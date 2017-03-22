До и после: преображение ванной комнаты

Главное украшение ванной комнаты – даже не оригинальные аксессуары или изысканная отделка, а продуманная планировка помещения. Именно это позволяет в компактном пространстве разместить все необходимое и сделать это красиво и комфортно. Для тех, кто хочет заняться преображением своей ванной комнаты, возможно, будет интересен этот проект: маленькое пространство, сложная форма, неудобные углы и… великолепный результат!
Перед началом ремонта в ванной комнате стоит заранее спланировать вопросы, от которых собственно и будет зависеть итоговый результат: детальные размеры каждого предмета, эргономичная форма ванны, умывальника, сантехники, систему освещения, наличие зеркал раздвигающих границы комнаты и декора, придающего ванне более уютный вид.
Основа, с которой начинается ремонт в ванной комнате: прочный гладкий пол, выровненные стены, подготовленные для нанесения отделки, разметка размещения всех предметов.
До начала ремонта в ванной комнате полезно сделать чертеж будущей планировки или воспользоваться возможностями программ по 3D моделированию интерьеров. На объемном плане ванной комнаты вы сможете увидеть все нюансы помещения: удобно ли открываются дверцы шкафов, достаточно ли места для прохода к ванне и умывальнику, насколько практичны все предметы в ванной комнате.
В угловой части ванной комнаты дизайнеры разместили тумбу оригинальной формы, что позволило выровнять неровную геометрию пространства. Сразу за ней – удобная прямоугольная ванна, лаконичная, с эргономичной прямой внешней линией края. Напротив ванны – сходный по форме умывальник. Таким образом, труднодоступные места заняли тумбы, сделанные под размер помещения, а вдоль стен размещены ванная и умывальник. Каждый сантиметр площади удалось задействовать с максимальной пользой, а внешний вид ванной комнаты получился современным и элегантным.
Итог ремонта – ванная комната полностью оснащенная всеми деталями, функциональная и стильная, светлая и элегантная. Нейтральный серый цвет отделки в сочетании с белой сантехникой визуально собирает пространство, делает линии более четкими и лаконичными. Стеклянная перегородка отделяет ванну от остального пространства комнаты, но не перегружает визуальное восприятие комнаты дополнительными элементами. Таким образом, дизайнером удалось разграничить все функциональные зоны ванной комнаты, но сохранить при этом ощущение простора и легкости в интерьере.