Шикарный дом на озере в США

Удивительный проект коттеджа в стиле модерн мы нашли для вас в портфолио архитекторов из студии UPTIC STUDIOS. Их работы знамениты в США и за рубежом, и теперь homify с гордостью делится с вами их удивительным талантом.
Шикарный дом на озере, окруженный хвойным лесом и расположенный на скалистом утесе, поразит ваше воображение и заставит задуматься об ином образе жизни. Только представьте, что вы можете, проснувшись, не спустится вниз, а подняться наверх – в кухню и гостиную с панорамными видами на тихую гладь воды, сварить себе чашечку кофе и выйти на террасу, чтобы вдохнуть аромат елового бора и подумать о планах на сегодняшний день.
На самом деле, не только солнце, но и свежий воздух, очаровательные пейзажи и даже перемена погоды – все это, кажется, столь близко к этому дому на природе. Сидя на диване, можно наблюдать за проливным дождем, наслаждаться ярким закатным солнцем или, любуясь огнем в камине, тихо провести семейный вечер.
Расположение загородного дома у озера – потрясающая возможность сделать свою жизнь по-своему эффектной и просто очень приятной. Вы можете использовать его как теплый плавательный водоем, кататься на собственной моторной лодке или даже водных лыжах, или вслушиваясь в треск веток в лесу, спускаться к воде, затаив дыхание от восторга.
Очень важным в таком доме становится обустройство мест для отдыха на свежем воздухе, а также панорамное остекление с прекрасными видами. Террасы и гостиные становятся лучшими местами в доме, даже если раньше они для вас таковыми не являлись.
В этом проекте террасы имеют сразу несколько типов остекления – для принятия солнечных ванн, для столовой группы и занятий спортом, а также для патио вокруг костра.
Удивительная гостиная, в которой хочется оказаться прямо сейчас, встречает нас залитым солнцем интерьером и белым угловым диваном с видом на лес и озеро. В летнее время вместе с террасами она используется как игровая для детей, а традиционная зона TV здесь отсутствует, для нее отвели специальную комнату на первом уровне.
Нестандартный скат кровли, который позволил создать двусветное панорамное остекление по периметру всей гостиной, шикарно выглядит как снаружи, так и внутри. Заменяя традиционный горизонтальный потолок либо мансардный скат крыши, он очень приятно воспринимается и выглядит красиво.
Стильная отделка фасадов на кухне, замена верхних шкафов открытыми полками и дизайнерская бытовая техника сделали этот интерьер действительно интересным. Необычный формат (в виде буквы П) со столовой группой на 6 персон посередине отлично подошел для кухни-гостиной открытого плана.
Необычный и очень эффектный ход в отделке фасадов – выбор горизонтального сайдинга с эффектом неравномерного старения в стиле винтаж выглядит просто фантастически на фоне природных пейзажей!
Такой дом – идеальное место не только для отпуска или ярких выходных, но и для жизни. Работать с видом на озеро, просыпаться от пения птиц в лесу и вырастить здесь детей – вот настоящее удовольствие!
Ранее мы уже писали о другом проекте студии UPTIC в штате Айдахо – домик в лесу, оформленный с использованием натурального дерева и шоколадной цветовой гаммы. О нем вы можете прочитать здесь.
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