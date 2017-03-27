12 уникальных способов отделки стен для вашего вдохновения

Бумага, краска или плитка? Это основные способы, которые можно применить, чтобы сделать стены дома красивыми и оригинальными, не так ли? В какой-то степени это верно. Но нам интересно, знаете ли вы о других способах и стилях, на которых можно остановить выбор во время отделки вашего дома?

Мы предлагаем просмотреть несколько необычных и интересных конструкций, каждая из которых может полностью преобразить пространство в любом помещении. Дизайнеры интерьеров знают и используют в отделке интерьеров огромное количество способов, и копилка идей постоянно пополняется. Мы предлагаем пройтись вместе с нами по нескольким домам, и познакомиться с 12 блестящими вариантами, чтобы они вдохновили вас на обновление вашего дома.