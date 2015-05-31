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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Гостиная в скандинавском стиле
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На этой неделе мы узнали и увидели много нового – как обновить спальню за неделю, создать комфортное жилье для молодой пары и стилизовать интерьер на американский манер. Более того нам представился шанс отправиться в британскую глубинку, чтобы своими глазами посмотреть на чудесное преображение старой пекарни и двухэтажного многосемейного дома. Для тех, кто не нашел время открыть журнал homify, предлагаем еще одну возможность подробно ознакомиться с этими удивительными проектами.

1. Как обновить спальню за выходные: полезные советы

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Немного солнца в стакане воды квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

В мечтах ремонт всегда прост, элегантен и приносит с собой лишь сбывшиеся надежды. На деле он трудоемок, слишком медлителен и зачастую все же не оправдывает ожидания. Но есть способ сделать все гораздо проще! Наши простые и полезные советы для декора спальни — в статье ’Как обновить спальню за выходные: полезные советы’.

2. Типовая однушка ИП-46с превращается…

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Гостиная в скандинавском стиле
Space for life

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары

Space for life
Space for life
Space for life

Студия Space for Life известна по множеству осуществленных проектов, как частных, так и общественных. В числе заказчиков – отечественные и зарубежные собственники недвижимости, а также рестораторы. На этот раз студия решила поделиться с читателем проектом работы над  квартирой в типовой однушке ИП-46с. Заказчиками была молодая семейная пара, которая предпочитает активный ритм жизни и много путешествует. Молодые люди в качестве желаемых приоритетов для будущего жилья обозначили функциональность и простор, предпочтение отдавалось современному стилю.  Давайте совершим прогулку по этому интерьеру

3. homify 360°: американская мечта в Ильичевке

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

В этой статье мы расскажем вам, как российские дизайнеры смогли воплотить американскую мечту с предельной долей изящества и стиля в одном потрясающем проекте. Благодаря их видению и исключительному подбору всех материалов и предметов этот дом выглядит как американский коттедж, уходящий своими корнями в традиционный европейский стиль. Этот проект просто необходимо увидеть своими глазами. Знакомьтесь, homify 360°: американская мечта в Ильичевке

4. До и После: Переделка старой пекарни

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Дома в стиле лофт
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Продолжаем наши увлекательные странствия по свету вместе с проектом До и После. Сегодня мы в Британии, наблюдаем за переделкой старой пекарни, которую новые владельцы решили превратить в жилой коттедж. О состоянии здания до реконструкции вы можете судить по фото ниже. Кажется, что дом, совместно с пристройкой, выглядят как вполне себе крепкие и пригодные для жизни постройки. Однако их фасад и скорее всего внутреннее пространство безнадежно устарели. Вызов модернизировать бывшую пекарню мужественно приняли на себя британские архитекторы из студии NRAP Architects. Смотрим, что у них получилось.

5. До и После: из обычного деревенского дома…

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Приступить к реставрации дома, который вы видите на фото ниже, хозяев сподвигло прибавление в семье. После рождения второго ребенка они решили, что настало время обновить фасад постройки и расширить ее внутреннее пространство. За непростой проект взялись специалисты из французского архитектурного бюро Franck Labbay Architecte. Мы шаг за шагом проследили за чудесным преображением этого обычного деревенского дома в современную дорого выглядящую постройку.

homify 360°: проект особняка на первой линии от моря в г. Сухуми
Какой проект понравился вам больше всего? 

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