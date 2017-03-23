Чудесная квартира для дружной семьи

Сегодня мы представляем вашему вниманию замечательную квартиру в Москве, которая расположена в ЖК
Воробьевы горы. Талантливые архитекторы сумели сделать ее современной и функциональной, разместив на площади в 115 м2 все необходимое для жизни дружной семьи из троих человек. Пространство наполнено стильными предметами интерьера, удивительными картинами, эксклюзивными светильниками и другими арт-объектами, которые делают его неповторимым. Давайте вместе совершим виртуальную экскурсию по этой квартире и оценим все ее преимущества.
Главная идея этого проекта – трансформативность и открытость, а также современная и комфортная среда для жизни семьи предпринимателя. Квартира имеет общее пространство с отдельными функциональными зонами. На данном фото открывается вид на кухню и столовую, которые выполнены в моноцвете.
Рядом с кухней и столовой видим гостиную, состоящую из комфортабельного углового дивана, телевизора и стеклянного журнального столика. Темный ковер на полу определяет условные границы данной зоны для отдыха, а также превосходно гармонирует с изображениями на стене. Обратите внимание на инновационные светильники из поликарбоната со встроенными светодиодами разной формы. Здесь это летящий сквозь все пространство змей, меняющий амплитуду изгиба в зависимости от необходимости освещения той или иной функциональной зоны.
Лаконичная белая кухня оснащена всем необходимым для приготовления еды и хранения различных мелочей. Здесь имеется функциональный остров в самом центре, который одновременно служит и рабочим пространством с мойкой, и обеденным столом с барной стойкой.
Рабочее место в этой квартире открыто, но отделено перегородкой с нишей. Глава семьи лишь изредка работает дома, а семья настолько дружная, что никто никому мешать не будет, если кому-то нужно сосредоточится.
А вот и спальня – место для отдыха, релаксации и восстановления сил. Отличительной особенностью ее интерьера является стеклянная дверь оранжевого цвета, которая отделяет комнату от остального пространства. Выбранный теплый и солнечный цвет стекла был одобрен заказчицей и стал своеобразной изюминкой данного проекта. Потрясающая картина на центральной стене спальни гармонизирует обстановку и подчеркивает творческую атмосферу.
Рядом со спальней находится ванная комната. Она повторяет общую стилистику квартиры, где преобладают белые оттенки, причудливые светильники и прозрачные перегородки контрастного цвета. Лежа в ванной можно увидеть все пространство квартиры насквозь. Если смотреть прямо через стеклянную дверь – мы увидим прихожую, а если влево – то спальню и кабинет.
Что касается дизайна этой комнаты, то здесь можно увидеть уже знакомые нам изображения на стене. Шкафы для ванной выполнены в стиле минимализм и повторяют четкие линии светильников. Душевая кабина из стекла не загромождает пространство и позволяет быстро освежится тогда, когда совершенно нет времени лежать в ванной.