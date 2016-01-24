Гид по стилю: 5 шагов к трендовой гостиной

Трендовая расстановка мебели в гостиной подразумевает особенные комбинации. Например, разные по типу или симметричные кресла расположены слева или справа от одного из диванов, а иногда создают дополнительные мягкие группы по одному или вместе в уголке комнаты.

Диваны (один, два или три) расположены так, что в гостиной создается ощущение салона – идеального места для принятия гостей, а никак не просто для просмотра кинофильмов. Диваны модно располагать не только у длинной стены, но и ближе к центру комнату, с видом на панорамный пейзаж, друг напротив друга или в форме букв П или Г. Чаще всего используются диваны разнокалиберные, например, один 3-х местный, один 2-х местный плюс козетка.

Дополнительная мебель – кофейные и придиванные столики в количестве от 4 штук стоят рядом с предметами мягкой мебели и выполнены в разных стилях. На них – скульптуры, вазы, аксессуары, настольные лампы, книги и декор, а также чайные подносы.