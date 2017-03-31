30 примеров оформления гостиной – идеи дизайна для вашего дома

Современный стиль в оформлении квартир, домов и отдельных комнат характеризуется универсальностью. Поэтому сегодня в дизайне интерьеров существует множество различных идей, которые можно реализовать в самых различных по конструкции и форме помещениях.
Философия современного стиля учитывает также комфорт пространства, который должен быть наиболее приятным для хозяев дома. При этом нужно сохранить стиль и визуальную привлекательность комнаты и всего жилья. Идеи для жилых помещений различной конструкции реализуются через элементы, используемые для отделки. Также для декорирования гостиной применяется удобная мебель, модульные элементы мягкой и корпусной мебели, большие диваны и кресла, которые могут выполнять функции кровати. Такая крупная мебель добавляет больше динамизма этим пространствам, делает их более привлекательными в плане комфорта. Такие способы декорирования позволяют не потерять современный характер в оформлении гостиной. Можно реализовать множество новых идей и воплотить в жизнь достаточное количество стилистических решений для удовлетворения вкусов каждого члена семьи, у которого есть свой уголок комфорта. Сегодня мы представляем 30 современных идей дизайна фантастических гостиных, разработанных профессиональными дизайнерами. Все, что вы увидите здесь, обязательно вам понравится, и станет отличным стимулом для новых изменений.
В этой гостиной использованы нейтральные цвета и теплые оттенки, которые всегда остаются вне времени. Такие цветовые комбинации создают самые уютные и очень комфортабельные интерьеры.
Эта комната продумана таким образом, что в ней очень органично сочетаются старинные и современные элементы декора. Они отлично дополняют друг друга, создавая фантастичный интерьер.
Главными действующими лицами в этой комнате выступают свет и мягкая мебель, установленная по центру. Благодаря объемным решениям, гостиная выглядит респектабельно, современно и изыскано.
Большой мягкий угловой диван создает в гостиной расслабляющую обстановку, которая царит в непосредственной близости к кухне. Такое дизайнерское решение позволило создать здесь очень приятную и функциональную среду.
Для создания современной гостиной вы можете также использовать различные цвета и оттенки, которые могут улучшить дизайн помещения.
В этом примере в качестве элемента, разделяющего две соседние зоны, служит тумба с функциональными полками, установленными позади дивана.
Если у вас в доме не так много места, вы можете использовать свободный угол, чтобы установить в нем полки, и создать красивую гостиную. Сегодня существует безграничное количество вариантов выполнения современных мебельных конструкций, позволяющих создать неповторимые формы в необходимом вам стиле и цвете.
Большая гостиная разделена тонкой и светлой перегородкой, которая помогла создать две различные среды для одной большой комнаты. Прекрасное решение для большого дома.
Использование белых напольных покрытий, окрашивание стен и потолков в белый цвет, приобретение такой же мебели обеспечивает создание полноценного современного дизайна гостиной.
Деревянные паркетные полы всегда обеспечивают приятную теплоту в атмосфере современной гостиной.
Вот еще один пример того, как в современной гостиной текстура дерева сочетается с остальными элементами декора. Шикарная обстановка в великолепно обставленной гостиной!
Здесь гостиная представляет собой открытое пространство, с которым прекрасно сочетается столовая и кухня.
Кто сказал, что современный дом должен быть холодным и неуютным? В этом примере использована очень приятная по дизайну мебель, создающая уютную и комфортную современную атмосферу.
Дизайнеры не всегда используют современные технические средства и прямые линии для создания интересного пространства. Здесь показан именно такой случай – ретро стиль, к которому хочется прикоснуться, чтобы окунуться в эту неповторимую, теплую и нежную атмосферу.
Здесь мы видим как нейтральные, серые и белые тона сочетаются между собой. В этой современной гостиной также доминирует простая мебель и прямые линии.
Этот очень простой, минималистский камин занимает центральное место в дизайне представленной здесь современной гостиной, которая выглядит спокойно, аккуратно и уютно.
Оригинальная конструкция искусственного освещения в потолке создает приятную атмосферу с очень современным характером.
Если речь идет об освещении очень важно учитывать естественный свет в современной гостиной, и постараться использовать его по максимуму.
Если пространство небольшое и используется совместно с другими жилыми зонами, установка удобного дивана может быть достаточным условием для создания комфортной гостиной в квартире.
Весь интерьер этого пространства вращается вокруг дивана, имеющего большие размеры. Комфорт и специфичное пространственное расположение делает эту комнату уникальной.
Две секции ниш и неглубоких полок обрамляют дверь гостиной. Они являются идеальным местом для создания библиотеки. Такой вариант подойдет для тех, кто ценит книги и любит проводить время за чтением.
Как уже упоминалось выше, современная гостиная не должна быть ограничена нейтральными и серыми тонами. Вы можете смело применять гораздо более яркие и живые цвета для создания оптимистичного и жизнерадостного интерьера.
Посмотрите, как стена черного цвета меняет облик комнаты.
Чистое свободное пространство с яркой белой мебелью выглядит совершенным и не перегруженным лишними предметами. Эта гостиная минималистская и современная. Отличное решение, которое можно применить в небольшой комнате, чтобы визуально она казалась более просторной и свободной.
Когда предложения, доступные на рынке, не соответствуют вашей концепции, лучший способ внедрить в жизнь свои решения – заказать мебель. Ее изготовят по вашему проекту и учтут все пожелания.
Комната с уникальным дизайном, в которой одну из ключевых ролей играет лестница. Она оформлена рационально, пространство под ней приспособлено под полки, на которых размещены различные аксессуары и домашний кинотеатр.
Эта фантастическая гостиная имеет свою изюминку – оригинальный и ультрасовременный камин, являющийся центром очаровательного пространства.
Еще один пример гостиной, оформленной в минималистском стиле.
Эта гостиная имеет самодостаточную уютную атмосферу во многом благодаря приятному естественному свету, заливающему пространство, и восхитительным теплым цветовым решениям, которые наполняют эту комнату лирическим настроением.
Сегодня такого типа пространства с потолками двойной высоты считаются очень модными. Они создают ощущение полета, неограниченной свободы, наполняют гостиную простором и комфортом.