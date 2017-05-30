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Очаровательная сказка на Ибице

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ibiza House , TG Studio TG Studio Бассейн в средиземноморском стиле
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Пока русскоязычный интернет ломает копья в словесных баталиях по поводу правильного произношения, выбирая между старым «Ибица» и узнанным благодаря путешествиям «Ивиса», даже не найдя консенсус по поводу ударного слога, давайте посмотрим на потрясающую реконструкцию, произведенную специалистами из компании TG Studio на этом удивительном острове.

Эффектный образ после реконструкции

Exterior TG Studio Дома в средиземноморском стиле
TG Studio

Exterior

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Глядя на современный формат этого дома, достаточно сложно поверить, что за эффектным фасадом и стильным асимметричным остеклением скрывается вилла, которая много повидала на своем веку.

Лаконичная современность отделки экстерьера

Exterior TG Studio Дома в средиземноморском стиле
TG Studio

Exterior

TG Studio
TG Studio
TG Studio

До реконструкции это строение было традиционным фермерским домом с виноградниками и апельсиновыми садами вокруг. Но в нем не было и сотой доли того стиля и даже люкса, что вы увидите на снимках.

Потрясающий бассейн на заднем дворике

Pool TG Studio Садовые бассейны
TG Studio

Pool

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Природно-фруктовое изобилие дополнено рукотворной красотой в виде качественно обустроенной зоны для отдыха, которая впечатляет разнообразием элементов и непревзойденной эстетикой в средиземноморском стиле.

Огромные террасы вокруг дома

Terrace TG Studio Терраса в средиземноморском стиле
TG Studio

Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Просторный дом предполагает большое количество проживающих, которые любят совершенно по-разному проводить время отдыха.

Патио с низкими диванами

Terrace TG Studio Терраса в средиземноморском стиле
TG Studio

Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Потому здесь есть не только шезлонги у бассейна, но и  уютное патио под навесом.

Летняя столовая на террасе

Terrace TG Studio Терраса в средиземноморском стиле
TG Studio

Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Как и положено дому в теплом климате, здесь оборудована дополнительная столовая на свежем воздухе.

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Гостиная с камином

Living Room TG Studio Гостиная в средиземноморском стиле
TG Studio

Living Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Внутри нас ждут эклектичные интерьеры, оформленные с любовью к рустикальной традиционности и современному минимализму.

Современная реконструкция старого дома

Living Room TG Studio Гостиная в средиземноморском стиле
TG Studio

Living Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Сегодняшние дизайнеры практически любой стиль интерьера нанизывают на неброскую и невероятно простую отделку.

Зона отдыха в круглом эркере

Ibiza House , TG Studio TG Studio Гостиная в средиземноморском стиле
TG Studio

Ibiza House

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Возможно, вы заметили на фасаде выступающую круглую часть рядом с патио. В интерьере это выглядит так.

Замена остекления при реконструкции

Kitchen TG Studio Кухня в средиземноморском стиле
TG Studio

Kitchen

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Редкий дом при ремонте оставляет себе старые маленькие окна и узкие двери. Практически все окна этой виллы стали шире и выше (или ниже!).

​Окна в кровле

Kitchen TG Studio Кухня в средиземноморском стиле
TG Studio

Kitchen

TG Studio
TG Studio
TG Studio

После ремонта дополнительные окна появились и в кровле. Серьезно изменилась и сама планировка.

​Открытая планировка общественной зоны

Kitchen TG Studio Кухня в средиземноморском стиле
TG Studio

Kitchen

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Вполне ожидаемо, что расчерченное на маленькие комнаты с коридорами пространство стало открытой планировкой, которая больше подходит современному человеку.

​Спальня в отреставрированном доме

Bedroom TG Studio Спальня в средиземноморском стиле
TG Studio

Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Имея роскошные окна-слайдеры в пол, эта спальня не отказалась и от рустикальных элементов, которые объединяют экстерьер и внутреннее пространство.

​Роскошная ванная комната

En-Suite Bathroom TG Studio Ванная в средиземноморском стиле
TG Studio

En-Suite Bathroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Брутальные деревянные двери органично соседствуют рядом с невероятно стильной круглой ванной чашей и душем с эффектом тропического ливня.

​Оформление мастер-сьюта в отремонтированном доме

Bedroom TG Studio Спальня в средиземноморском стиле
TG Studio

Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Несмотря на почтенный возраст этого дома, дизайнеры и архитекторы не стали слишком увлекаться историческим соответствием в интерьерах, ведь современные тренды годятся и для воплощения в старых стенах.

​Ванная комната при мастер-сьюте

En-Suite TG Studio Спальня в средиземноморском стиле
TG Studio

En-Suite

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Роскоши этого отреставрированного дома позавидует даже новенький коттедж в стиле минимализм.

​Главная спальня с террасой

Bedroom 3 TG Studio Спальня в средиземноморском стиле
TG Studio

Bedroom 3

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Самая большая спальня оформлена так же просто и эффектно, как и другие комнаты. Два окна дарят столько солнечного света, сколько жители средней полосы могут получить лишь в отпуске в теплых странах.

​Терраса при самой большой спальне

Bedroom 3 Terrace TG Studio Терраса в средиземноморском стиле
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Приватное местечко при спальне позволит провести романтический ужин, не пересекаясь с другими людьми, проживающими на этой вилле.

​Летняя кухня рядом с бассейном

Pool House TG Studio Бассейн в средиземноморском стиле
TG Studio

Pool House

TG Studio
TG Studio
TG Studio

При создании проекта ландшафтного обустройства учли все возможные детали, потому на летней кухне есть барная стойка.

​Лаунж-зона рядом с летней кухней

Pool House TG Studio Бассейн в средиземноморском стиле
TG Studio

Pool House

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Кажется, на этой вилле действительно есть все!

​Вечерний вид

Pool House at Night TG Studio Садовые бассейны
TG Studio

Pool House at Night

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Может быть, какие-то элементы из этого проекта вы сможете воплотить и при строительстве своего дома.

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