Как создать комфортабельную ТВ-зону в комнате

Благодаря развитию технологий по передаче тв-сигнала и моделей телевизоров домашний просмотр телепрограмм и фильмов все более заменяет походы в кинотеатр, не уступая по качеству картинки и полноте ощущений широкоэкранному кинозалу. Для любителей домашнего просмотра фильмов в отличном качестве современные разработки хай-тек предлагают настоящие чудеса достоверности и красочности образов на экране телевизора, а полноценное интерьерное оборудование тв-зоны позволит в полной мере отдохнуть, расслабиться и получить удовольствие от новинок кинематографа.
Теплый пушистый ковер на полу перед телевизором – вещь придающая уют пространству на фоне новинок хай-тек технологий. Даже в минималистичном интерьере найдется место для такого мягкого аксессуара, который с успехом может и вовсе заменить широкий диван.
Кроме яркой декоративной функции ковер имеет и большое практическое значение в оборудовании тв-зоны, оптимизируя акустику помещения, рассеивая и поглощая звуковые волны. В интерьерах с гладкими стенами и полом, с высокими потолками звук многократно отражается, что делает неразборчивыми диалоги в фильмах, портит чистоту звучания. Поэтому при оборудовании тв-зоны рекомендуется использовать в интерьере плотный текстиль на окнах, объемные ковры на полу.
Чтобы можно было комфортно разместиться всем вместе для просмотра любимых фильмов и тв-программ, без мягкого, вместительного дивана не обойтись.
Для любителей обособленности можно составить композицию из небольшого дивана на пару человек и нескольких отдельных кресел, а для дружной компании в тв-зоне комнаты идеальным станет просторный угловой диванчик. Подбирая модель дивана под стилевое решение интерьера, можно несколько расширить его функциональное использование. Если друзья часто остаются у вас в гостях, используйте раздвижные модели диванов для оборудования тв-зоны и у вас появится еще дополнительное место для сна в случае необходимости.
Размещение дивана в пространстве тв-зоне, конечно, обусловлено с местоположением экрана на стене. Угол обзора должен быть удобным с любой стороны дивана. Также должны быть сбалансированы высота дивана и высота расположения экрана телевизора на противоположной стене.
Прямоугольник телевизора можно сделать центральным элементом в обрамлении единой настенной системы хранения. Конструкция такого комплекса может включать сочетания открытых полок, закрытых шкафов и застекленных витрин, комбинации цветов и текстур материалов. Такая комплексная система поможет организовать интерьер комнаты, сэкономив значительную часть пространства: одна стена полностью задействована под модули для хранения и тв-систему, а остальная часть комнаты – свободное место для дивана и кресел.
С развитием технологий и появлением в качестве дополнения к телевизору разнообразных медиа- и стерео-систем, популярным становится оборудование тв-зоны открытыми настенными модулями, выполняющими декоративную функцию в интерьере и помогающими разместить новинки хай-тек технологий. Таким образом все предметы – от стерео-колонок и сабвуфера медиа-системы до аксессуаров и изысканных статуэток, вписываются в единую интерьерную композицию, согласуясь со стилевым направлением интерьера. Для лофта это будет, например, открытое пространство на кирпичной стене с лаконичными линиями полок, для классической гостиной подойдут деревянные консоли или элементы лепнины и барельефов, для рустика – неотесанные деревянные полки.
Планирую размещение тв-зоны в комнате необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и яркого освещения люстрами напротив телеэкрана, чтобы тв-картинка была яркой и контрастной. Лучшим вариантом будет, если окно расположено на боковой стене от телеэкрана, давая равномерное освещение комнате, но не искажая бликами изображение на экране. Для вечернего варианта освещения тв-зоны вполне достаточно неярких потолочных спотов, уютного огня камина, напольного торшера. Такие точечные источники света помогут создать спокойную, расслабляющую обстановку для отдыха за просмотром интересного фильма. Если стилистика интерьера предполагает использование крупных потолочных светильников, можно сделать несколько режимов работы таких систем: включение всех ламп одновременно и по частям. Тогда вы сможете сами регулировать нужный уровень освещения – яркий свет для семейный обедов и встречи гостей и приглушенное освещение для вечернего просмотра телепрограмм и фильмов.
Современная тв-зона предполагает разнообразные варианты оборудования – от привычных телевизоров до широких экранов проекторов. Выбирая модель телевизора не стоит, конечно, забывать и об эргономике пространства – диагональ экрана должна быть в полтора-два раза меньше расстояния до зоны предполагаемого просмотра. Также кроме размеров самого экрана стоит обратить внимание на широкий список полезных дополнительных функций этого медиа-устройства: 3Д-технологию, подключение к интернету через wi-fi, оборудование полноценной аудио- и медиа-системы.
Для получения не только качественной картинки на экране, но и полного погружения в атмосферу фильма рекомендуется оборудование в тв-зоне акустических систем окружающего звучания: тыловых на боковых стенках, на задней стене или встроенных потолочных. Если вы обустраиваете тв-зону уже после ремонта комнаты, то разумнее использовать тыловые аудио-системы в конфигурации 5 колонок и сабвуфер или 7 колонок и сабвуфер.