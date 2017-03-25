Покупать ли мебель в IKEA?

Гипермаркеты IKEA приходят на помощь, когда нам необходимо быстро и без сверхъестественных трат облагородить жилое пространство. Именно здесь мы находим все для домашнего обихода, любую мебель и утварь. Магазины IKEA отлично зарекомендовали себя во всем мире, предлагая потребителю своей продукции быстрые и надежные решения в вопросе обустройства на новом месте.
Особой популярностью эти магазины пользуются у молодых людей, которые только что покинули семьи и начали жить самостоятельно. В молодом возрасте можно не думать о приобретении массивной и дорогостоящей мебели, ведь зачастую используется съемная жилплощадь. Путешествия и переезды, связанные с учебой или контрактами международных компаний отныне стали частью жизни современного человека. А крупный мебельный гипермаркет позволяет за несколько часов решить многие вопросы, связанные с собственным комфортом. Так почему бы не полюбить его?
Мебель из IKEA – это тренд, который, как уверяют специалисты, лишает нас индивидуальности. «У меня дома такие же книжные полки!» – говорит приятель, когда приходит в гости. Готовы поспорить, что и у вас найдется хотя бы парочка вещиц этого производителя. Хорошо это или плохо?
Готовы озвучить совершенно очевидную вещь: существует множество альтернатив IKEA. С появлением торговых интернет-площадок, поиск мебели занимает меньше времени, а ее заказ осуществляется за пару минут. Не стоит забывать и об отечественных весьма талантливых производителях – они готовы предложить простые и не менее функциональные решения для обустройства.
Благодаря таким ресурсам как homify, каждый может найти для себя тот продукт или услугу, в которой нуждается. Мебель на заказ – это доступное решение, которое оградит вас от надоевшей похожести. Аксессуары и предметы декора, выполненные по индивидуальным пожеланиям, способны занять достойное место на полке в каждом доме.
Во всем мире сейчас популярны предметы мебели, созданные из переработанных материалов. Речь идет о диванах и журнальных столиках из деревянных поддонов, комодах или тумб из бывших в употреблении ящиков… Такие вещи могут стоить пару долларов, а выглядеть – на все сто! Ни один гипермаркет не предложит подобное решение.
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Мы любим IKEA за достаточно адекватную ценовую политику, но при этом забываем о существовании комиссионных магазинов или возможности приобретения мебели «с рук» на блошиных рынках. Различные сервисы и сообщества активно помогают продавать и покупать бывшие в употреблении вещи по еще более доступным ценам. Так почему бы не дать винтажному креслу или столику право на еще одну жизнь?
Стоит ли выбрасывать испорченную вещь? Сейчас в профильных интернет-сообществах можно поискать любую деталь от сломанного предмета мебели или аксессуара. Если усилия оказались безуспешными, почему бы не попытаться найти человека, который сможет исправить поломку за адекватное вознаграждение? Выгода от такой сделки окажется существенней, чем покупка лишенной индивидуальности дешевой, но новой вещи.