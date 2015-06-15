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Деревянная мебель: роскошь в стиле эко

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира на Б.Ордынке, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
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Особая теплота, исходящая от мебели из массива — подарок от природы, который мы можем стильно использовать в дизайне интерьера.

В этой статье мы предложим вам самые эффектные идеи для интерьера в стиле эко, а также расскажем о дизайнерских проектах, воплощенных с любовью к натуральным материалам.

Деревянная кухня

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Кухня в рустикальном стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Особое очарование кухни, сделанной из настоящего дерева, невозможно переоценить. При этом, не стоит думать, что единственный доступный для вас стиль — это деревенский рустик. Такая кухня прекрасно смотрится и в огненном средиземноморском интерьере, и в минималистичном глянцевом, с большим количеством белого цвета. Также она подойдет для стилей лофт и индастриал вкупе с кирпичной отделкой стен и металлическими предметами.

Деревянная кухня будет красиво смотреться как вместе с такой же столовой группой, так и с хорошо подобранными современными вариантами столов и стульев. А еще такой гарнитур может быть искусственно состарен в стиле шебби-шик для большего эффекта.

Кокетливые нюансы

Дом в Голицыно (дизайнеры - Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в классическом стиле
Фотограф Анна Киселева

Дом в Голицыно (дизайнеры – Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Чтобы добавить в свой дом атмосферу настоящего леса, не обязательно покупать крупную и дорогостоящую мебель. Начать можно даже с прикроватной тумбочки.

Наверняка, визуальный эффект и тактильные ощущения вам настолько понравятся, что вы захотите продолжить замену мебели на натуральную.

Деревянный буфет

Квартира на Б.Ордынке, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
COUTURE INTERIORS

Квартира на Б.Ордынке

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Небольшой шкаф в гостиной или буфет в кухне отлично подойдут к любому классическому европейскому интерьеру, в том числе — к современным вариациям. Разбавить корпусную мебель «под дерево» настоящей деревянной — очень легко!

Дерево в ванной

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Ванная комната в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Немного солнца в стакане воды квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

В эту комнату легче всего добавить дерево в форме раковины или двери, что не потребует дополнительного места, но станет достаточно эффектным элементом в дизайне интерьера.

Гламурное дерево

Two Levels, NOTT DESIGN STUDIO NOTT DESIGN STUDIO Столовая комната в стиле модерн
NOTT DESIGN STUDIO

Two Levels

NOTT DESIGN STUDIO
NOTT DESIGN STUDIO
NOTT DESIGN STUDIO

Некоторые фирмы предлагают особую деревянную мебель в сегменте luxury, которая потрясающе выглядит в современных интерьерах. От нее просто невозможно оторвать глаз!

Деревянная мебель из массива уже давно стала синонимом роскоши, а никак не обычной деревенской жизни, как раньше.

Деревянные столешницы

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Кухня в классическом стиле
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

На кухне или столовой вы можете сделать выбор в пользу натурального дерева в деле покупки столешницы. Остальной гарнитур или ножки у стола могут быть из другого материала.

В какой же стиль подойдут такие комбинации? Читайте ниже:

— стиль шебби-шик;

— стиль рустик.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Изголовье, пахнущее лесом

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Потрясающий эффект произведет на вас деревянное изголовье, изготовленное из хвойных пород дерева. Его аромат навсегда изменит ваше отношение к собственной спальне!

Особое настроение

«Ягодная» дача, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Спальная комната Аксессуары и декор
Braginskaya &amp; Architects

«Ягодная» дача

Braginskaya & Architects
Braginskaya &amp; Architects
Braginskaya & Architects

Неокрашенное дерево отлично подходит к французским, средиземноморским и скандинавским интерьерам, поддерживая их особую энергетику.

Только посмотрите на эту прикроватную тумбочку, которая легко вписалась в такой аристократичный интерьер!

К тому же, визуальная сила неокрашенного дерева очень благотворно воздействует на психику человека.

Нестандартные решения

кабинет Remistudio
Remistudio

кабинет

Remistudio
Remistudio
Remistudio

Архитектор или инженер может придумать и более нестандартные возможности для использования массива в вашем интерьере. Стоит только начать думать в направлении эко-дизайна, и идеи придут к вам!

Эклектика в действии

Morris под боком, Ekaterina Saranduk Ekaterina Saranduk Ванная в средиземноморском стиле
Ekaterina Saranduk

Morris под боком

Ekaterina Saranduk
Ekaterina Saranduk
Ekaterina Saranduk

Если вы создаете сложный, изысканный и необычный интерьер, натуральная мебель из массива — антиквариат, купленный на блошином рынке или просто небольшая полочка, покрытая только маслом — будут очень кстати, ведь ее можно вписать практически в любую историю!

Необычный подход

homify Ванная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

В этом интерьере мы видим, как старую ножную швейную машинку преобразовали в ультрамодную раковину! Немолодые предметы из массива можно использовать тысячей возможных вариаций, а облупившаяся краска их только красит.

Очарование провинции

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Столовая комната в скандинавском стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Деревянная мебель из массива чаще всего интересна тем, кто хочет создать деревенский интерьер в загородном коттедже, добавив ему атмосферности, теплоты и доброты уютного фермерского дома. Это — идеальный вариант для семей, ценящих свой очаг.

Деревянная сказка

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Мебель из массива может быть изготовлена и на заказ, что открывает большие горизонты для творчества и новых нестандартных решений. В этом проекте дизайнеры выбрали один и тот же оттенок для отделки стен и потолка, дверей и шкафа-купе. Смотрится волшебно!

Начинаем с малого

http://www.industriart.ru/, http://www.gramercy-home.ru/ Elena Koroleva Стены и пол в стиле лофт
Elena Koroleva

http://www.industriart.ru/, http://www.gramercy-home.ru/

Elena Koroleva
Elena Koroleva
Elena Koroleva

Если вы ищите возможность привнесения деревянной эстетики в свой уже готовый интерьер, начните с малого — придиванного столика или обычных полок в гостиной или кабинете.

Когда начало будет положено, вы будете видеть, как ваш интерьер реагирует на такие новшества, и наверняка поймете, что делать дальше.

Современный эко-стиль

Спальня Иван Урека Спальня в скандинавском стиле
Иван Урека

Спальня

Иван Урека
Иван Урека
Иван Урека

Даже при самом стандартном современном ремонте у вас есть прекрасная возможность использовать мебель из массива. Оттенок сосны лучше всего подходит к светлым, городским квартирам.

Другие интерьеры, в которых дизайнеры успешно использовали неокрашенное дерево:

модульный дом;

коттедж;

дом для отдыха;

деревянные террасы;

деревянные кухни.

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А вы хотели бы иметь деревянную мебель из массива у себя дома?

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