Топ 5 – Лучшие проекты недели

На этой неделе мы узнали и увидели много нового – как обновить спальню за неделю, создать комфортное жилье для молодой пары и стилизовать интерьер на американский манер. Более того нам представился шанс отправиться в британскую глубинку, чтобы своими глазами посмотреть на чудесное преображение старой пекарни и двухэтажного многосемейного дома. Для тех, кто не нашел время открыть журнал homify, предлагаем еще одну возможность подробно ознакомиться с этими удивительными проектами.
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
В мечтах ремонт всегда прост, элегантен и приносит с собой лишь сбывшиеся надежды. На деле он трудоемок, слишком медлителен и зачастую все же не оправдывает ожидания. Но есть способ сделать все гораздо проще! Наши простые и полезные советы для декора спальни — в статье ’Как обновить спальню за выходные: полезные советы’.
Студия Space for Life известна по множеству осуществленных проектов, как частных, так и общественных. В числе заказчиков – отечественные и зарубежные собственники недвижимости, а также рестораторы. На этот раз студия решила поделиться с читателем проектом работы над квартирой в типовой однушке ИП-46с. Заказчиками была молодая семейная пара, которая предпочитает активный ритм жизни и много путешествует. Молодые люди в качестве желаемых приоритетов для будущего жилья обозначили функциональность и простор, предпочтение отдавалось современному стилю. Давайте совершим прогулку по этому интерьеру.
В этой статье мы расскажем вам, как российские дизайнеры смогли воплотить американскую мечту с предельной долей изящества и стиля в одном потрясающем проекте. Благодаря их видению и исключительному подбору всех материалов и предметов этот дом выглядит как американский коттедж, уходящий своими корнями в традиционный европейский стиль. Этот проект просто необходимо увидеть своими глазами. Знакомьтесь, homify 360°: американская мечта в Ильичевке.
Продолжаем наши увлекательные странствия по свету вместе с проектом До и После. Сегодня мы в Британии, наблюдаем за переделкой старой пекарни, которую новые владельцы решили превратить в жилой коттедж. О состоянии здания до реконструкции вы можете судить по фото ниже. Кажется, что дом, совместно с пристройкой, выглядят как вполне себе крепкие и пригодные для жизни постройки. Однако их фасад и скорее всего внутреннее пространство безнадежно устарели. Вызов модернизировать бывшую пекарню мужественно приняли на себя британские архитекторы из студии NRAP Architects. Смотрим, что у них получилось.
Приступить к реставрации дома, который вы видите на фото ниже, хозяев сподвигло прибавление в семье. После рождения второго ребенка они решили, что настало время обновить фасад постройки и расширить ее внутреннее пространство. За непростой проект взялись специалисты из французского архитектурного бюро Franck Labbay Architecte. Мы шаг за шагом проследили за чудесным преображением этого обычного деревенского дома в современную дорого выглядящую постройку.