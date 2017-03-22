До и после: преображение ванной комнаты

Перед началом ремонта в ванной комнате стоит заранее спланировать вопросы, от которых собственно и будет зависеть итоговый результат: детальные размеры каждого предмета, эргономичная форма ванны, умывальника, сантехники, систему освещения, наличие зеркал раздвигающих границы комнаты и декора, придающего ванне более уютный вид.

Основа, с которой начинается ремонт в ванной комнате: прочный гладкий пол, выровненные стены, подготовленные для нанесения отделки, разметка размещения всех предметов.