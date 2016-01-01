Как создать комфортабельную ТВ-зону в комнате

Чтобы можно было комфортно разместиться всем вместе для просмотра любимых фильмов и тв-программ, без мягкого, вместительного дивана не обойтись.

Для любителей обособленности можно составить композицию из небольшого дивана на пару человек и нескольких отдельных кресел, а для дружной компании в тв-зоне комнаты идеальным станет просторный угловой диванчик. Подбирая модель дивана под стилевое решение интерьера, можно несколько расширить его функциональное использование. Если друзья часто остаются у вас в гостях, используйте раздвижные модели диванов для оборудования тв-зоны и у вас появится еще дополнительное место для сна в случае необходимости.

Размещение дивана в пространстве тв-зоне, конечно, обусловлено с местоположением экрана на стене. Угол обзора должен быть удобным с любой стороны дивана. Также должны быть сбалансированы высота дивана и высота расположения экрана телевизора на противоположной стене.