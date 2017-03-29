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10 идей для создания современной и организованной кухни

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Propuesta interiores., Eidética Eidética Кухня в стиле модерн
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Когда мы думаем о ремонте дома, то всегда стремимся к практичности и эстетичности. В кухне важна практичность прежде всего. Это поможет найти место для всего необходимого, даже если помещение невелико. Итак, 10 идей, как сделать кухню функциональной и красивой.

1. Мебель на заказ

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле кантри
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Лучше всего брать мебель на заказ, тогда вы сможете максимально использовать имеющееся пространство, вам помогут подобрать отличные практичные решения в виде полок, ящичков, ниш.

2. Секреты шкафов

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Кухня в стиле модерн Твердая древесина Эффект древесины
Erim Mobilya

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Не все могут поддерживать порядок и хранить все организованно. В таком случае вам помогут специальные ящики для шкафа, которые скрываются за дверцей. Каждый ящик может отвечать за определенную категорию предметов.

3. Цвет и креатив

Propuesta interiores., Eidética Eidética Кухня в стиле модерн
Eidética

Eidética
Eidética
Eidética

Креатив способен преобразить кухню, особенно это касается использования цвета. Здесь кухня небольшая, но игра цвета и практичная мебель создают благоприятный вид. Древесина приносит тепло и контраст с цветовыми акцентами.

4. Рецепты

Kleine Küche in Eiche Weiß, Schreinerei Möbel - Holzsport Häupler Schreinerei Möbel - Holzsport Häupler Кухня в стиле модерн Дерево Белый
Schreinerei Möbel – Holzsport Häupler

Schreinerei Möbel - Holzsport Häupler
Schreinerei Möbel – Holzsport Häupler
Schreinerei Möbel - Holzsport Häupler

Если вы из тех, кто любит книги рецептов или собирает кулинарные журналы, вы должны мечтать о месте на кухне, чтобы держать их всегда под рукой. Предлагаем посмотреть на мебель, представленную на фото. Мы видим открытую полочку, небольшую нишу в шкафу для таких вещей.

5. Элегантность

Diseño de Cocina con Isla en Madrid, Línea 3 Cocinas Madrid Línea 3 Cocinas Madrid Кухня в стиле модерн
Línea 3 Cocinas Madrid

Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid

Хотите элегантный вид кухни? Для стен тогда подойдут закрытые шкафы белого цвета. Мебель должна буквально сливаться со стенами.

6. Потенциал углов

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вы можете установить красивую кухню в любом месте, в том числе в углу, чтобы максимально использовать пространство. На фото мы видим, как хорошо по проекту дизайнеров вписалась кухня в угол. Это позволило создать деревянную столешницу, которая образует и место для обеда.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Место для хранения

MICHODIERE, Florence Gaudin architecte Florence Gaudin architecte Кухня в стиле модерн
Florence Gaudin architecte

Florence Gaudin architecte
Florence Gaudin architecte
Florence Gaudin architecte

Чтобы было много места для хранения, используйте все углы. На фото подвесные шкафы адаптированы к пространству в зависимости от имеющегося места для них. Здесь есть и полочки. Заполните вашу кухню максимально.

8.Больше ящиков!

Diseño de Cocina de Casa Decor 2015, Línea 3 Cocinas Madrid Línea 3 Cocinas Madrid Кухня в классическом стиле Кварц Бежевый
Línea 3 Cocinas Madrid

Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid

Оборудуйте шкафы выдвижными ящиками, чтобы организовать вещи. Сделайте тумбы из коробок. На изображении выше нижние ящики могут быть применены для хранения масел, напитков, а верхние – для приправ. На самом деле, есть много возможностей.

9. Новые цвета и практичность

Small kitchen interior design, Ksenia Konovalova Design Ksenia Konovalova Design Кухня в стиле модерн Дерево Белый
Ksenia Konovalova Design

Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design

Представьте, что у вас есть небольшая кухня, в которой вы хотели бы поставить несколько растений, телевизор и обеденный стол. И чтобы это все было разных цветов. Изображение выше является доказательством возможности объединения красоты с практичностью. Белый сочетается с синими стенами, зеленым полом, желтой лампой.

10. Природные материалы

Condo on Washington Park , Studio Design LLC Studio Design LLC Кухня в классическом стиле
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

Кухня может получить многое от использования природных материалов в декоре. На фото шкафы сделаны из древесины, что добавляет тепла и уюта. Стол применяется и для приготовления еды, и для обедов и ужинов.

До и После: Отремонтированные кухни, среди которых могла быть и ваша

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