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Покупать ли мебель в IKEA?

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homify ГостинаяШкафы и серванты Дерево Коричневый
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Гипермаркеты IKEA приходят на помощь,  когда нам необходимо быстро и без сверхъестественных трат облагородить жилое пространство. Именно здесь мы находим все для домашнего обихода, любую мебель и утварь. Магазины IKEA отлично зарекомендовали себя во всем мире, предлагая потребителю своей продукции быстрые и надежные решения в вопросе обустройства на новом месте.

Особой популярностью эти магазины пользуются у молодых людей, которые только что покинули семьи и начали жить самостоятельно. В молодом возрасте можно не думать о приобретении массивной и дорогостоящей мебели, ведь зачастую используется съемная жилплощадь. Путешествия и переезды, связанные с учебой или контрактами международных компаний отныне стали частью жизни современного человека. А крупный мебельный гипермаркет позволяет за несколько часов решить многие вопросы, связанные с собственным комфортом. Так почему бы не полюбить его?

В поисках индивидуальности

homify ГостинаяХранение
homify

homify
homify
homify

Мебель из IKEA – это тренд, который, как уверяют специалисты, лишает нас индивидуальности. «У меня дома такие же книжные полки!» – говорит приятель, когда приходит в гости. Готовы поспорить, что и у вас найдется хотя бы парочка вещиц этого производителя. Хорошо это или плохо?

Альтернативное решение

homify ГостинаяШкафы и серванты Дерево Коричневый
homify

homify
homify
homify

Готовы озвучить совершенно очевидную вещь: существует множество альтернатив IKEA. С появлением торговых интернет-площадок, поиск мебели занимает меньше времени, а ее заказ осуществляется за пару минут. Не стоит забывать и об отечественных весьма талантливых производителях – они готовы предложить простые и не менее функциональные решения для обустройства.

Мебель своими руками

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Гостиная в рустикальном стиле
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Благодаря таким ресурсам как homify, каждый может найти для себя тот продукт или услугу, в которой нуждается. Мебель на заказ – это доступное решение, которое оградит вас от надоевшей похожести. Аксессуары и предметы декора, выполненные по индивидуальным пожеланиям, способны занять достойное место на полке в каждом доме.

Уникальный и неповторимый

Goose Side Table Little Mill House ГостинаяДиваны и журнальные столики
Little Mill House

Goose Side Table

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

Во всем мире сейчас популярны предметы мебели, созданные из переработанных материалов. Речь идет о диванах и журнальных столиках из деревянных поддонов, комодах или тумб из бывших в употреблении ящиков… Такие вещи могут стоить пару долларов, а выглядеть – на все сто! Ни один гипермаркет не предложит подобное решение.

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Доступность – сила прогресса?

Living area details Little Mill House Гостиные в эклектичном стиле upcycled,recycled,reclaimed,vintage,industrial,desk,home office,workspace,house,country,cottage,terraced house
Little Mill House

Living area details

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

Мы любим IKEA за достаточно адекватную ценовую политику, но при этом забываем о существовании комиссионных магазинов или возможности приобретения мебели «с рук» на блошиных рынках. Различные сервисы и сообщества активно помогают продавать и покупать бывшие в употреблении вещи по еще более доступным ценам. Так почему бы не дать винтажному креслу или столику право на еще одну жизнь?

Справиться с поломкой

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стоит ли выбрасывать испорченную вещь? Сейчас в профильных интернет-сообществах можно поискать любую деталь от сломанного предмета мебели или аксессуара. Если усилия оказались безуспешными, почему бы не попытаться найти человека, который сможет исправить поломку за адекватное вознаграждение? Выгода от такой сделки окажется существенней, чем покупка лишенной индивидуальности дешевой, но новой вещи.

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