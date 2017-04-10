Ремонт дачи шаг за шагом

Отремонтировать дачу за сезон? Легко! С советами homify о том, как правильно сэкономить и что именно купить. Студия ROUNDHOUSE ARCHITECTURE LTD покажет нам, как в Великобритании ремонтируют дачные и загородные дома, построенные в период 1890-1980-х. А получается у них очень даже здорово!
Важное дополнение: архитекторы в данном случае используют максимально простые варианты отделки и декора, чтобы сохранить брутальность каменной или деревянной постройки. В итоге весь проект выглядит именно так, каким бы он был, если бы его оформляли своими руками!
Данная идея очень важна для полноценного проживания на даче. Прихожая должна быть отдельной – с одеждой и обувью, инструментами, поэтому имеет смысл отделить ее от комнаты или кухни сразу же, перед началом всех работ по оформлению интерьера. Так, всего 4 кв. метра постройки с собственной кровлей сделают вашу дачу, как минимум, в два раза более аккуратной и удобной, так как мелких вещей в комнатах станет меньше.
Для отделки внутри дома вам потребуется: дешевый ламинат, гипсокартон, новые окна и двери, а также штукатурка и покраска по гипсокартону. Мы настоятельно советуем не использовать обои, так как они быстро испортятся во время неотапливаемой зимы и при этом зрительно уменьшат пространство. Так, общая стоимость отделки будет от 5000 рублей за кв. метр, если все покупать по самым низким ценам и делать самому. Средняя стоимость чистовых материалов – около 3500 рублей, расходных – еще 1500 рублей. Целесообразно оставить запас в 20% на непредвиденные расходы.
Если же вас удовлетворяет состояние стен и потолка, а вам нужна только шпатлевка, покраска и укладка ламината без замены окон, то можно обойтись ценой в 2500 рублей за кв. метр, с черновыми материалами по 500 рублей на кв. метр и с чистовыми около 2000 рублей за кв. метр.
Если вы хотите также устроить «теплые полы» к новому газовому котлу (или электрическому), заменить отопление, сантехнику, снести пару перегородок, произвести утепление, добавить декоративную мозаику и камень, проложить электропроводку, выровнять стены и потолки, сделать подвесной потолок с эффектом звездного неба, заменить двери и окна, положить плитку и все это – с дизайн-проектом, стоит рассчитывать на цену в 15 тысяч рублей за кв. метр, как и при ремонте любой квартиры.
Стоимость дизайн-проекта для дачи начинается от 10 тысяч рублей, в среднем – около 40 тысяч рублей. Заказывать его лучше всего через интернет у дизайнера, работающего по всей России, так обычно можно получить отличное качество по вполне доступной цене. Например, у проектного бюро «Адеко» в Казани, которые могут разработать и сам проект дачи под строительство. Проекты маленьких коттеджей, для справки, у данной фирмы стоят в среднем 30 тысяч рублей.
Обустройство дачной мансарды без утепления занимает от 30 до 150 тысяч рублей.
Маленькие будки и домики для домашних питомцев и прочей живности стоят от 5 тысяч рублей.
Правильно выбрать забор поможет дизайнер, но лучше всего смотрятся идеи в стиле кантри и модерн, в зависимости от формата дома.
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