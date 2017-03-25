Идеальные варианты украшения стен вашей кухни

Для большинства людей кухня сегодня является чем-то большим, чем просто пространством для регулярного приготовления пищи и выпекания вкусных пирогов. В дополнение к высокотехнологичным, адаптированным к вашим индивидуальным потребностям устройствам, которыми наполнены современные кухни, внешний вид этой комнаты играет не последнюю роль.
Кухню можно сделать не только очень удобной, но и стильной благодаря украшению стен, которые каждый день подвергаются неблагоприятным воздействиям в виде копоти, жира, влаги и различных запахов. Поэтому очень важно подобрать такие материалы для декора стен, которые будут не только внешне привлекательными, но и практичными в эксплуатации. Различные материалы для оформления кухни имеют разные свойства и преимущества, сравнивая которые вы должны принять решение в пользу какого-либо из них.
Мы готовы предложить вам несколько интересных вариантов для украшения, которые будут функциональными и привлекательными одновременно.
Как вы относитесь к облицовке рабочей стены кухни плиткой из натурального камня? Природный камень является настоящим хитом в украшении интерьеров, при этом он доступен в самых разных цветах. Однако сегодня предпочитают в основном, оттенки серого или насыщенного черного цвета. Они применяются специально для кухонной стены, чтобы сделать ее более выразительной, интересной и придать ей особый характер.
В сочетании с белыми, гладкими фасадами и специальной подсветкой, натуральный камень творит чудеса в кухонном пространстве, наполняя его оригинальностью, роскошью и практичностью.
Керамическая плитка – это классика для оформления кухни. Она никогда не устареет, и будет всегда служить одним из лучших украшений благодаря многообразию форм, расцветок, интересных решений и неограниченных возможностей в комбинации различных рисунков. Современное «лицо» плитки очень сильно изменилось за эти годы. Часто многие сознательно обращаются к классической белой керамической плитке, хотя можно выбирать гораздо более красочные и интересные варианты.
Керамическая плитка с функциональной точки зрения – решение для кухни безошибочное. Гладкая поверхность этого материала позволяет легко его очищать и ухаживать за ним. Жирные брызги или другие виды загрязнений и внешних воздействий не имеют никаких шансов повредить плитку. Главное, удачно сочетать плитку с кухонными поверхностями мебели, пола и всего стиля этого помещения. Плитка наилучшим образом подходит в качестве отделочного материала для небольших и среднего размера помещений.
Особенно популярными сегодня являются интерьеры, которые созданы с применением естественных, натуральных решений. В качестве одного из наиболее приемлемых вариантов мы предлагаем оценить интерьер кухни, в которой одна из стен выложена кирпичной кладкой. Если кухня большая, можно выбрать камень более крупный и фактурный. Небольшие и средние помещения нуждаются в том, чтобы украшение их стен было более легким. В таком случае подойдет материал более мелких размеров, который не будет оказывать давление на общую атмосферу комнаты. Конечно, уход за такими стенами более сложный, и недооценивать этот факт нельзя. Но если кухня спланирована правильно, загрязнения будут минимальными. При этом желательно располагать такой фрагмент кирпичной или каменной кладки немного в стороне от рабочих зон, которые могут иметь высокую степень риска загрязнения стены. Хотя современная бытовая химия способна бороться и легко устранять самые сложные виды загрязнений даже в труднодоступных местах.
Если вы используете в интерьере кирпичную кладку на одной из стен, с ней особенно интересно будут сочетаться мебель и полки из дерева.
Любите белый цвет, но боитесь использовать его на кухне? Ваши страхи напрасны!
В течение нескольких лет белый сумел снова завоевать популярность, особенно на кухне. К сожалению, использование белых обоев на кухне – довольно рискованное решение, так как удалять грязь из них будет очень сложно, а в некоторых случаях практически невозможно. Поэтому они могут быстро прийти в негодность.
Но если вас устраивает этот материал, белый цвет вас вдохновляет, желательно в сочетании с ним использовать дополнительно какие-либо цвета. Фактура материала должна быть ровной, особенно это касается маленьких пространств. Белый цвет отлично сочетается практически с любым другим цветом, поэтому вашей фантазии будет где разгуляться. Белый цвет является отличным фоном для декоративных элементов, таких как цветы и различные фигурки. При наличии дополнительного декора ваши белые стены не будут создавать впечатление слишком стерильной комнаты. Декоративные элементы помогут сделать обстановку более домашней и уютной и подчеркнут элегантную атмосферу кухни.
Для тех, кому близка натуральность в интерьере, наиболее подходящим материалом для внутренней отделки кухни будет дерево. Оно имеет очень интересную фактуру, рисунок, цветовые решения, и может предоставить довольно широкое пространство для творчества. Самые различные цвета, в которых может быть выполнена кухня из дерева, позволяют реализовать любые решения в соответствии с вашим вкусом. Дерево способно создавать уютную и теплую атмосферу, оно отлично подходит для изготовления мебели, декорирования стен и пола. Кухня в дереве – стильно, современно и экологично.
Каждый любитель и профессиональный повар знает, что стена рядом с мойкой и варочной поверхностью выше столешницы подвержена различным загрязнениям. Здесь она подвергается воздействию пара, воды, соусов, которые не всегда хотят оставаться там, куда их положили. Поэтому ясно, зачем вам нужна влагонепроницаемая стена.
Ее можно протереть влажной тканью и убедиться, что брызги быстро удаляются. Влагоизолируюшие поверхности для отделки кухонной стены сегодня изготавливаются из самых различных материалов и могут быть сделаны из стекла, керамики, пластика и других материалов.
Прочность и надежность вам предоставит гранит, если он будет использован в отделке стены вашей кухни. Это довольно интересный материал, который имеет хорошее соотношение цены и качества. Поэтому для многих гранит является идеальным материалом в создании совершенной кухни. Он имеет не только высокую устойчивость при регулярной эксплуатации, но и всегда остается в идеальном состоянии. К тому же, он не требует особого ухода, и содержать эту поверхность в порядке абсолютно не сложно.
Это доказывают многие дизайнеры, которые сегодня широко используют данный материал для отделки кухни. А производители, соответственно, постоянно расширяют ассортимент этой продукции. В настоящее время гранит имеет огромную популярность в отделке интерьеров, так как обогащает собой внутреннее пространство и наделяет его стилем, роскошью и изысканностью.
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