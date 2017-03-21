Как построить деревянную террасу: шаг за шагом

Деревянная терраса может стать удобной площадкой для отдыха в вашем саду или рядом с бассейном. Приятная, теплая текстура дерева, привлекательный вид такой террасы сделают ее излюбленным местом для вас и ваших близких. Сам процесс строительства достаточно прост. В этом обзоре мы представляем вам пошаговую инструкцию, как сделать прочную террасу, какая последовательность действий даст вам гарантированный результат.