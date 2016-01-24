Гид по стилю: 5 шагов к трендовой гостиной

Шикарные апартаменты, которые помогут нам проиллюстрировать самые модные дизайнерские приемы в дизайне городского интерьера, оформлены Studio Marcelo Brito.
В сочетании с особой, глубокой и глянцевой цветовой палитрой трендовые элементы составляют единое целое гламурного образа жизни в центре мегаполиса.
Трендовая расстановка мебели в гостиной подразумевает особенные комбинации. Например, разные по типу или симметричные кресла расположены слева или справа от одного из диванов, а иногда создают дополнительные мягкие группы по одному или вместе в уголке комнаты.
Диваны (один, два или три) расположены так, что в гостиной создается ощущение салона – идеального места для принятия гостей, а никак не просто для просмотра кинофильмов. Диваны модно располагать не только у длинной стены, но и ближе к центру комнату, с видом на панорамный пейзаж, друг напротив друга или в форме букв П или Г. Чаще всего используются диваны разнокалиберные, например, один 3-х местный, один 2-х местный плюс козетка.
Дополнительная мебель – кофейные и придиванные столики в количестве от 4 штук стоят рядом с предметами мягкой мебели и выполнены в разных стилях. На них – скульптуры, вазы, аксессуары, настольные лампы, книги и декор, а также чайные подносы.
Ценные породы дерева для паркета, элитный ковролин с особо мягким ворсом – часть современной трендовой гостиной в таких стилях, как бразильяно, эклектика и этнический шик. Интересные варианты оформления стен эффектными декоративными панелями, натуральным камнем и геометрично расположенной древесиной тоже сейчас в моде.
Потолок – важная часть дизайна интерьера в гламурной гостиной. Он может оформляться с помощью лепнины в неоклассическом стиле, быть навесным со встроенными светильниками, украшен зеркалами, разноуровневыми модулями для освещения и даже быть, как в этом потрясающем проекте, позолоченным.
Освещение в современной гламурной гостиной – одна из самых важных частей образа, которую нельзя оставить без внимания. В первую очередь, вам стоит подобрать основные его элементы, непосредственно освещающие комнату – встроенные потолочные светильники, люстру, настольные и настенные лампы.
Затем стоит перейти к декоративному освещению – продуманная подсветка буфета, полочек, пола по периметру, окон, растений или потолка будет смотреться очень стильно. А трендовый дизайнерский торшер и пара светящихся скульптур станут отличным дополнением такой гостиной.
Есть несколько групп модных аксессуаров, популярных в этом году. Среди них – изделия из натурального камня, зеркальные вазы, изделия из мозаики и цветного стекла, этнические скульптуры и вазы, кораллы, китайские вазы, зеркальные и стеклянные геометрические скульптуры, этнические светильники, золотая посуда, разнообразные стеклянные декоративные предметы самых разных функций, скульптуры ананасов и самая важная вещь – декоративные подносы, позволяющие организовать коллекционное хранение в зоне кофейного столика, будуара или бара.
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Цветовая гамма в вашей гостиной всегда будет основываться в первую очередь на двух вещах – оттенках отделки и мягкой мебели и текстиля.
Не забывайте интересные эксклюзивные оттенки, такие как изумрудный, лавандовый, карамельный, клубничный блонд, коньячный, шоколадный, мятный, коралловый. Кроме того, помните о золоте, серебре, меди и розовом золоте.
Модные в 2016 году оттенки, названные легендарными в Pantone, вы можете рассмотреть по-лучше в тематической статье.
Трендовые материалы определенных цветов – тоже важная часть дизайна интерьера. Например, тонированное в черный или прозрачное стекло, глянцевые поверхности темных или коричневых оттенков и текстиль с высоким ворсом в цвете розовый кварц.
А больше трендовых дизайнерских приемов вы увидите в нашей статье, посвященной моде 2016 года.