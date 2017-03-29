10 идей для создания современной и организованной кухни

Если вы из тех, кто любит книги рецептов или собирает кулинарные журналы, вы должны мечтать о месте на кухне, чтобы держать их всегда под рукой. Предлагаем посмотреть на мебель, представленную на фото. Мы видим открытую полочку, небольшую нишу в шкафу для таких вещей.