницы, является еще и и идеальным разделителем помещения, привносящее в комнату динамичность линий и четкость геометрических форм. Тонкий лист с решетчатыми отверстиями смотрится легко, элегантно и зрелищно, несмотря на большой размер.
Тонкие линии узора придают изящности этой белой, высокой лестнице. Круги в основе рисунка – удачное решение, лаконичное, простое, а в целом создающее неповторимый образ интерьера.
Это пример силы и величия архитектурных форм в интерьере, когда мы видим наклонную стенку, которая, кажется, бросает вызов гравитации, чтобы стать ограждением лестницы. Опять же, дерево – прекрасный материал для отделки интерьера, обеспечивающий элегантность и тепло пространства.
Оригинальность лестницы и ее ограждения должны быть в гармонии с остальной частью дома. Здесь мы видим отличный пример, который показывает индивидуальность и предпочтения хозяев. Гитара как часть декора стала и оригинальным элементом оформления, и превосходным отражением любимого хобби, она главный герой и основа композиции этого пространства.
Эти перила – образец виртуозного воплощения художественного декора, легкие и изящные. Классические ступени и утонченные линии перил сделают интерьер современного дома более утонченным, вне времени и моды.
Древесина – непревзойденный материал для украшения интерьера, теплый, уютный и элегантный. К тому же древесина дает широкий простор для дизайнерского творчества благодаря своей податливости. Эти перила с тонкими выгнутыми линиями выглядят очень авангардно, а текстура древесины дополняет образ приятными тактильными ощущенимями.
Это ажурное ограждение лестницы выполнено из простого кирпича, но насколько интересно такое решение смотрится в интерьере помещения! Темный цвет кирпича и его текстура словно переносят нас в эпоху средневековых замков, торжественных и величественных.
Простая лестница и лаконичный интерьер в нейтральных тонах приобретают совершенно иной вид, более нежный и оригинальный, благодаря одной простой детали – ажурной белой стене вдоль перил лестницы.
Очень необычный, яркий и жизнерадостный пример декора лестницы: ярко-желтая отделка в форме шлюпки и
спасательные круги на перилах.
Натуральные материалы часто используются в интерьере, но здесь мы видим совершенно иное исполнение. Перила лестницы – словно лианы, а колонны – стволы исполинских деревьев. Каждая деталь выглядит как живое растение, а интерьер – словно тропический лес.