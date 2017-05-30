Очаровательная сказка на Ибице

Пока русскоязычный интернет ломает копья в словесных баталиях по поводу правильного произношения, выбирая между старым «Ибица» и узнанным благодаря путешествиям «Ивиса», даже не найдя консенсус по поводу ударного слога, давайте посмотрим на потрясающую реконструкцию, произведенную специалистами из компании TG Studio на этом удивительном острове.
Глядя на современный формат этого дома, достаточно сложно поверить, что за эффектным фасадом и стильным асимметричным остеклением скрывается вилла, которая много повидала на своем веку.
До реконструкции это строение было традиционным фермерским домом с виноградниками и апельсиновыми садами вокруг. Но в нем не было и сотой доли того стиля и даже люкса, что вы увидите на снимках.
Природно-фруктовое изобилие дополнено рукотворной красотой в виде качественно обустроенной зоны для отдыха, которая впечатляет разнообразием элементов и непревзойденной эстетикой в средиземноморском стиле.
Просторный дом предполагает большое количество проживающих, которые любят совершенно по-разному проводить время отдыха.
Потому здесь есть не только шезлонги у бассейна, но и уютное патио под навесом.
Как и положено дому в теплом климате, здесь оборудована дополнительная столовая на свежем воздухе.
Внутри нас ждут эклектичные интерьеры, оформленные с любовью к рустикальной традиционности и современному минимализму.
Сегодняшние дизайнеры практически любой стиль интерьера нанизывают на неброскую и невероятно простую отделку.
Возможно, вы заметили на фасаде выступающую круглую часть рядом с патио. В интерьере это выглядит так.
Редкий дом при ремонте оставляет себе старые маленькие окна и узкие двери. Практически все окна этой виллы стали шире и выше (или ниже!).
После ремонта дополнительные окна появились и в кровле. Серьезно изменилась и сама планировка.
Вполне ожидаемо, что расчерченное на маленькие комнаты с коридорами пространство стало открытой планировкой, которая больше подходит современному человеку.
Имея роскошные окна-слайдеры в пол, эта спальня не отказалась и от рустикальных элементов, которые объединяют экстерьер и внутреннее пространство.
Брутальные деревянные двери органично соседствуют рядом с невероятно стильной круглой ванной чашей и душем с эффектом тропического ливня.
Несмотря на почтенный возраст этого дома, дизайнеры и архитекторы не стали слишком увлекаться историческим соответствием в интерьерах, ведь современные тренды годятся и для воплощения в старых стенах.
Роскоши этого отреставрированного дома позавидует даже новенький коттедж в стиле минимализм.
Самая большая спальня оформлена так же просто и эффектно, как и другие комнаты. Два окна дарят столько солнечного света, сколько жители средней полосы могут получить лишь в отпуске в теплых странах.
Приватное местечко при спальне позволит провести романтический ужин, не пересекаясь с другими людьми, проживающими на этой вилле.
При создании проекта ландшафтного обустройства учли все возможные детали, потому на летней кухне есть барная стойка.
Кажется, на этой вилле действительно есть все!
Может быть, какие-то элементы из этого проекта вы сможете воплотить и при строительстве своего дома.
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