Деревянная мебель: роскошь в стиле эко

Особая теплота, исходящая от мебели из массива — подарок от природы, который мы можем стильно использовать в дизайне интерьера.

В этой статье мы предложим вам самые эффектные идеи для интерьера в стиле эко, а также расскажем о дизайнерских проектах, воплощенных с любовью к натуральным материалам.