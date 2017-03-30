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Комфортабельный дом в рустикальном стиле

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
КОМФОРТ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиная в стиле кантри
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Наш дизайнер интерьера Алена Чекалина представила дом, созданный в рустикальном стиле. Он впечатляет своим очарованием, сочетанием древесины с другими цветами. Этот дом не оставит вас равнодушными, вы окунетесь в элегантную обстановку, увидите в интерьере интересные материалы, такие как кирпич, плитка, керамика, стекло, необработанная древесина.  

Вы увидите современные лестницы, просторные коридоры. Современные элементы отлично вписались в деревенский стиль. Смешение стилей произвело потрясающий эффект. Потому давайте взглянем на дом, его интересный дизайн.

Оригинальный стиль интерьера, где на первый план выдвинут кирпич, освещение и интересная мебель

Портал в кирпичной стене Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиная в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Портал в кирпичной стене

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Камин, производящий неописуемое впечатление

Камин и телевизор Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиная в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Камин и телевизор

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Комната хорошо освещена, благодаря большим окнам и дверям

Зона камина Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиная в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Зона камина

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Классическая столовая, в которой есть прекрасный круглый стол, хорошо вписывающийся в дизайн кухни с современным оборудованием

Ощущения комфорта Дизайн студия Алёны Чекалиной Столовая комната в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Ощущения комфорта

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Интересный дизайн и просторные проходы в коридорах

Формула комфорта в дизайне интерьера Дизайн студия Алёны Чекалиной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Формула комфорта в дизайне интерьера

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Красивые и оригинальные картины

Нельзя забывать про коридоры Дизайн студия Алёны Чекалиной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Нельзя забывать про коридоры

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

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Дизайн потолка из древесины

Пространство второго этажа Дизайн студия Алёны Чекалиной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Пространство второго этажа

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Аксессуары и мебель, не загромождающие проход

Правильное направление Дизайн студия Алёны Чекалиной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Правильное направление

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Аккуратная лестница, выполненная из дерева

Связующее звено Дизайн студия Алёны Чекалиной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Связующее звено

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Красивые подвесные фонари для освещения лестницы

Три типа освещения в дизайне интерьеров Дизайн студия Алёны Чекалиной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Три типа освещения в дизайне интерьеров

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Очарование и тепло благодаря минималистскому дизайну в ванной комнате

Чудесная ванная комната Дизайн студия Алёны Чекалиной Ванная комната в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Чудесная ванная комната

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Пространство для хранения и аксессуары адаптированы к стилю ванной комнаты, чтобы не нагромождать помещение

Природные материалы Дизайн студия Алёны Чекалиной Ванная комната в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Природные материалы

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Простой и светлый дизайн

Небольшое, но очень нужное окошко Дизайн студия Алёны Чекалиной Ванная комната в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Небольшое, но очень нужное окошко

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Лестница, ведущая на чердак

Укромный уголок Дизайн студия Алёны Чекалиной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Укромный уголок

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Очаровательная спальня в рустик стиле

Хозяйская спальная комната Дизайн студия Алёны Чекалиной Спальня в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Хозяйская спальная комната

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Мебель и аксессуары, дополняющие спальню

Особенность дизайна интерьера Дизайн студия Алёны Чекалиной Спальня в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Особенность дизайна интерьера

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Элегантное и практичное разделение зон

Стеклянная перегородка Дизайн студия Алёны Чекалиной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Стеклянная перегородка

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Перегородка из натурального дерева

Комната старшей дочери Дизайн студия Алёны Чекалиной Детская комнатa в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Комната старшей дочери

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Небольшое место для домашнего офиса

Ничего лишнего Дизайн студия Алёны Чекалиной Детская комнатa в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Ничего лишнего

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Зеркало имеет важное значение в дизайне

Правильная композиция Дизайн студия Алёны Чекалиной Ванная комната в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Правильная композиция

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Практичное разделение, чтобы не намочить всю комнату

Эстетичная душевая кабинка Дизайн студия Алёны Чекалиной Ванная комната в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Эстетичная душевая кабинка

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Современные кафельные стены ванной комнаты

В уголке Дизайн студия Алёны Чекалиной Ванная комната в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

В уголке

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Оригинальные обои с красивыми узорами

Комната для младшей дочери Дизайн студия Алёны Чекалиной Детская комнатa в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Комната для младшей дочери

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Маленькие необычные картины

Уникальная мебель Дизайн студия Алёны Чекалиной Детская комнатa в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Уникальная мебель

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Минималистично и изящно

Дизайн гостевой комнаты Дизайн студия Алёны Чекалиной Спальня в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн гостевой комнаты

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Просторный, современный дизайн с мебелью в загородном стиле

Панорама из окон Дизайн студия Алёны Чекалиной Спальня в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Панорама из окон

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
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