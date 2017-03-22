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Дачный сезон в Нидерландах

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Recreatiewoning Zwanburgerpolder, OX architecten OX architecten Дома в стиле модерн
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Что может быть лучше отдыха на природе, возможности дышать свежим воздухом, наслаждаться богатством собственного сада и растительного мира? С наступлением теплых дней многим из нас предстоит все чаще и чаще посещать собственные загородные участки… Мы думаем об этом и постепенно готовимся к летнему сезону.

О прелестях жизни на даче мы рассказывали на страницах homify много раз. Наш сегодняшний проект также посвящен отдыху на природе. Именно он наиболее сильно впечатлил практически всю нашу международную редакцию своей продуманностью и очаровательно простотой.

Компактный и мобильный

Recreatiewoning Zwanburgerpolder, OX architecten OX architecten Дома в стиле модерн
OX architecten

OX architecten
OX architecten
OX architecten

Этот дом мог бы вполне находиться и в России, позволяя своим хозяевам наслаждаться лучшими летними деньками. В проекте удалось учесть и практическую сторону комфортного пребывания за пределами мегаполиса, и стилистические особенности. Словом, вопрос гармонии самого здания с окружающей средой решился сам собой.

Отдых без границ

Recreatiewoning Zwanburgerpolder, OX architecten OX architecten Гостиная в стиле минимализм
OX architecten

OX architecten
OX architecten
OX architecten

Лаконичная архитектура постройки поддержана открытой планировкой и минималистичным дизайном интерьера. Белоснежные стены и такая же светлая мебель, отсутствие штор, крупные окна, камин и прочие скандинавские намеки визуально расширяют границы пространства, ненавязчиво напоминают о том, что человек есть часть природы; так, в окружении четырех стихий можно почувствовать полную душевную гармонию и начать дышать полной грудью.

Сон в летнюю ночь

Recreatiewoning Zwanburgerpolder, OX architecten OX architecten Спальня в стиле минимализм
OX architecten

OX architecten
OX architecten
OX architecten

Авторы проекта поделились с читателями homify лишь несколькими изображениями интерьеров. Так, например, в спальне сделан акцент на отсутствии лишних предметов и аксессуаров. Весь декор, если его таковым можно назвать, сосредоточен на текстиле – комплекте постельного белья на морскую тему. Действительно, это место для тотального расслабления, отдыха от городского шума и суеты.

У природы нет плохой погоды

Recreatiewoning Zwanburgerpolder, OX architecten OX architecten Веранда и терраса в стиле кантри
OX architecten

OX architecten
OX architecten
OX architecten

Нам действительно очень нравится панорамное остекление, а в Нидерландах это самый привычный (и наиболее востребованный) элемент архитектуры. Солнечный свет в стенах дома обладает наибольшей ценностью, поэтому с крупными окнами от пола до потолка плохая погода не сможет омрачить ни отдых, ни настроение.

Комфорт на первом месте

Recreatiewoning Zwanburgerpolder, OX architecten OX architecten Дома в стиле модерн
OX architecten

OX architecten
OX architecten
OX architecten

Совершенно очевидно, что ландшафт участка не препятствовал строительству, а это наверняка отразилось в самом хорошем смысле на бюджете всего предприятия. Немаловажно, что такой дом является мобильным. Его можно перемещать и перевозить тогда, когда это необходимо. Все это видится очень удобным для жизни за городом.

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