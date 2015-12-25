Простые советы в помощь для продажи вашего дома

Как бы хорош не был ваш дом, всегда нужно уделить немного внимания порядку и чистоте перед приходом потенциальных покупателей. Всего несколько штрихов, и ваш дом предстанет в лучшем свете: уберите лишние вещи, сделайте небольшую уборку помещений, исправьте мелкие недочеты в виде внезапно сломавшейся дверной петли или перегоревшей лампочки.
Любой интерьер будет смотреться более просторным и гостеприимным после уборки. Поэтому, если нужно быстро придать дому
товарный вид перед приходом покупателей, можно просто немного навести порядок в комнатах. Во-первых, осмотрите критично дом и разложите все вещи по своим местам. Чем меньше лишних предметов привлекает внимание в комнате, тем просторнее кажется помещение. Почистите ковры и мягкую мебель, сделайте небольшую влажную уборку всех поверхностей, освежите текстиль. Нет нужды начищать все до блеска, но чистый пол и аккуратная обстановка всегда положительно влияет на эмоциональное восприятие пространства, а ведь решения мы все-таки принимаем в первую очередь опираясь именно на первое впечатление.
При осмотре дома перед покупкой сложно действительно оценить прочность конструкции и удобство планировки, но такие мелочи как сколотые углы и поломанные ручки могут броситься в глаза и испортить впечатление даже от добротного жилища. Задумываясь о продаже дома, постарайтесь привести в порядок мелкие недочеты, накопившиеся за долгое время: проверьте безотказную работу всех дверных ручек, распашные механизмы окон, надежное крепление дверей на шкафчиках, замените сколотые плитки кафеля.
Яркий и сочный цвет вместо выцветших обоев и потертостей – быстро и гарантированно придадут интерьеру вид свежий и позитивный перед продажей дома. Проще всего обновить обои под покраску и открытые поверхности стен – просто выберите краску легких, светлых оттенков и освежите цвет. Выцветшие обои, даже если они и были изысканно подобраны когда-то к интерьеру комнаты. лучше безжалостно убрать со стен и заменить недорогими, простыми, но свежими полотнами, подбирая нейтральные цвета в тон основной мебели.
Готовя дом к продаже, проверьте и замените неисправные краны, проверьте шланг душа и работу сантехники. Если краны плохо работают, с трудом закрывают воду или протекают, лучше сразу заменить и не портить впечатление при осмотре дома. Все, что связано с гигиеной и чистотой, вызывает у человека подсознательное эмоциональное отношение и неисправная, неряшливая сантехника даже при общем аккуратном виде комнат, может создать негативное восприятие. Постарайтесь чтобы сантехника в доме исправно работала и выглядела чистой и аккуратной: почистите ванную и туалеты, умывальники и кафельную плитку, зеркала и стеклянные дверцы. С помощью современных чистящих средств это займет совсем немного времени, а блеск и чистота поверхностей создаст ощущение свежести в доме.
Не поленитесь перед приходом потенциальных покупателей в дом проверить наличие ламп во всех даже самых дальних светильниках, яркий свет – самое нарядное украшение дома, помогающее создать приятное впечатление о вашем доме. Кроме того, неработающие лампы в отдельных помещениях – на чердаке, в подвале, в кладовке, просто не дадут возможности оценить при осмотре состояние этих помещений, вызывая лишние вопросы и недопонимание со стороны покупателей. Раз уж вы решили продавать дом, постарайтесь чтобы можно было осмотреть и оценить все, даже самые удаленные помещения.
Несколько ярких букетов в комнатах оживят обстановку любого дома, наполняя интерьер свежесть и гостеприимством. Любому человеку в незнакомом доме будет приятно видеть обстановку уютную и доброжелательную, а свежие цветы – лучший комплимент в пользу гостя и интерьера.
В ожидании осмотра дома уделите пару минут свежести в комнатах – откройте окна нараспашку, проветрите комнаты, добавьте легкие приятные ароматы в обстановку дома, заварив свежий кофе к приходу потенциальных покупателей, украсив интерьер композицией из зажженных ароматических свечей. Конечно, не стоит экспериментировать с едкими освежителями воздуха и тяжелыми насыщенными запахами, но есть и несколько беспроигрышных вариантов – свежие цитрусы, легкий кофейный аромат, хвойные нотки в воздухе. Если вы не живете в продаваемом доме и сами приезжаете только чтобы показать помещения потенциальным покупателям, для свежего аромата на долгое время можно разложить на подоконниках небольшие травяные саше, придающие воздуху легкие натуральные ароматы.
В процессе подготовки дома к продаже, не забудьте привести в порядок и прилегающую территорию сада и двор: уберите инструменты в кладовку, избавьтесь от засохших растений непритязательного вида, очистите садовые дорожки от зарослей сорняков. Пусть ваш дом будет гостеприимным с самого порога, ведь как известно,
у нас есть только один шанс, чтобы произвести первое впечатление.