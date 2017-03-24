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Каких вопросов следует избегать в гостях?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Hollie Modular Sofa, Darlings of Chelsea Darlings of Chelsea ГостинаяДиваны и кресла
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Когда мы идем к кому-то в гости, то обычно расспрашиваем хозяев, чтобы продемонстрировать интерес к ним самим и их дому. Однако, иногда любопытство приводит к проблемам, если вопросы оказываются не совсем корректными или навязчивыми. В этой статье мы расскажем, о чем не следует спрашивать хозяев, чтобы не показаться невоспитанным, и как лучше выстроить беседу, чтобы все-таки узнать то, что вас интересует.

Безусловно, в этом вопросе нет единых стандартов и универсальных подходов, ведь каждый человек и ситуация индивидуальны. Ниже вы найдете всего лишь рекомендации и полезные советы по этому поводу. 

1. Сколько это стоит?

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

Если вам демонстрируют новую кровать, рабочий стол, кухонный остров или другой предмет интерьера, не поддавайтесь соблазну говорить о его стоимости. Подобный вопрос всегда смущает людей, ведь демонстрирует размер их трат и финансовые возможности. Лучше оставьте положительный комментарий и подчеркните то, что вам действительно нравится в данном предмете – цвет, форма, дизайн и т.п.

2. Какова цена вашей недвижимости сегодня?

Exterior - Before and After Side dormer A1 Lofts and Extensions Дома в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Exterior – Before and After Side dormer

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Этот вопрос немного похож на предыдущий и также является одним из некорректных. Это так же неудобно, как и напрямую спросить у хозяина, сколько он заплатил за покупку своего дома. Если вас и правда это интересует – поищите в интернете подобные варианты недвижимости и самостоятельно узнайте среднюю их стоимость. 

3. Это ваш ребенок нарисовал?

Kunstdruck - Wandbilder, Bimago Bimago Стены и полКартины и рамы
Bimago

Bimago
Bimago
Bimago

Если вы заметили интересную картину на стене в гостиной – не спрашивайте о том, нарисовал ли это ребенок хозяев (можно только в случае, если уверены, что это действительно так). Лучше выразить восхищение и спросить, что этот рисунок значит для них.

4. Как вы живете в доме такого размера?

Floreat Residence Moda Interiors Дома в стиле модерн
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Не привлекайте внимания к размеру дома, в котором вы оказались в гостях. И не важно – он крохотный или огромный. В любом случае, у хозяина может возникнуть неловкое чувство за слишком маленький или большой размер собственного жилища. Лучше акцентируйте внимание на красивой отделке дома или грамотной планировке пространства внутри. 

5. Это куплено в ИКЕА?

homify Столовая комнатаСтулья и скамьи
homify

homify
homify
homify

С вашей стороны это может звучать как комплимент, но если хозяева потратили много денег на эксклюзивную мебель, то они расстроятся, услышав такой вопрос. Лучше спросите, где они нашли такой великолепный предмет.

6. Практична ли белая мебель, если у вас есть дети и собаки?

Hollie Modular Sofa Darlings of Chelsea ГостинаяДиваны и кресла
Darlings of Chelsea

Hollie Modular Sofa

Darlings of Chelsea
Darlings of Chelsea
Darlings of Chelsea

Да, мы все знаем, что белые поверхности трудно содержать в чистоте. Но если хозяев это не пугает – то они могут позволить себе подобное. Постарайтесь в таком случае отметить тот факт, что все вокруг выглядит аккуратным и чистым.

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7. Почему бы не обустроить чердак?

A subtle hint of a loft extension... homify Дома в стиле модерн loft extension,loft,exterior,roof
homify

A subtle hint of a loft extension…

homify
homify
homify

Этот вопрос кажется вполне корректным на первый взгляд. Но если чердак не обустроен из-за финансовых причин, то хозяевам будет неприятно. Лучше спросите, обустроен ли чердак у соседей. 

8. Сколько стоит жить в таком доме?

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Столовая комната в стиле модерн
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Цены на жилье – это не лучшее, что стоит обсуждать в гостях. Людям зачастую неудобно озвучивать сумму, которую они тратят на содержение своего жилища. Узнайте лучше, как долго они здесь живут.

9. Почему ваша кровать/телевизор/стол именно такие, если есть побольше?

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Спальня в стиле модерн
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Если хозяева купили тот или иной предмет определенного размера или модификации, то у них были на это свои причины. Не стоит критиковать это, лучше отметить удобство и стиль предметов интерьера и мебели. 

10. Какой невероятный стиль! Откуда он?

Chic Living Room homify Гостиные в эклектичном стиле Синий living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

Не привлекайте внимание к необычной стилистике в доме, находясь в гостях. Это может восприниматься как критика с вашей стороны. Лучше подчеркните уникальность дизайна и узнайте, какие специалисты разрабатывали его. 

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