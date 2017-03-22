Дачный сезон в Нидерландах

Что может быть лучше отдыха на природе, возможности дышать свежим воздухом, наслаждаться богатством собственного сада и растительного мира? С наступлением теплых дней многим из нас предстоит все чаще и чаще посещать собственные загородные участки… Мы думаем об этом и постепенно готовимся к летнему сезону.

О прелестях жизни на даче мы рассказывали на страницах homify много раз. Наш сегодняшний проект также посвящен отдыху на природе. Именно он наиболее сильно впечатлил практически всю нашу международную редакцию своей продуманностью и очаровательно простотой.