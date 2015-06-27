Как украсить цветами гостиную комнату

Ароматы цветов, их нежный вид и притягивающие внимание экзотические формы… Все это мы просто жаждем привнести в наш дом! Сегодня наша статья о том, как просто и красиво украсить цветами гостиную комнату.
Чудеса флористики не должны обходить ваш дом стороной. Попробуйте самостоятельно составить сложный красивый букет из нескольких видов цветов. Часть их них может быть куплена в магазине, часть — собрана самостоятельно.
Ознакомьтесь со схемой, которая облегчит вам задачу:
— первый вид цветов — главный, пышный, сложный (лучше всего подойдут розы или похожие на них);
— второй вид — акцентный, яркий (например, фиолетовый или красный, ярко-желтый);
— третьи цветы для пышности — маленькие цветки, но их много (например, дикий шалфей);
— четвертый вид цветов «для зелени» (это может быть просто трава или вьюнок, к примеру, с зелеными листьями).
Пользуясь нашей схемой, вы легко сможете понять, чего сейчас вам не достает до полноценного букета. Конечно же, можно использовать и другие варианты составления букетов, но этот — самый удобный и экономный. Легче этого только — купить розы и просто поставить их в вазу.
Есть несколько мест в доме, которые идеально подходят для того, чтобы расположить букет. Но всегда стоит учитывать и размер цветов, перед тем как выбрать расположение. Для крупных композиций подходят подоконники, большие вазы на полу, придиванные столики. Для маленьких — кофейный столик, полочка у телевизора или стеллаж.
Конечно же, большие букеты эффектней маленьких, и если ваша цель — сделать дом парадным для праздника или прихода гостей, выбирайте именно их! А для повседневного обожания лучше выбрать миниатюрные и простые в уходе варианты.
Очень часто после ремонта, который был выполнен в одном из современных стилей, хозяйке кажется, что добавить сюда любимые домашние растения просто невозможно, не испортив дизайн. На самом деле, это в корне неверно.
Большинство минималистичных и эклектичных стилей отлично подчеркиваются зеленью, просто нужно действовать, как настоящий дизайнер.
Для гостиной с большим количеством мелких деталей нужно выбрать 1—3 больших растения (типа фикусов), которые следует разместить либо все вместе в линеечку, либо в разных зонах. Желательно, чтобы все они были одного типа и размера. Выбирайте простые горшки белых или черных цветов, а коричневых лучше избегайте (если только в интерьере не присутствует этот цвет).
Если вы хотите удивить себя, друзей и домашних — у нас есть несколько интересных идей по созданию более зеленой атмосферы в доме. Например, поместить растения в круглый аквариум. Такой элемент декора будет привлекать внимание и при этом не займет много места.
Его можно использовать как для многолетних цветов, так и для искусственных, и даже срезанных. Вам понадобится песок, галька, различные декоративные элементы (разноцветные пластмассовые камешки, фигурки зверюшек, маленькие домики и пр.)
Один из самых модных цветов для дома сейчас — орхидея — нуждается в тропической полутени деревьев-гигантов. Ну, а мы можем выделить ей местечко в углу гостиной, куда только иногда будет проникать прямой солнечный свет.
О похожей теме — подборе цветовых акцентов в интерьере — можно прочитать на примере проекта квартиры в морском стиле.
В мастерской ЭкоЧеловеки мы нашли еще одно решение для современной гостиной. Необычная цветочная керамика сделана вручную в Подмосковье, а растения являются прической керамической фигурки.
Покупая напольную вазу, мы часто весьма смутно представляем себе, как ее использовать. На практике получается, что почти всегда она просто стоит пустая. Если вы задумали купить такую, лучше выберите тот вариант, который и сам по себе будет смотреться модно и стильно.
А использовать ее можно очень разными способами. Когда в вашем саду или дворе что-то цветет (вишня, яблоня), вы можете принести домой пару веточек (желательно не наклонных, а тех, что смотрят в небо — на них будет меньше плодов). Такую вазу можно заполнить любого типа высокой травой, особенно красиво смотрятся злаковые, которые к тому же очень долговечны и могут простоять всю зиму, не осыпавшись, если собрать их весной.
Если вы просто прямо сейчас хотите сделать что-то красивое — купите несколько тюльпанов или роз, без упаковки или дополнительной зелени, и поставьте на кофейный, придиванный или рабочий стол. Подобрать цвет стоит к обоям в комнате — они должны быть контрастными, а не одинаковыми.
Суккуленты — это такие маленькие растения, очень засухоустойчивые и часто похожие на кактусы. Но у них нет колючек, они умеют обильно цвести и очень приятны на ощупь. Их можно посадить в круглый аквариум, плошку на кофейном столике или просто в один стаканчик.
Если вы хотите использовать в интерьере гостиной искусственные цветы, подумайте, в первую очередь, о геометрии. Установится две вазы с двух сторон окна, двери или дивана.
Больше интересных интерьеров гостиной комнаты — здесь.
Очень легко выкопать кустик с дикой поляны или собственного сада, чтобы он радовал вас цветением на кофейном столике хотя бы неделю-другую.
Несколько миниатюрных зеленых растений в контейнерах разнообразят гостиную и оживят ее интерьер.
Консольный столик или полочку за диваном можно украсить не только фоторамками, но и растениями.
Еще одно интересное место для цветов — особый контейнер над комодом или просто плошка, которая одинакова по размеру с его крышкой. Такую конструкцию можно использовать и как естественное зонирование.