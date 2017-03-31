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30 примеров оформления гостиной – идеи дизайна для вашего дома

Shunny_Star Shunny_Star
Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva Гостиная в стиле модерн
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Современный стиль в оформлении квартир, домов и отдельных комнат характеризуется универсальностью. Поэтому сегодня в дизайне интерьеров существует множество различных идей, которые можно реализовать в самых различных по конструкции и форме помещениях.

Философия современного стиля учитывает также комфорт пространства, который должен быть наиболее приятным для хозяев дома. При этом нужно сохранить стиль и визуальную привлекательность комнаты и всего жилья. Идеи для жилых помещений различной конструкции реализуются через элементы, используемые для отделки. Также для декорирования гостиной применяется удобная мебель, модульные элементы мягкой и корпусной мебели, большие диваны и кресла, которые могут выполнять функции кровати. Такая крупная мебель добавляет больше динамизма этим пространствам, делает их более привлекательными в плане комфорта. Такие способы декорирования позволяют не потерять современный характер в оформлении гостиной. Можно реализовать множество новых идей и воплотить в жизнь достаточное количество стилистических решений для удовлетворения вкусов каждого члена семьи, у которого есть свой уголок комфорта. Сегодня мы представляем 30 современных идей дизайна фантастических гостиных, разработанных профессиональными дизайнерами. Все, что вы увидите здесь, обязательно вам понравится, и станет отличным стимулом для новых изменений.

Lo scrigno dal cuore contemporaneo, B+P architetti B+P architetti Гостиная в стиле модерн
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

1. Сбалансированная комната

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

В этой гостиной использованы нейтральные цвета и теплые оттенки, которые всегда остаются вне времени. Такие цветовые комбинации создают самые уютные и очень комфортабельные интерьеры.

2. Современный и элегантный интерьер

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Гостиная в стиле модерн
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Эта комната продумана таким образом, что в ней очень органично сочетаются старинные и современные элементы декора. Они отлично дополняют друг друга, создавая фантастичный интерьер.

3. Изысканность

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva Гостиная в стиле модерн
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

Главными действующими лицами в этой комнате выступают свет и мягкая мебель, установленная по центру. Благодаря объемным решениям, гостиная выглядит респектабельно, современно и изыскано.

4. Связь с кухней

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Гостиная в стиле модерн
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Большой мягкий угловой диван создает в гостиной расслабляющую обстановку, которая царит в непосредственной близости к кухне. Такое дизайнерское решение позволило создать здесь очень приятную и функциональную среду.

5. Роль цвета

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Гостиная в стиле модерн
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

Для создания современной гостиной вы можете также использовать различные цвета и оттенки, которые могут улучшить дизайн помещения.

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Обратитесь к нам!

6. Разграничивающая мебель  

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Гостиная в стиле модерн
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

В этом примере в качестве элемента, разделяющего две соседние зоны, служит тумба с функциональными полками, установленными позади дивана.

7. Угловая мебельная конструкция

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto Гостиная в стиле модерн
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

Если у вас в доме не так много места, вы можете использовать свободный угол, чтобы установить в нем полки, и создать красивую гостиную. Сегодня существует безграничное количество вариантов выполнения современных мебельных конструкций, позволяющих создать неповторимые формы в необходимом вам стиле и цвете.

8. Две комнаты в одной

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Гостиная в стиле модерн
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Большая гостиная разделена тонкой и светлой перегородкой, которая помогла создать две различные среды для одной большой комнаты. Прекрасное решение для большого дома.

9. Белый цвет в интерьере

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Гостиная в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

Использование белых напольных покрытий, окрашивание стен и потолков в белый цвет, приобретение такой же мебели обеспечивает создание полноценного современного дизайна гостиной.

10. Тепло деревянных полов

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Деревянные паркетные полы всегда обеспечивают приятную теплоту в атмосфере современной гостиной.

11. Сочетание белого и дерева

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Вот еще один пример того, как в современной гостиной текстура дерева сочетается с остальными элементами декора. Шикарная обстановка в великолепно обставленной гостиной!

12. Жить в гармонии

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Здесь гостиная представляет собой открытое пространство, с которым прекрасно сочетается столовая и кухня.

13. Полный уют

Lo scrigno dal cuore contemporaneo, B+P architetti B+P architetti Гостиная в стиле модерн
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

Кто сказал, что современный дом должен быть холодным и неуютным? В этом примере использована очень приятная по дизайну мебель, создающая уютную и комфортную современную атмосферу.

