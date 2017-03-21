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Как построить деревянную террасу: шаг за шагом

Перла Вереника Перла Вереника
Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Деревянная терраса может стать удобной площадкой для отдыха в вашем саду или рядом с бассейном. Приятная, теплая текстура дерева, привлекательный вид такой террасы сделают ее излюбленным местом для вас и ваших близких. Сам процесс строительства достаточно прост. В этом обзоре мы представляем вам пошаговую инструкцию, как сделать прочную террасу, какая последовательность действий даст вам гарантированный результат. 

Шаг 1: Определите периметр и местонахождение террасы

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В первую очередь мы должны определить размеры террасы, чтобы приобрести необходимо количество материалов для строительства. На этом этапе также необходимо рассчитать, где будут находится бетонные блоки основания для террасы. 

Шаг 2: Размещение балок в основе террасы

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Несущие балки террасы должны располагаться на бетонных блоках, что предохранит древесину от контакта с влажной почвой. Балки прочно крепятся к бетонным блокам, и это составляет надежную основу будущей конструкции. 

Шаг 3: Выравнивание балок

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

При установке несущих балок важно помнить, что пространство должно быть совершенно ровным, блоки и балки должны быть равноудалены друг от друга, должны иметь одинаковый размер и ту же высоту.

Шаг 4: поперечные балки

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Балки основы соединяются между собой, образуя прочную решетку. 

Шаг 5: Гравийная подсыпка

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Основа под балками должна быть заполнена материалами, которые послужат дренажем и защитой от влаги. Дождевая вода будет быстро уходить под землю, не разрушая древесину. Гравийная засыпка основы также хорошо защитит почву от роста сорняков под террасой. 

Шаг 6: размещение досок террасы

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Крайне важно, чтобы доски были плотно пригнаны друг к другу, не было зазоров и неровностей. 

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Шаг 7: выравнивание размера

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Все доски для террасы должны быть одинаковой длины, ровные и гладкие. Для этого необходимо обрезать все доски под один размер.

Шаг 8: шлифовка и полировка

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Верхняя поверхность досок должна быть приятной и гладкой, чтобы вы могли ходить по террасе и босиком, поэтому необходимо тщательно отшлифовать все доски. 

Шаг 9: лакировка

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На отшилифованные доски наносим слой защитной влагостойкой пропитки и лака. Это защитит террасу от воздействия солнечных лучей и дождя, и, конечно же, придаст площадке законченный, красивый вид.

Шаг 10: Мебель и декор для террасы

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Когда терраса готова, самое время подумать о красивой, легкой мебели для отдыха в саду. 

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