Деревянные потолки: какой выбрать

Начнем мы с самого модного типа использования деревянного потолка в интерьере — его комбинация с современным коттеджем в стиле минимализм. В таком интерьере присутствует дизайнерская мебель, много света и воздуха благодаря большим площадям, открытым планировкам и панорамным окнам.

Чаще всего в таком варианте используются не традиционные варианты отделки потолка, а индивидуальные элегантные решения, как в этом проекте архитектурной мастерской Тотана Кузембаева под названием Дом «Веер».