14. Прикосновение к ретро

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Гостиная в стиле модерн
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Дизайнеры не всегда используют современные технические средства и прямые линии для создания интересного пространства. Здесь показан именно такой случай – ретро стиль, к которому хочется прикоснуться, чтобы окунуться в эту неповторимую, теплую и нежную атмосферу.

15. Классический модернизм  

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti Гостиная в стиле модерн
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

Здесь мы видим как нейтральные, серые и белые тона сочетаются между собой. В этой современной гостиной также доминирует простая мебель и прямые линии.

16. С камином

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Гостиная в стиле модерн
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Этот очень простой, минималистский камин занимает центральное место в дизайне представленной здесь современной гостиной, которая выглядит спокойно, аккуратно и уютно.

17. Комната с отличным освещением

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Гостиная в стиле модерн
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Оригинальная конструкция искусственного освещения в потолке создает приятную атмосферу с очень современным характером.

18. Естественный свет

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura Гостиная в стиле модерн
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

Если речь идет об освещении очень важно учитывать естественный свет в современной гостиной, и постараться использовать его по максимуму.

19. Все в одном

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto Гостиная в стиле модерн
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

Если пространство небольшое и используется совместно с другими жилыми зонами, установка удобного дивана может быть достаточным условием для создания комфортной гостиной в квартире.

20. Оригинальные конфигурации

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect Гостиная в стиле модерн
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

Весь интерьер этого пространства вращается вокруг дивана, имеющего большие размеры. Комфорт и специфичное пространственное расположение делает эту комнату уникальной.

21. Для любителей чтения

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Гостиная в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Две секции ниш и неглубоких полок обрамляют дверь гостиной. Они являются идеальным местом для создания библиотеки. Такой вариант подойдет для тех, кто ценит книги и любит проводить время за чтением.

22. Живые и полные энергии цвета

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Как уже упоминалось выше, современная гостиная не должна быть ограничена нейтральными и серыми тонами. Вы можете смело применять гораздо более яркие и живые цвета для создания оптимистичного и жизнерадостного интерьера.

23. Контрастные стены

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO per una giovane coppia in città, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti Гостиная в стиле модерн Серый
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Посмотрите, как стена черного цвета меняет облик комнаты.

24. Прикосновение минимализма

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Чистое свободное пространство с яркой белой мебелью выглядит совершенным и не перегруженным лишними предметами. Эта гостиная минималистская и современная. Отличное решение, которое можно применить в небольшой комнате, чтобы визуально она казалась более просторной и свободной.

25. Мебель на заказ

Casa in bifamiliare, Luca Mancini | Architetto Luca Mancini | Architetto Гостиная в стиле модерн
Luca Mancini | Architetto

Luca Mancini | Architetto
Luca Mancini | Architetto
Luca Mancini | Architetto

Когда предложения, доступные на рынке, не соответствуют вашей концепции, лучший способ внедрить в жизнь свои решения – заказать мебель. Ее изготовят по вашему проекту и учтут все пожелания.

26. Оформление лестницы  

Casa BT.BM, Angeli - Brucoli Architetti Angeli - Brucoli Architetti Гостиная в стиле модерн
Angeli – Brucoli Architetti

Angeli - Brucoli Architetti
Angeli – Brucoli Architetti
Angeli - Brucoli Architetti

Комната с уникальным дизайном, в которой одну из ключевых ролей играет лестница. Она оформлена рационально, пространство под ней приспособлено под полки, на которых размещены различные аксессуары и домашний кинотеатр.

27. Ультрасовременный камин

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO Гостиная в стиле модерн
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

Эта фантастическая гостиная имеет свою изюминку – оригинальный и ультрасовременный камин, являющийся центром очаровательного пространства.

28. Большая площадь, минимум мебели

Giò&Marci, km 429 architettura km 429 architettura Гостиная в стиле модерн
km 429 architettura

km 429 architettura
km 429 architettura
km 429 architettura

Еще один пример гостиной, оформленной в минималистском стиле.

29. Светлая и уютная гостиная

living Didonè Comacchio Architects Гостиная в стиле модерн
Didonè Comacchio Architects

living

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

Эта гостиная имеет самодостаточную уютную атмосферу во многом благодаря приятному естественному свету, заливающему пространство, и восхитительным теплым цветовым решениям, которые наполняют эту комнату лирическим настроением.

30. Двойная высота

Abitazione ristrutturata in stile rustico/moderno, Nadia Moretti Nadia Moretti Гостиная в стиле модерн
Nadia Moretti

Nadia Moretti
Nadia Moretti
Nadia Moretti

Сегодня такого типа пространства с потолками двойной высоты считаются очень модными. Они создают ощущение полета, неограниченной свободы, наполняют гостиную простором и комфортом.

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