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Серый цвет стен — за или против?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Детские комната в эклектичном стиле
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Серый цвет может быть разным — от почти белого до почти черного, а вот обыгрывается в интерьере он всегда одинакового — яркими акцентами, символичной геометрией и дизайнерскими ноу-хау.

Молодежный вариант

Мужская обитель, квартира-студия, OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в стиле лофт
OK Interior Design

Мужская обитель, квартира-студия

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Все больше и больше людей в возрасте до 30 лет выбирают основным цветом в своей квартире серый, благодаря которому можно очень легко создать творческую атмосферу. Различные предметы декора, постеры, надписи и фотографии в таком интерьере отражают характер человека, который легче всего разглядеть как раз на однотонном фоне.

Аристократичная гостиная

Квартира в Москве на улице Станиславского, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Квартира в Москве на улице Станиславского

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Серый цвет отлично подходит для классических европейских интерьеров, которые в целом тоже выполнены в спокойных тонах. Удивительное ощущение комфорта и уюта создается здесь благодаря различным текстурам и переходу в декоре по полутонам.

Про серый цвет в гостиной комнате можно больше прочитать в нашей прошлой статье.

Столовая в серых тонах

Квартира в Химках, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Кухня в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Квартира в Химках

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Столовая с ярким акцентом, но серыми стенами, смотрится очень современно и по-европейски. Посмотрите на этот проект в квартире открытой планировки, и вы поймете, что серый — вовсе не значит скучный.

Именно в столовой к серому цвету можно добавить такие оттенки:

— фиолетовый и древесный;

— желтый и зеленый;

— розовый и голубой;

— бирюзовый и коричневый.

Серый цвет стен для стиля лофт

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

В модном стиле лофт или индастриал серый смотрится очень органично. Использовать его здесь можно повсеместно, и чем более брутален сам интерьер, тем более темный оттенок стоит выбирать для стен. Больше интерьеров в стиле лофт вы можете найти здесь.

Исторический серый

Светлая квартира, ANIMA ANIMA Спальня в стиле модерн
ANIMA

Светлая квартира

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Для создания атмосферы старинного поместья или особняка стоит обратиться к светло-серому цвету, который очень близок к белому оттенку. Это — цвет состаренного дерева, неотбеленного хлопка и особого настроения.

Французский шебби-шик

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В этот стиль светло-серый цвет тоже подходит, как родной. Лучше всего выбрать максимально светлый оттенок, который в солнечную погоду днем будет смотреться белым, а вечером станет самим собой.

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Серый в восточном минимализме

Загородный дом в современном стиле, ANIMA ANIMA Столовая комната в стиле модерн
ANIMA

Загородный дом в современном стиле

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Использовать серый цвет в покраске стен можно и для того, чтобы создать особенные декоративные инсталляции — оригинальные стеллажи или картинные галереи. Восточный минимализм относится к серому цвету с особым трепетом и принимает его как основной, а вовсе не второстепенный оттенок.

Серая спальня: европейский вариант

Спальня МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Спальня в классическом стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Спальня

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Этот проект спальни был создан дизайнером Мариной Поклонцевой, а серый цвет здесь призван отстаивать честь европейского дома с традиционным интерьером.

Серая спальня: гламурный вариант

Апартаменты в жк "Авеню 77" / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Спальня в эклектичном стиле
Бюро TS Design

Апартаменты в жк Авеню 77 / Москва

Бюро TS Design
Бюро TS Design
Бюро TS Design

Более современный и гламурный вариант, похожий на стиль ар-деко тоже легко примет в свои объятия серый цвет, особенно — темных, грифельных или металлических оттенков.

Детская в серую клетку

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Строгий европейский формат детской идеален для школьника с большим количеством энергии, хобби и игрушек. Яркие пятна все равно появятся в детской, хотите вы того или нет, а отделка и мебель могут скомпенсировать огромное количество мелких предметов. Кроме того, серый цвет успокаивает и гармонизирует атмосферу любой комнаты дома.

Детская в стиле ретро

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Яркие цвета, геометрические узоры, странные формы светильников, столиков и пуфов — это то, чем может похвастаться веселая детская в стиле ретро. Если в ваших мечтах — создать для ребенка такой интересный интерьер, лучше всего выбрать светло-серый цвет стен для фона. Его даже не придется менять, когда ребенок вырастет в школьника.

Серый цвет в ванной

ванная комната I-projectdesign
I-projectdesign

ванная комната

I-projectdesign
I-projectdesign
I-projectdesign

Серый цвет для плитки и мебели идеален для ванной во двум причинам.

Во-первых, он вполне светлый, чтобы визуально увеличить пространство, тем самым даже маленькое количество естественного света или его отсутствие выглядят достаточными.

Во-вторых, этот цвет не нагружает маленький интерьер яркими пятнами и создает атмосферу в стиле релакс.

До и После: Переделка невзрачного бунгало
А вы как считаете, какие аксессуары и стили больше всего подходят к серому цвету стен?

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