Деревянная мебель: роскошь в стиле эко

Особая теплота, исходящая от мебели из массива — подарок от природы, который мы можем стильно использовать в дизайне интерьера.
В этой статье мы предложим вам самые эффектные идеи для интерьера в стиле эко, а также расскажем о дизайнерских проектах, воплощенных с любовью к натуральным материалам.
Особое очарование кухни, сделанной из настоящего дерева, невозможно переоценить. При этом, не стоит думать, что единственный доступный для вас стиль — это деревенский рустик. Такая кухня прекрасно смотрится и в огненном средиземноморском интерьере, и в минималистичном глянцевом, с большим количеством белого цвета. Также она подойдет для стилей лофт и индастриал вкупе с кирпичной отделкой стен и металлическими предметами.
Деревянная кухня будет красиво смотреться как вместе с такой же столовой группой, так и с хорошо подобранными современными вариантами столов и стульев. А еще такой гарнитур может быть искусственно состарен в стиле шебби-шик для большего эффекта.
Чтобы добавить в свой дом атмосферу настоящего леса, не обязательно покупать крупную и дорогостоящую мебель. Начать можно даже с прикроватной тумбочки.
Наверняка, визуальный эффект и тактильные ощущения вам настолько понравятся, что вы захотите продолжить замену мебели на натуральную.
Небольшой шкаф в гостиной или буфет в кухне отлично подойдут к любому классическому европейскому интерьеру, в том числе — к современным вариациям. Разбавить корпусную мебель «под дерево» настоящей деревянной — очень легко!
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
В эту комнату легче всего добавить дерево в форме раковины или двери, что не потребует дополнительного места, но станет достаточно эффектным элементом в дизайне интерьера.
Некоторые фирмы предлагают особую деревянную мебель в сегменте luxury, которая потрясающе выглядит в современных интерьерах. От нее просто невозможно оторвать глаз!
Деревянная мебель из массива уже давно стала синонимом роскоши, а никак не обычной деревенской жизни, как раньше.
На кухне или столовой вы можете сделать выбор в пользу натурального дерева в деле покупки столешницы. Остальной гарнитур или ножки у стола могут быть из другого материала.
В какой же стиль подойдут такие комбинации? Читайте ниже:
— стиль шебби-шик;
— стиль рустик.
Потрясающий эффект произведет на вас деревянное изголовье, изготовленное из хвойных пород дерева. Его аромат навсегда изменит ваше отношение к собственной спальне!
Неокрашенное дерево отлично подходит к французским, средиземноморским и скандинавским интерьерам, поддерживая их особую энергетику.
Только посмотрите на эту прикроватную тумбочку, которая легко вписалась в такой аристократичный интерьер!
К тому же, визуальная сила неокрашенного дерева очень благотворно воздействует на психику человека.
Архитектор или инженер может придумать и более нестандартные возможности для использования массива в вашем интерьере. Стоит только начать думать в направлении эко-дизайна, и идеи придут к вам!
Если вы создаете сложный, изысканный и необычный интерьер, натуральная мебель из массива — антиквариат, купленный на блошином рынке или просто небольшая полочка, покрытая только маслом — будут очень кстати, ведь ее можно вписать практически в любую историю!
В этом интерьере мы видим, как старую ножную швейную машинку преобразовали в ультрамодную раковину! Немолодые предметы из массива можно использовать тысячей возможных вариаций, а облупившаяся краска их только красит.
Деревянная мебель из массива чаще всего интересна тем, кто хочет создать деревенский интерьер в загородном коттедже, добавив ему атмосферности, теплоты и доброты уютного фермерского дома. Это — идеальный вариант для семей, ценящих свой очаг.
Мебель из массива может быть изготовлена и на заказ, что открывает большие горизонты для творчества и новых нестандартных решений. В этом проекте дизайнеры выбрали один и тот же оттенок для отделки стен и потолка, дверей и шкафа-купе. Смотрится волшебно!
Если вы ищите возможность привнесения деревянной эстетики в свой уже готовый интерьер, начните с малого — придиванного столика или обычных полок в гостиной или кабинете.
Когда начало будет положено, вы будете видеть, как ваш интерьер реагирует на такие новшества, и наверняка поймете, что делать дальше.
Даже при самом стандартном современном ремонте у вас есть прекрасная возможность использовать мебель из массива. Оттенок сосны лучше всего подходит к светлым, городским квартирам.
Другие интерьеры, в которых дизайнеры успешно использовали неокрашенное дерево:
— коттедж;