Комфортабельный дом в рустикальном стиле

Наш дизайнер интерьера Алена Чекалина представила дом, созданный в рустикальном стиле. Он впечатляет своим очарованием, сочетанием древесины с другими цветами. Этот дом не оставит вас равнодушными, вы окунетесь в элегантную обстановку, увидите в интерьере интересные материалы, такие как кирпич, плитка, керамика, стекло, необработанная древесина.

Вы увидите современные лестницы, просторные коридоры. Современные элементы отлично вписались в деревенский стиль. Смешение стилей произвело потрясающий эффект. Потому давайте взглянем на дом, его интересный дизайн.