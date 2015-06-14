Как выбрать дверцы для душа в ванную: 10 примеров

Какие бывают дверцы для душа, в чем их разница и какая лучше подойдет именно вам? Сегодня в нашей статье вас ждут ответы на все эти вопросы.
Самый традиционный вариант — дверь на двух петлях — первым приходит на ум при выборе дверцы для душа в ванную. Но такой вариант подходит лишь для определенной конструкции душа, как вы видите на верхнем фото.
Плюсы такой конструкции — она очень традиционно и удобна, а душевая кабина получается очень уютной. Ее размер никак не зависит от размера двери, вы можете легко ее подобрать.
Главное в таком варианте — рассчитать точную высоту, так как дверь ни в коем случае не должна задевать пол. Повесить ее нужно повыше — с небольшим запасом. Установка двери ведется без конструкции-коробки. Кстати, маятниковые двери могут открываться в обе стороны.
Такого типа двери открываются как двери-купе, и одна или две стеклянных перегородки двигаются на роликах.
Такая дверь обязательно помещается в металлический профиль, что делает конструкцию более надежной и долговечной.
Вариант раздвижных дверей хорошо подходит для тех, кому приходится экономить место в ванной комнате.
Несмотря на то, что раздвижные двери выглядят очень современно, они отлично вписываются даже в средиземноморский интерьер или, например, в стиль шале.
Если ваша ванная комната позволяет выбирать из разных вариантов, подумайте о двойных слайдерах — двух дверях на роликах, которые раздвигаются в обе стороны. Такие двери тоже ставятся в специальную конструкцию-коробку.
Распашная дверь устанавливается в конструкцию-коробку и отличается от маятниковой тем, что она может открываться только в одну сторону.
В этом проекте душевой кабины в ванной комнате от дизайнеров из Vladimirova Design Club мы можем видеть стеклянные вставки над дверью и по обеим ее сторонам.
Другой вариант для установки распашной двери для душа в ванной комнате похож на предыдущий, но имеет перегородку слева или справа от двери, обложенную той же плиткой, что и стены.
Внимательно посмотрите на планировку этой маленькой ванной комнаты в городской квартире, где ванная чаша была заменена на душевую кабину.
Для создания такой вам понадобится либо поддон определенных размеров, либо создание естественного слива, что потребует больших финансовых затрат, но позволит на пол в душевой кабине выложить плитку.
Для такого варианта вам подойдет раздвижная или маятниковая дверь, где половина стекла возле раковины будет неподвижной.
Есть вариант раздвижной двери, где одно стекло не двигается, а второе перемещается.
В этом проекте маленькое стекло будет выдвигаться с помощью механизма, расположенного сверху.
Эту идею мы подсмотрели в интересном проекте дизайнера Марины Саркисян. Душевая кабина установлена в нише, оставляя для двери лишь небольшой проход.
Это позволило очень скромную по площади ванную комнату использовать максимально эффективно.
Благодаря использованию стекла и блестящего металла, гораздо легче создать в ванной атмосферу минимализма и, может быть, даже футуристики. Стильные нестандартные решения всегда подталкивают нас к новейшему дизайну.
Вы можете выбрать интересную раковину в ванную с помощью другой нашей статьи.