Ремонт дачи шаг за шагом

Отремонтировать дачу за сезон? Легко! С советами homify о том, как правильно сэкономить и что именно купить. Студия ROUNDHOUSE ARCHITECTURE LTD покажет нам, как в Великобритании ремонтируют дачные и загородные дома, построенные в период 1890-1980-х. А получается у них очень даже здорово!

Важное дополнение: архитекторы в данном случае используют максимально простые варианты отделки и декора, чтобы сохранить брутальность каменной или деревянной постройки. В итоге весь проект выглядит именно так, каким бы он был, если бы его оформляли своими руками!