Деревянные потолки: какой выбрать

Деревянный потолок в квартире или загородном доме — отличное дополнение к дизайну интерьера в стиле шале, рустик или лофт. В статье мы рассмотрим различные варианты декорирования потолка деревом — от самых простых до традиционных викторианских.
Начнем мы с самого модного типа использования деревянного потолка в интерьере — его комбинация с современным коттеджем в стиле минимализм. В таком интерьере присутствует дизайнерская мебель, много света и воздуха благодаря большим площадям, открытым планировкам и панорамным окнам.
Чаще всего в таком варианте используются не традиционные варианты отделки потолка, а индивидуальные элегантные решения, как в этом проекте архитектурной мастерской Тотана Кузембаева под названием Дом «Веер».
Также деревянные потолки чрезвычайно популярны на мансарде — в загородном доме или на даче. Здесь очень легко устроить детскую, игровую комнату или кабинет, к которым идеально подойдет такая отделка.
Декоративные деревянные потолки, которые могут быть устроены даже в обычной городской квартире, очень популярны в средиземноморском стиле.
Здесь используется колоритная деревянная и кованая мебель, арабская мозаика и испанские дизайнерские приемы.
В итоге дом получается похож на маленькую виллу в приморском районе, и кажется, что за окном — виноградники.
В квартире деревянные потолки можно комбинировать с натяжными, различными металлическими конструкциями и подсветкой. Необычный эклектичный интерьер наверняка понравится тем, кто хочет создать максимально эксклюзивный дизайн в городских условиях.
В этом проекте дома в американском стиле студии Anima мы видим, что в столовой наклонные потолки тоже отделаны деревом. Специально состаренные потолочные балки придают даже новому коттеджу антураж славного деревенского дома. Полностью этот коттедж в Ильичевке вы можете посмотреть здесь.
Любую зону второго света можно декорировать деревянными потолками под стиль интерьера.
Благодаря покрытию лаком, дерево становится влагостойким, и его можно использовать даже в ванной комнате — при условии постоянного обновления слоя. Такой ход незаменим для тех, кто хочет в загородном доме или квартире внести изюминку в интерьер ванной традиционными приемами. Больше всего это подходит для классических интерьеров — готических, ар-деко и викторианских, с немного мрачными, но роскошными интерьерами.
Еще один прекрасный вариант для использования деревянных потолков — английский колониальный стиль. В этом случае к традиционной английской мебели добавляются этнические элементы любой из колоний — азиатской, арабской, индийской.
Викторианская эпоха — время правления Королевы Виктории — оставила большой отпечаток на интерьерах Великобритании и США. Здесь деревянные потолки чаще всего были массивные, из благородных пород дерева, а балки состроены в определенный геометрический узор.
Такую отделку можно назвать традиционной, и она прекрасно подходит для интерьера гостиной или кабинета.
Деревянные потолки незаменимы в стиле альпийского шале — дома в горах Франции, Италии или Швейцарии. Здесь холодные зимы компенсируются особой атмосферностью домов, все в которых сосредоточено вокруг теплого очага.
Здесь деревянный потолок может быть создан из тех же материалов, что и стены.
Обычно балки гораздо более массивные, чем в других стилях, а могут быть даже сделаны из грубого необработанного дерева.
Деревенский интерьер отлично подходит для загородного дома, красиво подчеркивая природу за окном и создавая определенное летнее настроение. Деревянный потолок в коттедже такого типа может быть чисто декоративным, идеально подходящим для украшения мансард и монтажа многоуровневого освещения.
Почему обшивка вагонкой так популярна на дачах? Потому что это действительно прекрасный вариант для маленького домика на природе, окруженного садом и грядками.
А вот добавить дизайнерского лоска вы можете с помощью окраски в модные цвета, а также красивой мебели, стильных картины и ламп, роскошного текстиля.
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Возвращаясь к теме потолочных балок, мы напоминаем, что, если они имеют чисто декоративную роль, их необязательно располагать строго в одном направлении. В сложном дизайн-проекте вы можете создать с их помощью квадраты и прямоугольники, точно рассчитав рисунок над комнатой. Особенно хорошо такой вариант будет выглядеть в скандинавском деревенском стиле, который близок к минимализму.
В другом типе интерьеров — с большим количеством мелких деталей и различного вида декором — лучше, наоборот, остановиться на самом простом варианте — расположении потолочных балок в одном направлении.