Как построить деревянную террасу: шаг за шагом

Деревянная терраса может стать удобной площадкой для отдыха в вашем саду или рядом с бассейном. Приятная, теплая текстура дерева, привлекательный вид такой террасы сделают ее излюбленным местом для вас и ваших близких. Сам процесс строительства достаточно прост. В этом обзоре мы представляем вам пошаговую инструкцию, как сделать прочную террасу, какая последовательность действий даст вам гарантированный результат.
В первую очередь мы должны определить размеры террасы, чтобы приобрести необходимо количество материалов для строительства. На этом этапе также необходимо рассчитать, где будут находится бетонные блоки основания для террасы.
Несущие балки террасы должны располагаться на бетонных блоках, что предохранит древесину от контакта с влажной почвой. Балки прочно крепятся к бетонным блокам, и это составляет надежную основу будущей конструкции.
При установке несущих балок важно помнить, что пространство должно быть совершенно ровным, блоки и балки должны быть равноудалены друг от друга, должны иметь одинаковый размер и ту же высоту.
Балки основы соединяются между собой, образуя прочную решетку.
Основа под балками должна быть заполнена материалами, которые послужат дренажем и защитой от влаги. Дождевая вода будет быстро уходить под землю, не разрушая древесину. Гравийная засыпка основы также хорошо защитит почву от роста сорняков под террасой.
Крайне важно, чтобы доски были плотно пригнаны друг к другу, не было зазоров и неровностей.
Все доски для террасы должны быть одинаковой длины, ровные и гладкие. Для этого необходимо обрезать все доски под один размер.
Верхняя поверхность досок должна быть приятной и гладкой, чтобы вы могли ходить по террасе и босиком, поэтому необходимо тщательно отшлифовать все доски.
На отшилифованные доски наносим слой защитной влагостойкой пропитки и лака. Это защитит террасу от воздействия солнечных лучей и дождя, и, конечно же, придаст площадке законченный, красивый вид.
Когда терраса готова, самое время подумать о красивой, легкой мебели для отдыха в саду.