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Шикарный дом на озере в США

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
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Удивительный проект коттеджа в стиле модерн мы нашли для вас в портфолио архитекторов из студии UPTIC STUDIOS. Их работы знамениты в США и за рубежом, и теперь homify с гордостью делится с вами их удивительным талантом.

Шикарный дом на озере, окруженный хвойным лесом и расположенный на скалистом утесе, поразит ваше воображение и заставит задуматься об ином образе жизни. Только представьте, что вы можете, проснувшись, не спустится вниз, а подняться наверх – в кухню и гостиную с панорамными видами на тихую гладь воды, сварить себе чашечку кофе и выйти на террасу, чтобы вдохнуть аромат елового бора и подумать о планах на сегодняшний день.

Впуская солнце в дом

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

На самом деле, не только солнце, но и свежий воздух, очаровательные пейзажи и даже перемена погоды – все это, кажется, столь близко к этому дому на природе. Сидя на диване, можно наблюдать за проливным дождем, наслаждаться ярким закатным солнцем или, любуясь огнем в камине, тихо провести семейный вечер.

Расположение загородного дома у озера – потрясающая возможность сделать свою жизнь по-своему эффектной и просто очень приятной. Вы можете использовать его как теплый плавательный водоем, кататься на собственной моторной лодке или даже водных лыжах, или вслушиваясь в треск веток в лесу, спускаться к воде, затаив дыхание от восторга.

Место для отдыха

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Балкон и терраса в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Очень важным в таком доме становится обустройство мест для отдыха на свежем воздухе, а также панорамное остекление с прекрасными видами. Террасы и гостиные становятся лучшими местами в доме, даже если раньше они для вас таковыми не являлись.

В этом проекте террасы имеют сразу несколько типов остекления – для принятия солнечных ванн, для столовой группы и занятий спортом, а также для патио вокруг костра.

Гостиная

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Удивительная гостиная, в которой хочется оказаться прямо сейчас, встречает нас залитым солнцем интерьером и белым угловым диваном с видом на лес и озеро. В летнее время вместе с террасами она используется как игровая для детей, а традиционная зона TV здесь отсутствует, для нее отвели специальную комнату на первом уровне.

Скат кровли

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Нестандартный скат кровли, который позволил создать двусветное панорамное остекление по периметру всей гостиной, шикарно выглядит как снаружи, так и внутри. Заменяя традиционный горизонтальный потолок либо мансардный скат крыши, он очень приятно воспринимается и выглядит красиво.

Кухня в стиле модерн

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Кухня в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Стильная отделка фасадов на кухне, замена верхних шкафов открытыми полками и дизайнерская бытовая техника сделали этот интерьер действительно интересным. Необычный формат (в виде буквы П) со столовой группой на 6 персон посередине отлично подошел для кухни-гостиной открытого плана.

​ Отделка фасадов

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Балкон и терраса в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Необычный и очень эффектный ход в отделке фасадов – выбор горизонтального сайдинга с эффектом неравномерного старения в стиле винтаж выглядит просто фантастически на фоне природных пейзажей!

Панорамные виды

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Балкон и терраса в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Такой дом – идеальное место не только для отпуска или ярких выходных, но и для жизни. Работать с видом на озеро, просыпаться от пения птиц в лесу и вырастить здесь детей – вот настоящее удовольствие!

Ранее мы уже писали о другом проекте студии UPTIC в штате Айдахо – домик в лесу, оформленный с использованием натурального дерева и шоколадной цветовой гаммы. О нем вы можете прочитать здесь.

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