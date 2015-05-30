До и После: новая одежда для старого дома в Щецине

Небольшой городок Щецин на северо-западе Польши знаменит крупнейшим портом страны, развитой промышленностью и невероятно красивыми готическими соборами, украшающими центр столицы Западно-Поморского воеводства. В тоже время стоит лишь отъехать несколько километров от центра, как ухоженные памятники архитектуры, современные магазины и жилые дома сменяют вековые постройки, многие из которых находятся на грани разрушения.
Одной из таких построек заинтересовались архитекторы из студии Loft Szczesin, которые решили преобразовать старое здание в модный лофт. Давайте вместе дадим оценку этому проекту.
Лучшие дни здания остались в далеком прошлом. Совсем скоро его внешний вид изменится до неузнаваемости, но пока оно встречает нас мрачным, серым фасадом. Дом находится в полуаварийном состоянии и кажется, что стоит только сделать шаг вовнутрь, как на вас посыпется старая штукатурка.
Архитекторы не стали превращать дом в роскошную виллу, решив, что скандинавский стиль подойдет ему гораздо больше. Они заново оштукатурили постройку и добавили несколько прямоугольных панорамных окон.
От неприглядности этого фасада можно впасть в депрессию. Агентам по недвижимости не удалось бы сдать квартиры в этой постройке даже самым невзыскательным клиентам. Однако специалисты Loft Szczesin разглядели потенциал дома с суровым и угрюмым видом и взялись за его реконструкцию.
Вот это преображение! Руками архитекторов и строителей неприглядная постройка превратилась в ультрасовременный дом с уютным внутренним двориком, который выглядит просторно, но слегка пустовато. О нескольких нехитрых способах обустройства патио вы можете прочесть в статье ’Патио – незаменимый дворик для отдыха’.
Количество света в этом пространстве просто поражает. Большие окна, белые стены и белый потолок не позволят хозяевам хандрить из-за недостатка освещения. Масштабность и вместе с тем продуманность интерьера впечатляют. Огромная высота скошенных потолков компенсируется открытыми поддерживающими балками и непривычно длинным кабелем потолочной люстры.
Центральным элементом гостиной является металлический столб, покрашенный в белоснежный цвет. Он несет в себе не только декоративную функцию, но и зонирует большое помещение гостиной, разделяя его на уголок для отдыха и столовую. Балки на потолке, металлический блеск которых был также скрыт белой краской, являются важной составляющей интерьера в стиле лофт.
Монохромную цветовую гамму нарушают черный диван и деревянные стулья. Они оживляют камерность интерьера, делают его теплее и уютнее. Здесь мы можем наблюдать характерные для скандинавского стиля мягкие и натуральные ткани и декор в виде небольших букетиков цветов и черно-белого фото.
В пространстве кухни архитекторы остались верными выбранной концепции. Здесь доминирует холодный и функциональный минимализм, в котором многочисленные рабочие поверхности вовсе не препятствуют свободному передвижению. Минимум декора и строгая геометрия.
Интерьер спальни выглядит довольно аскетично. Высокая лампа и деревянная кровать. Впрочем, если в вашем распоряжении такое солидное количество квадратных метров, любой вещи можно без труда найти свое место и нет необходимости устанавливать в спальне дополнительные предметы мебели. Пусть каждая комната служит своим целям.
Повернувшись налево, мы поняли, что погорячились, намекнув на некоторую
ограниченность интерьера спальни. Как оказалось, на другой стороне этой просторной комнаты находится маленький рабочий кабинет, в котором уютно устроились стандартный для домашнего кабинета мебельный ансамбль – стол, стул и настольная лампа.
Результат работы архитекторов и дизайнеров интерьера отчетливо виден сверху. Бескомпромиссный минимализм компенсируется непрерывным потоком солнечного света, проникающего через огромные окна. Любопытный факт, но даже те, кто не являются большими поклонниками аскетичных интерьеров утверждают, что минимализм организует и дисциплинирует, ведь рабочий
беспорядок становится тем заметнее, чем меньше предметов мебели располагается в комнате.
Снова возвращаемся во внутренний дворик дома. Это идеальное место для проведения семейных праздников и приема гостей в жаркий период года. Впрочем, даже зимой можно ненадолго покинуть уютный диван, чтобы подышать свежим, морозным воздухом, а затем снова вернуться в теплую гостиную.