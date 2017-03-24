Каких вопросов следует избегать в гостях?

Когда мы идем к кому-то в гости, то обычно расспрашиваем хозяев, чтобы продемонстрировать интерес к ним самим и их дому. Однако, иногда любопытство приводит к проблемам, если вопросы оказываются не совсем корректными или навязчивыми. В этой статье мы расскажем, о чем не следует спрашивать хозяев, чтобы не показаться невоспитанным, и как лучше выстроить беседу, чтобы все-таки узнать то, что вас интересует.

Безусловно, в этом вопросе нет единых стандартов и универсальных подходов, ведь каждый человек и ситуация индивидуальны. Ниже вы найдете всего лишь рекомендации и полезные советы по этому поводу.