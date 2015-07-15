Серый цвет стен — за или против?

Серый цвет может быть разным — от почти белого до почти черного, а вот обыгрывается в интерьере он всегда одинакового — яркими акцентами, символичной геометрией и дизайнерскими ноу-хау.
Все больше и больше людей в возрасте до 30 лет выбирают основным цветом в своей квартире серый, благодаря которому можно очень легко создать творческую атмосферу. Различные предметы декора, постеры, надписи и фотографии в таком интерьере отражают характер человека, который легче всего разглядеть как раз на однотонном фоне.
Серый цвет отлично подходит для классических европейских интерьеров, которые в целом тоже выполнены в спокойных тонах. Удивительное ощущение комфорта и уюта создается здесь благодаря различным текстурам и переходу в декоре по полутонам.
Про серый цвет в гостиной комнате можно больше прочитать в нашей прошлой статье.
Столовая с ярким акцентом, но серыми стенами, смотрится очень современно и по-европейски. Посмотрите на этот проект в квартире открытой планировки, и вы поймете, что серый — вовсе не значит скучный.
Именно в столовой к серому цвету можно добавить такие оттенки:
— фиолетовый и древесный;
— желтый и зеленый;
— розовый и голубой;
— бирюзовый и коричневый.
В модном стиле лофт или индастриал серый смотрится очень органично. Использовать его здесь можно повсеместно, и чем более брутален сам интерьер, тем более темный оттенок стоит выбирать для стен. Больше интерьеров в стиле лофт вы можете найти здесь.
Для создания атмосферы старинного поместья или особняка стоит обратиться к светло-серому цвету, который очень близок к белому оттенку. Это — цвет состаренного дерева, неотбеленного хлопка и особого настроения.
В этот стиль светло-серый цвет тоже подходит, как родной. Лучше всего выбрать максимально светлый оттенок, который в солнечную погоду днем будет смотреться белым, а вечером станет самим собой.
Использовать серый цвет в покраске стен можно и для того, чтобы создать особенные декоративные инсталляции — оригинальные стеллажи или картинные галереи. Восточный минимализм относится к серому цвету с особым трепетом и принимает его как основной, а вовсе не второстепенный оттенок.
Этот проект спальни был создан дизайнером Мариной Поклонцевой, а серый цвет здесь призван отстаивать честь европейского дома с традиционным интерьером.
Авеню 77/ Москва
Более современный и гламурный вариант, похожий на стиль ар-деко тоже легко примет в свои объятия серый цвет, особенно — темных, грифельных или металлических оттенков.
Строгий европейский формат детской идеален для школьника с большим количеством энергии, хобби и игрушек. Яркие пятна все равно появятся в детской, хотите вы того или нет, а отделка и мебель могут скомпенсировать огромное количество мелких предметов. Кроме того, серый цвет успокаивает и гармонизирует атмосферу любой комнаты дома.
Яркие цвета, геометрические узоры, странные формы светильников, столиков и пуфов — это то, чем может похвастаться веселая детская в стиле ретро. Если в ваших мечтах — создать для ребенка такой интересный интерьер, лучше всего выбрать светло-серый цвет стен для фона. Его даже не придется менять, когда ребенок вырастет в школьника.
Серый цвет для плитки и мебели идеален для ванной во двум причинам.
Во-первых, он вполне светлый, чтобы визуально увеличить пространство, тем самым даже маленькое количество естественного света или его отсутствие выглядят достаточными.
Во-вторых, этот цвет не нагружает маленький интерьер яркими пятнами и создает атмосферу в стиле релакс.