До и После: новая одежда для старого дома в Щецине

Небольшой городок Щецин на северо-западе Польши знаменит крупнейшим портом страны, развитой промышленностью и невероятно красивыми готическими соборами, украшающими центр столицы Западно-Поморского воеводства. В тоже время стоит лишь отъехать несколько километров от центра, как ухоженные памятники архитектуры, современные магазины и жилые дома сменяют вековые постройки, многие из которых находятся на грани разрушения.

Одной из таких построек заинтересовались архитекторы из студии Loft Szczesin, которые решили преобразовать старое здание в модный лофт. Давайте вместе дадим оценку этому проекту.