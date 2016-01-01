Как привнести природный дух в кухню

В современном мире подавляющее большинство из нас являются заложниками каменных джунглей: даже если мы проживаем не в квартире, так или иначе приходится очень часто контактировать с городом: по работе, прочим делам или по развлечениям. Безусловно, порой это начинает давить и нам все чаще хочется добавить в свой дом частичку природы, вдохнуть в него свежего воздуха.

В этой книге идей мы собрали для Вас варианты такого обустройства, которое помогло бы вдохнуть дыхание природы в Вашу кухню, вместе с тем обеспечив комфорт и уют.