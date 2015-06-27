Как украсить цветами гостиную комнату

Чудеса флористики не должны обходить ваш дом стороной. Попробуйте самостоятельно составить сложный красивый букет из нескольких видов цветов. Часть их них может быть куплена в магазине, часть — собрана самостоятельно.

Ознакомьтесь со схемой, которая облегчит вам задачу:

— первый вид цветов — главный, пышный, сложный (лучше всего подойдут розы или похожие на них);

— второй вид — акцентный, яркий (например, фиолетовый или красный, ярко-желтый);

— третьи цветы для пышности — маленькие цветки, но их много (например, дикий шалфей);

— четвертый вид цветов «для зелени» (это может быть просто трава или вьюнок, к примеру, с зелеными листьями).

Пользуясь нашей схемой, вы легко сможете понять, чего сейчас вам не достает до полноценного букета. Конечно же, можно использовать и другие варианты составления букетов, но этот — самый удобный и экономный. Легче этого только — купить розы и просто поставить их в вазу.