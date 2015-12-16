Шикарный дом на озере в США

Удивительный проект коттеджа в стиле модерн мы нашли для вас в портфолио архитекторов из студии UPTIC STUDIOS. Их работы знамениты в США и за рубежом, и теперь homify с гордостью делится с вами их удивительным талантом.

Шикарный дом на озере, окруженный хвойным лесом и расположенный на скалистом утесе, поразит ваше воображение и заставит задуматься об ином образе жизни. Только представьте, что вы можете, проснувшись, не спустится вниз, а подняться наверх – в кухню и гостиную с панорамными видами на тихую гладь воды, сварить себе чашечку кофе и выйти на террасу, чтобы вдохнуть аромат елового бора и подумать о планах на сегодняшний день.