Как привнести природный дух в кухню

В современном мире подавляющее большинство из нас являются заложниками каменных джунглей: даже если мы проживаем не в квартире, так или иначе приходится очень часто
контактировать с городом: по работе, прочим делам или по развлечениям. Безусловно, порой это начинает давить и нам все чаще хочется добавить в свой дом частичку природы, вдохнуть в него свежего воздуха.
В этой книге идей мы собрали для Вас варианты такого обустройства, которое помогло бы вдохнуть дыхание природы в Вашу кухню, вместе с тем обеспечив комфорт и уют.
Для создания природного духа на кухне не обойтись без использования дерева. Оно может быть применено в различных формах. Недорогой, но привлекательной альтернативой популярных деревянных балок на потолке или высококачественных дорогостоящих деревянных полов могут быть декоративные элементы из натуральной необработанной древесины. Вы можете использовать деревянный стол, стулья или как декоративный объект на стене. Универсальность дерева позволяет использовать ее в самых различных вариациях. Применение древесины будет уместно как в рустикальном, классическом стилях,так и в модерне, минимализме, которые более направлены на технологичность.
Панорамные двери очень выгодно смотрятся в любом интерьере. Выходящие в сад или на террасу, они пропускают много света и служат прекрасным обрамлением для окружающего дом пейзажа. В случае, если Вы проживаете в загородном доме панорамные окна станут, пожалуй, первостепенным вариантом, позволяющим максимально сблизить замкнутое пространство самого дома с природой. Естественно у большинства наших соотечественников возникает беспокойство относительно морозоустойчивости таких окон. Спешим Вас порадовать - ширина стеклопакета может достигать 6,5 м, что обеспечит отличную тепло- и шумоизоляцию.
В одном ряду с раздвижными дверьми стоят складные двери гармошкой. Они также обеспечивают отличный обзор окружающей природы , при этом обладают абсолютной герметичностью и не позволяют холоду пробраться в дом. Таким образом они отлично подходят как для остекления загородного дома, так и для остекления балконов и лоджий городских квартир. Данная система позволит создать роскошную веранду, зимний сад или террасу,
Изначально французские окна были созданы для того, чтобы воссоздать иллюзию жизни на природе, чтобы яркое солнце могло беспрепятственно входить в дом, чтобы хозяева имели возможность созерцать красоту пейзажей. В наши дни их французские окна становятся все более популярным стилевым акцентом помещения. Однако их изначальное предназначение от этого не меняется. Именно поэтому они станут незаменимыми помощниками в деле по привнесению в кухню природных мотивов.
Важным моментом по созданию из кухни природного оазиса является правильный выбор напольного покрытия. Лучше отказаться от использования ламината, кафельной плитки, и отшлифованного паркета. В данном случае сыграет на руку и придаст нотку природной естественности использование натуральной древесины в виде массивной доски. Такое покрытие универсально, подходит почти любому интерьеру и очень долговечно.
Травы и пряности играют важнейшую роль в процессе приготовления блюд на кухне. В летний период растения содержатся в саду или на балконе. Но зимой такая возможность отсутствует. Для того, чтобы круглый год наслаждаться зеленью, сейчас используют маленькие огороды для кухни. Они требуют определенного места так, чтобы растения с маленькими горшками могли быть размещены на подоконнике. Правильное освещение позволяет выращивать травы без солнечного света. Они только лишь должны регулярно наливаться и, возможно, снабжаться органическим удобрением для трав, чтобы развить великолепный уголок природы в кухне.
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