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Деревянные потолки: какой выбрать

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в рустикальном стиле
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Деревянный потолок в квартире или загородном доме — отличное дополнение к дизайну интерьера в стиле шале, рустик или лофт. В статье мы рассмотрим различные варианты декорирования потолка деревом — от самых простых до традиционных викторианских.

Современный минимализм

Дом «Веер», Название Название Медиа комнаты в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

Название
Название
Название

Начнем мы с самого модного типа использования деревянного потолка в интерьере — его комбинация с современным коттеджем в стиле минимализм. В таком интерьере присутствует дизайнерская мебель, много света и воздуха благодаря большим площадям, открытым планировкам и панорамным окнам.

Чаще всего в таком варианте используются не традиционные варианты отделки потолка, а индивидуальные элегантные решения, как в этом проекте архитектурной мастерской Тотана Кузембаева под названием Дом «Веер».

Украшение мансарды

Мансарда Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Мансарда

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Также деревянные потолки чрезвычайно популярны на мансарде — в загородном доме или на даче. Здесь очень легко устроить детскую, игровую комнату или кабинет, к которым идеально подойдет такая отделка.

Средиземноморская сказка

Камин. Мария Остроумова ГостинаяКамины и аксессуары
Мария Остроумова

Камин.

Мария Остроумова
Мария Остроумова
Мария Остроумова

Декоративные деревянные потолки, которые могут быть устроены даже в обычной городской квартире, очень популярны в средиземноморском стиле.

Здесь используется колоритная деревянная и кованая мебель, арабская мозаика и испанские дизайнерские приемы.

В итоге дом получается похож на маленькую виллу в приморском районе, и кажется, что за окном — виноградники.

Футуристика для городских

A Posteriori, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

A Posteriori

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

В квартире деревянные потолки можно комбинировать с натяжными, различными металлическими конструкциями и подсветкой. Необычный эклектичный интерьер наверняка понравится тем, кто хочет создать максимально эксклюзивный дизайн в городских условиях.

Высокие потолки или зона второго света

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Столовая комната в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

В этом проекте дома в американском стиле студии Anima мы видим, что в столовой наклонные потолки тоже отделаны деревом. Специально состаренные потолочные балки придают даже новому коттеджу антураж славного деревенского дома. Полностью этот коттедж в Ильичевке вы можете посмотреть здесь.

Любую зону второго света можно декорировать деревянными потолками под стиль интерьера.

Деревянный потолок в ванной

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Ванная в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Благодаря покрытию лаком, дерево становится влагостойким, и его можно использовать даже в ванной комнате — при условии постоянного обновления слоя. Такой ход незаменим для тех, кто хочет в загородном доме или квартире внести изюминку в интерьер ванной традиционными приемами. Больше всего это подходит для классических интерьеров — готических, ар-деко и викторианских, с немного мрачными, но роскошными интерьерами.

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Колониальный стиль

Интерьер дома в колониальном стиле , GM-interior GM-interior Гостиная в колониальном стиле
GM-interior

Интерьер дома в колониальном стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Еще один прекрасный вариант для использования деревянных потолков — английский колониальный стиль. В этом случае к традиционной английской мебели добавляются этнические элементы любой из колоний — азиатской, арабской, индийской.

Викторианский интерьер

кинотеатр Remistudio
Remistudio

кинотеатр

Remistudio
Remistudio
Remistudio

Викторианская эпоха — время правления Королевы Виктории — оставила большой отпечаток на интерьерах Великобритании и США. Здесь деревянные потолки чаще всего были массивные, из благородных пород дерева, а балки состроены в определенный геометрический узор.

Такую отделку можно назвать традиционной, и она прекрасно подходит для интерьера гостиной или кабинета.

Стиль шале

Шале. Загородный дом. Москва Архитектор Татьяна Стащук Гостиная в рустикальном стиле шале, деревянный дом в стиле шале, дизайн бюро, студия дизайна интерьеров премиум класса, дизайн бюро, архитектор Татьяна Стащук, архитектор-дизайнер интерьеров в Москве, интерьеры премиум класса, интерьеры загородных домов премиум класса, архитекторы Москвы, дизайнеры Москвы, Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Деревянные потолки незаменимы в стиле альпийского шале — дома в горах Франции, Италии или Швейцарии. Здесь холодные зимы компенсируются особой атмосферностью домов, все в которых сосредоточено вокруг теплого очага.

Здесь деревянный потолок может быть создан из тех же материалов, что и стены.

Обычно балки гораздо более массивные, чем в других стилях, а могут быть даже сделаны из грубого необработанного дерева.

Стиль рустик

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Деревенский интерьер отлично подходит для загородного дома, красиво подчеркивая природу за окном и создавая определенное летнее настроение. Деревянный потолок в коттедже такого типа может быть чисто декоративным, идеально подходящим для украшения мансард и монтажа многоуровневого освещения.

Деревянный потолок на даче

«Ягодная» дача, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Спальня в стиле кантри
Braginskaya &amp; Architects

«Ягодная» дача

Braginskaya & Architects
Braginskaya &amp; Architects
Braginskaya & Architects

Почему обшивка вагонкой так популярна на дачах? Потому что это действительно прекрасный вариант для маленького домика на природе, окруженного садом и грядками.

А вот добавить дизайнерского лоска вы можете с помощью окраски в модные цвета, а также красивой мебели, стильных картины и ламп, роскошного текстиля.

Больше идей для дачного интерьера вы найдете здесь.

Квадраты и прямоугольники

Дизайн проект гостиной в загародном доме, MoRo MoRo Гостиная в стиле кантри
MoRo

Дизайн проект гостиной в загародном доме

MoRo
MoRo
MoRo

Возвращаясь к теме потолочных балок, мы напоминаем, что, если они имеют чисто декоративную роль, их необязательно располагать строго в одном направлении. В сложном дизайн-проекте вы можете создать с их помощью квадраты и прямоугольники, точно рассчитав рисунок над комнатой. Особенно хорошо такой вариант будет выглядеть в скандинавском деревенском стиле, который близок к минимализму.

В одном направлении

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в рустикальном стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

В другом типе интерьеров — с большим количеством мелких деталей и различного вида декором — лучше, наоборот, остановиться на самом простом варианте — расположении потолочных балок в одном направлении.

Загородный дом для ценителя классики
А вам больше всего нравятся деревянные потолки какого типа?

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