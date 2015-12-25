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Простые советы в помощь для продажи вашего дома

Перла Вереника Перла Вереника
Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
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Как бы хорош не был ваш дом, всегда нужно уделить немного внимания порядку и чистоте перед приходом потенциальных покупателей. Всего несколько штрихов, и ваш дом предстанет в лучшем свете: уберите лишние вещи, сделайте небольшую уборку помещений, исправьте мелкие недочеты в виде внезапно сломавшейся дверной петли или перегоревшей лампочки. 

Все убрать!

Reforma integral de una villa situada en Mallorca, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Гостиная в стиле минимализм
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Любой интерьер будет смотреться более просторным и гостеприимным после уборки. Поэтому, если нужно быстро придать дому товарный вид перед приходом покупателей, можно просто немного навести порядок в комнатах.   Во-первых, осмотрите критично  дом и разложите все вещи по своим местам. Чем меньше лишних предметов привлекает внимание в комнате, тем просторнее кажется помещение. Почистите ковры и мягкую мебель, сделайте небольшую влажную уборку всех поверхностей, освежите текстиль. Нет нужды начищать все до блеска, но чистый пол и аккуратная обстановка всегда положительно влияет на эмоциональное восприятие пространства, а ведь решения мы все-таки принимаем в первую очередь опираясь именно на первое впечатление. 

Косметический ремонт (почините сломанные ручки и т.д.)

Двери из натурального ясеня, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
Lesomodul

Двери из натурального ясеня

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

При осмотре дома перед покупкой сложно действительно оценить прочность конструкции и удобство планировки, но такие мелочи как сколотые углы и поломанные ручки могут броситься в глаза и испортить впечатление даже от добротного жилища. Задумываясь о продаже дома, постарайтесь привести в порядок мелкие недочеты, накопившиеся за долгое время: проверьте безотказную работу всех дверных ручек, распашные механизмы окон,  надежное крепление дверей на шкафчиках, замените сколотые плитки кафеля. 

Освежим краски нашего дома

NOS COLLECTIONS, LE PRESSE PAPIER / PAPIER PEINT LE PRESSE PAPIER / PAPIER PEINT Стены и полПол и стены Бумага Многоцветный
LE PRESSE PAPIER / PAPIER PEINT

LE PRESSE PAPIER / PAPIER PEINT
LE PRESSE PAPIER / PAPIER PEINT
LE PRESSE PAPIER / PAPIER PEINT

Яркий и сочный цвет вместо выцветших обоев и потертостей – быстро и гарантированно придадут интерьеру вид свежий и позитивный перед продажей дома. Проще всего обновить обои под покраску и открытые поверхности стен – просто выберите краску легких, светлых оттенков и освежите цвет. Выцветшие обои, даже если они и были изысканно подобраны когда-то к интерьеру комнаты.  лучше безжалостно убрать со стен и заменить недорогими, простыми, но свежими полотнами, подбирая нейтральные цвета в тон основной мебели. 

Проверим работу сантехники

Inloopdouches, HANSA ARMATUREN BELGIUM NV HANSA ARMATUREN BELGIUM NV Ванная комната в стиле модерн
HANSA ARMATUREN BELGIUM NV

HANSA ARMATUREN BELGIUM NV
HANSA ARMATUREN BELGIUM NV
HANSA ARMATUREN BELGIUM NV

Готовя дом к продаже, проверьте и замените неисправные краны, проверьте шланг душа и работу сантехники. Если краны плохо работают, с трудом закрывают воду или протекают, лучше сразу заменить и не портить впечатление при осмотре дома. Все, что связано с гигиеной и чистотой, вызывает у человека подсознательное эмоциональное отношение и неисправная, неряшливая сантехника даже при общем аккуратном виде комнат, может создать негативное восприятие. Постарайтесь чтобы сантехника в доме исправно работала и выглядела чистой и аккуратной: почистите ванную и туалеты, умывальники и кафельную  плитку, зеркала и стеклянные дверцы. С помощью современных чистящих средств это займет совсем немного времени, а блеск и чистота поверхностей создаст ощущение свежести в доме.

Заменим перегоревшие лампы

New York, Archerlamps - Lighting & Furniture Archerlamps - Lighting & Furniture ГостинаяОсвещение
Archerlamps – Lighting &amp; Furniture

Archerlamps - Lighting & Furniture
Archerlamps – Lighting &amp; Furniture
Archerlamps - Lighting & Furniture

Не поленитесь перед приходом потенциальных покупателей в дом проверить наличие ламп во всех даже самых дальних светильниках, яркий свет – самое нарядное украшение дома,  помогающее создать приятное впечатление о вашем доме. Кроме того, неработающие лампы в отдельных  помещениях – на чердаке, в подвале, в кладовке, просто не дадут возможности оценить при осмотре состояние этих помещений, вызывая лишние вопросы и недопонимание со стороны покупателей. Раз уж вы решили продавать дом, постарайтесь чтобы можно было осмотреть и оценить все, даже самые удаленные помещения.

Прелесть свежих цветов в интерьере

Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Гостиная в средиземноморском стиле
Design Rules

Коттедж в поселке Октябрьский

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Несколько ярких букетов в комнатах оживят обстановку любого дома, наполняя интерьер свежесть и гостеприимством. Любому человеку в незнакомом доме будет приятно видеть обстановку уютную и доброжелательную, а свежие цветы – лучший комплимент в пользу гостя и интерьера. 

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Обратитесь к нам!

Магия ярких запахов (свежий кофе, ароматические свечи)

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

В ожидании осмотра дома уделите пару минут свежести в комнатах – откройте окна нараспашку, проветрите комнаты, добавьте легкие приятные ароматы в обстановку дома, заварив свежий кофе к приходу потенциальных покупателей, украсив интерьер композицией из зажженных ароматических свечей. Конечно, не стоит экспериментировать с едкими освежителями воздуха и тяжелыми насыщенными запахами, но есть и несколько беспроигрышных вариантов – свежие цитрусы, легкий кофейный аромат,  хвойные нотки в воздухе. Если вы не живете в продаваемом доме и сами приезжаете только чтобы показать помещения потенциальным покупателям, для свежего аромата на долгое время можно разложить на подоконниках небольшие травяные саше, придающие воздуху легкие натуральные ароматы. 

Приведем в порядок сад

Casa Owen, Terra Terra Сад в стиле модерн
Terra

Terra
Terra
Terra

В процессе подготовки дома к продаже, не забудьте привести в порядок и прилегающую территорию сада и двор: уберите инструменты в кладовку, избавьтесь от засохших растений непритязательного вида, очистите садовые дорожки от зарослей сорняков. Пусть ваш дом будет гостеприимным с самого порога, ведь как известно, у нас есть только один шанс, чтобы произвести первое впечатление.

Веселая квартира для семьи с двумя детьми
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