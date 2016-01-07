Как визуально увеличить кухню

Малогабаритные квартиры ставят перед дизайнерами дополнительную задачу – в таких условиях они должны не только создать практичный и презентабельный интерьер, но и зрительно увеличить пространство.
Если говорить о небольшой кухне, то это усложняется наличием в ней некоторых обязательных атрибутов. Речь идет о технике, обеденном столе и рабочей зоне, которая должна содержать все необходимое для выполнения первоочередной задачи на кухне – приготовления еды.
Существует целый ряд простых методов, которые способны без дополнительных затрат преобразить кухонное пространство до неузнаваемости. Здесь важно подходить к вопросу комплексно, ведь значение имеет все – освещение, цветовая гамма, тип кухонного гарнитура, отделка стен и пола.
Мы рекомендуем задуматься об этом еще на этапе планировки, перед началом ремонтных работ. Это позволит вам не только воплотить свои дизайнерские замыслы в жизнь, но и немного скорректировать их, тем самым визуально увеличив кухню.
Имея маленькую кухню, нужно стремиться к активному использованию вертикального пространства. Старайтесь не загромождать различной утварью гарнитур, а выделить для нее отдельное место на свободной стене. Практичные стеллажи или навесные конструкции помогут грамотно распределить предметы и тем самым освободить пространство.
На фото видно, как удачно можно разместить на вертикальных системах технику, посуду, книги по кулинарному мастерству, емкости со специями и прочие мелочи, без которых никак не обойтись на кухне.
Создав подобные места для хранения, вам удастся визуально увеличить кухню и придать ей аккуратный вид.
Еще одним беспроигрышным вариантом будут стены белого цвета. Их чистая и нежная энергетика придется по душе каждому.
Создать на своей кухне такие стены можно несколькими способами:
1. Оклеить белыми обоями.
2. Выбрать обои под покраску и нанести белое покрытие. Преимуществом данного варианта является возможность изменения цвета, если со временем вам захочется обновить дизайн кухни. Обои под покраску, в зависимости от модели и производителя, можно окрашивать 5-7 раз.
3. Нанести белую краску непосредственно на стену. Для этого вам нужно предварительно выровнять основание, либо же сознательно оставить изъяны, чтобы в результате получить поверхность необычной фактуры.
4. Использовать для отделки стен штукатурку белого цвета.
Чтобы белоснежный интерьер не оказался скучным, разбавьте его живыми растениями в горшках, интересным декором и стильной мебелью ярких цветов.
Самым практичным решением для создания светлой и просторной кухни будут панорамные окна. Кроме того, что это выглядит безумно красиво и дорого, такие конструкции позволяют максимально наполнить помещение естественным светом. Вы сможете наслаждаться видом из окна, неспешно попивая утренний кофе. А в вечернее время такие окна будут создавать игривые блики, отражая искусственный свет.
Сегодня можно заказать панорамные окна любого размера, стиля и модификации. Главное – убедитесь, что планировка вашей квартиры и характеристика стен позволяет безопасно устанавливать подобные конструкции.
Важную роль для зрительного восприятия пространства на кухне играет отделка стен. А точнее – ее цвет.
Для небольших помещений лучше выбирать приглушенные нейтральные тона. Они окутают комнату ореолом спокойствия и умиротворения, сделают ее по-настоящему домашней.
На фото вы видите пример отделки кремового цвета. Этот пастельный тон считается теплым, он хорошо сочетается с другими оттенками и делает интерьер кухни очень презентабельным.
С такими стенами можно устанавливать гарнитур любой гаммы, но особенно красиво смотрятся светлые модели. Такая концентрация нейтральных оттенков позволит визуально увеличить небольшую кухню.
Для кухни скромных размеров идеально подойдет отделка пола светлого цвета. На фото вы видите, как эту идею можно реализовать с помощью керамической плитки.
За счет того, что покрытие имеет глазурованный верх, пол блестит и тем самым способствует расширению пространства. В комбинации со светлыми стенами и отдельными частями кухонных фасадов, такой пол очень гармонично вписывается в дизайн кухни. Комната выглядит светлой, чистой и невероятно стильной.
Безусловно, темные полы считаются немного практичнее, ведь на них не так заметна пыль и загрязнения. Но согласитесь – лучше создавать иллюзию пространства, а не иллюзию чистоты на кухне.
Для тех, кому больше нравится деревянный пол на кухне, рекомендуем выбирать светлый ламинат.
Сегодня в продаже имеется множество его разновидностей, среди которых можно найти подходящий оттенок и рисунок древесины. К тому же, наличие моделей с влагозащитными свойствами позволяет безо всяческих опасений укладывать ламинат на кухне.
Для того, чтобы названное покрытие прослужило вам долго, уделите должное внимание его монтажу. Сперва нужно выровнять основание, а затем постелить специальную подложку под ламинат, которая обеспечит звуко- и теплоизоляцию покрытия, а также уменьшит нагрузку на его соединительные замки. Укладывать ламинат совсем несложно, главное – следовать инструкциям производителя.
Кухня с ламинатным покрытием светлого оттенка зрительно выглядит больше, чем есть на самом деле. Кроме того, она становится уютной и современной.
Стильные модульные кухни – оптимальный вариант для помещений со скромной квадратурой. Они позволяют использовать пространство максимально эффективно, ведь создаются с учетом всех особенностей конкретной кухни.
Продумайте, где именно и что вам хотелось бы установить и только после этого делайте заказ. Рекомендуем просмотреть как можно больше визуализированных примеров в интернете или у друзей, чтобы иметь представление о том, каким будет результат.
На фото представлен интересный проект с модульнами системами из натурального дерева. Благодаря соединению конструкций со всех сторон, даже крохотное помещение стало функциональным и удобным. Кроме практичной составляющей, такая кухня еще и отлично смотрится.
Неоспоримые достоинства гарнитуров подобного типа детально описаны в Книге идей
Преимущества модульных кухонь.
Особенно хотелось бы выделить угловые модульные системы. Этот вариант считается самым практичным, поскольку позволяет наполнить функционалом самое скромное пространство.
Как видите, угол на кухне, представленной на фото, задействован максимально. Там размещена мойка, а также навесной шкаф, где удобно спрятать сушку для посуды. Столешница, которая грациозно изогнута под прямым углом, соединяет гарнитур и делает его целостным.
Угловые модули помогают красиво обставить такую кухню, на которой неудобно размещать гарнитур по прямой линии вдоль одной из стен.
Залогом красивой и просторной кухни является безупречный порядок на ней. Идеально чистая столешница, блестящий кран и сверкающее стекло на полочках сразу же покажут всем, что вы умелая хозяйка.
Какой бы уставшей вы не были, найдите пару минут для мытья посуды и аккуратно разместите ее на сушке. Не позволяйте пылится полам, ведь блестящие поверхности визуально увеличат вашу кухню и поднимут настроение всем, кто на нее попадет.
Позаботьтесь о достаточном количестве секций для хранения. Лучше, если большая часть из них будут закрытыми, чтобы содержимое не бросалось в глаза. Но порядок должен быть в каждом ящике, на каждой полке.
Поверьте, что кроме эстетического наслаждения от результатов проделанной уборки, вы сами будете воспринимать чистую кухню иначе.