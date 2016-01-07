Как визуально увеличить кухню

Малогабаритные квартиры ставят перед дизайнерами дополнительную задачу – в таких условиях они должны не только создать практичный и презентабельный интерьер, но и зрительно увеличить пространство.

Если говорить о небольшой кухне, то это усложняется наличием в ней некоторых обязательных атрибутов. Речь идет о технике, обеденном столе и рабочей зоне, которая должна содержать все необходимое для выполнения первоочередной задачи на кухне – приготовления еды.

Существует целый ряд простых методов, которые способны без дополнительных затрат преобразить кухонное пространство до неузнаваемости. Здесь важно подходить к вопросу комплексно, ведь значение имеет все – освещение, цветовая гамма, тип кухонного гарнитура, отделка стен и пола.

Мы рекомендуем задуматься об этом еще на этапе планировки, перед началом ремонтных работ. Это позволит вам не только воплотить свои дизайнерские замыслы в жизнь, но и немного скорректировать их, тем самым визуально увеличив кухню.