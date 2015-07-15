Серый цвет стен — за или против?

Серый цвет отлично подходит для классических европейских интерьеров, которые в целом тоже выполнены в спокойных тонах. Удивительное ощущение комфорта и уюта создается здесь благодаря различным текстурам и переходу в декоре по полутонам.

Про серый цвет в гостиной комнате можно больше прочитать в нашей прошлой статье.