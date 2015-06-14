Как выбрать дверцы для душа в ванную: 10 примеров

Самый традиционный вариант — дверь на двух петлях — первым приходит на ум при выборе дверцы для душа в ванную. Но такой вариант подходит лишь для определенной конструкции душа, как вы видите на верхнем фото.

Плюсы такой конструкции — она очень традиционно и удобна, а душевая кабина получается очень уютной. Ее размер никак не зависит от размера двери, вы можете легко ее подобрать.

Главное в таком варианте — рассчитать точную высоту, так как дверь ни в коем случае не должна задевать пол. Повесить ее нужно повыше — с небольшим запасом. Установка двери ведется без конструкции-коробки. Кстати, маятниковые двери могут открываться в обе стороны.