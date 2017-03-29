10 идей для создания современной и организованной кухни

Лучше всего брать мебель на заказ, тогда вы сможете максимально использовать имеющееся пространство, вам помогут подобрать отличные практичные решения в виде полок, ящичков, ниш.
Не все могут поддерживать порядок и хранить все организованно. В таком случае вам помогут специальные ящики для шкафа, которые скрываются за дверцей. Каждый ящик может отвечать за определенную категорию предметов.
Креатив способен преобразить кухню, особенно это касается использования цвета. Здесь кухня небольшая, но игра цвета и практичная мебель создают благоприятный вид. Древесина приносит тепло и контраст с цветовыми акцентами.
Если вы из тех, кто любит книги рецептов или собирает кулинарные журналы, вы должны мечтать о месте на кухне, чтобы держать их всегда под рукой. Предлагаем посмотреть на мебель, представленную на фото. Мы видим открытую полочку, небольшую нишу в шкафу для таких вещей.
Хотите элегантный вид кухни? Для стен тогда подойдут закрытые шкафы белого цвета. Мебель должна буквально сливаться со стенами.
Вы можете установить красивую кухню в любом месте, в том числе в углу, чтобы максимально использовать пространство. На фото мы видим, как хорошо по проекту дизайнеров вписалась кухня в угол. Это позволило создать деревянную столешницу, которая образует и место для обеда.
Чтобы было много места для хранения, используйте все углы. На фото подвесные шкафы адаптированы к пространству в зависимости от имеющегося места для них. Здесь есть и полочки. Заполните вашу кухню максимально.
Оборудуйте шкафы выдвижными ящиками, чтобы организовать вещи. Сделайте тумбы из коробок. На изображении выше нижние ящики могут быть применены для хранения масел, напитков, а верхние – для приправ. На самом деле, есть много возможностей.
Представьте, что у вас есть небольшая кухня, в которой вы хотели бы поставить несколько растений, телевизор и обеденный стол. И чтобы это все было разных цветов. Изображение выше является доказательством возможности объединения красоты с практичностью. Белый сочетается с синими стенами, зеленым полом, желтой лампой.
Кухня может получить многое от использования природных материалов в декоре. На фото шкафы сделаны из древесины, что добавляет тепла и уюта. Стол применяется и для приготовления еды, и для обедов и ужинов.