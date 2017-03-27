12 уникальных способов отделки стен для вашего вдохновения

Бумага, краска или плитка? Это основные способы, которые можно применить, чтобы сделать стены дома красивыми и оригинальными, не так ли? В какой-то степени это верно. Но нам интересно, знаете ли вы о других способах и стилях, на которых можно остановить выбор во время отделки вашего дома?
Мы предлагаем просмотреть несколько необычных и
интересных конструкций, каждая из
которых может полностью преобразить пространство в любом помещении. Дизайнеры
интерьеров знают и используют в отделке
интерьеров огромное количество способов, и
копилка идей постоянно пополняется. Мы предлагаем пройтись вместе с нами по нескольким
домам, и познакомиться с 12 блестящими
вариантами, чтобы они вдохновили вас
на обновление вашего дома.
Есть несколько способов, чтобы воссоздать эту деревянную эффектную стену в вашем доме. Вы можете купить обои, которые имитируют внешний вид дерева и его оригинальную структуру. Или, и мы считаем, что это сказочная идея, вы можете смонтировать деревянную плитку на одной из своих стен, чтобы создать одетую в дерево внутреннюю стену. Представьте, как великолепно она будет выглядеть в вечернее время, если к этому добавить еще и правильно направленное освещение. Особое настроение, шарм и непередаваемое словами тепло – дерево наполняет все пространство полезной и чистой энергией. Вся эта конструкция делает комнату уютной, приятной и стильной.
Не обязательно клеить обои на всю стену. Вы можете создать роскошный фрагмент в стильной раме. Он будет притягивать к себе внимание, создаст энергетическое пятно и позволит вам оформить комнату оригинально, в особом настроении и в классических формах. Изголовье кровати – именно то место в спальне, где такой фрагмент отделки будет наиболее уместен.
Узорчатая плитка является отличным объемным способом привнести невероятно интересный стиль в вашу ванную комнату. За такой поверхностью легко ухаживать, кроме того, она очень долго остается в идеальном состоянии.
Стиль кантри всегда шикарен и популярен. Невозможно скрыть массивные бревенчатые стены, которые создают видимость защищенности и стабильности. Этот стиль восхитителен! Не нужно практически ничего делать, просто оставить эти стены в их первоначальном виде, и они помогут реализовать фантастические дизайнерские идеи.
Выглядит эта комната очень круто! Невероятно оформленная ванная комната, стены которой выложены натуральным камнем. Это действительно уникальное пространство, насыщенное и активное. Здесь использованы красивые цвета, навеянные осенними мотивами, и представлены они просто ошеломляюще.
В дополнение к шикарно задекорированным стенам эффектно использована мебель: массивные раковины, отделанные камнем, подвешенная тумбочка для белья, все это в комплексе делает ванную комнату с каменными стенами фантастичной.
Мы не верим в предрассудки, утверждающие, что битое зеркало приведет к тому, что вы рискуете иметь 7 лет невезения из-за его осколков. Наоборот, если вы сделаете из битого стекла панно, и разместите его на одной из своих стен, прямо напротив окна, можно будет насладиться отражением большого количества солнечного света, который принесет в ваш дом позитив и радость. Оригинальная конструкция на стене станет настоящей изюминкой вашего дома.
Возможно, вы когда-нибудь думали, что клетчатые обои были бы к месту в вашей спальне. Такой вариант отделки стен наполнит уютом атмосферу в любой комнате. Мелкая клетка на стене создаст эффект ткани, нанесенной на стену. Вот для вас еще одна забавная идея, как оригинально и необычно украсить стены. Не обязательно украшать все стены, можно выбрать одну, боковую или центральную, чтобы выделить ее таким восхитительным способом.
Стены с нанесенными на них узорами из цветов идеально подходят для оформления детских комнат. Забавные цветочные мотивы являются отличным способом, который поможет сделать обстановку более жизнерадостной. Такое оформление вам обязательно понравится. По сравнению с минимализмом в украшении стен этот вариант будет значительно интереснее.
Эти стеклянные блоки использованы для создания необычных и довольно привлекательных внутренних перегородок. Они оригинально разделяют помещение, зонируют его, при этом не препятствуют проникновению света. Такие блоки выглядят фантастически, очень современно.
Если вам нравится идея стеклянных стен, но не во всем объеме вашего дома, попробуйте использовать этот замечательный прием декорирования в одной из своих комнат. Стильное, современное и естественное деревянное покрытие выглядит тепло, но по-прежнему современно благодаря использованию стекла!
Стена, оформленная в виде школьной доски, с надписями и рисунками выглядит ошеломляюще в интерьере дома. Такой способ декорирования поверхности позволяет наполнить пространство интерактивным настроением, которое дает толчок к всестороннему развитию. Это замечательная идея, если у вас в семье есть художники и экспериментаторы!
Глянцевая плитка на стенах выглядит здесь совершенно. Для ванной комнаты это шикарное решение, потому что такая плитка имитирует морские цвета и оттенки, делая водную тематику в интерьере основной и наиболее интересной. Глянцевые поверхности сказочно привлекательны! Такая плитка мгновенно оживила это пространство и наполнила его энергией водной стихии.