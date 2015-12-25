Простые советы в помощь для продажи вашего дома

Любой интерьер будет смотреться более просторным и гостеприимным после уборки. Поэтому, если нужно быстро придать дому товарный вид перед приходом покупателей, можно просто немного навести порядок в комнатах. Во-первых, осмотрите критично дом и разложите все вещи по своим местам. Чем меньше лишних предметов привлекает внимание в комнате, тем просторнее кажется помещение. Почистите ковры и мягкую мебель, сделайте небольшую влажную уборку всех поверхностей, освежите текстиль. Нет нужды начищать все до блеска, но чистый пол и аккуратная обстановка всегда положительно влияет на эмоциональное восприятие пространства, а ведь решения мы все-таки принимаем в первую очередь опираясь именно на первое впечатление.