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Как выбрать дверцы для душа в ванную: 10 примеров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Ванная комната в стиле минимализм
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Какие бывают дверцы для душа, в чем их разница и какая лучше подойдет именно вам? Сегодня в нашей статье вас ждут ответы на все эти вопросы.

Маятниковые на петлях

Санузел Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Санузел

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Самый традиционный вариант — дверь на двух петлях — первым приходит на ум при выборе дверцы для душа в ванную. Но такой вариант подходит лишь для определенной конструкции душа, как вы видите на верхнем фото.

Плюсы такой конструкции — она очень традиционно и удобна, а душевая кабина получается очень уютной. Ее размер никак не зависит от размера двери, вы можете легко ее подобрать.

Главное в таком варианте — рассчитать точную высоту, так как дверь ни в коем случае не должна задевать пол. Повесить ее нужно повыше — с небольшим запасом. Установка двери ведется без конструкции-коробки. Кстати, маятниковые двери могут открываться в обе стороны.

Раздвижные

Санузел хозяйственный. Мария Остроумова Ванная комната в стиле кантри
Мария Остроумова

Санузел хозяйственный.

Мария Остроумова
Мария Остроумова
Мария Остроумова

Такого типа двери открываются как двери-купе, и одна или две стеклянных перегородки двигаются на роликах.

Такая дверь обязательно помещается в металлический профиль, что делает конструкцию более надежной и долговечной.

Вариант раздвижных дверей хорошо подходит для тех, кому приходится экономить место в ванной комнате.

Несмотря на то, что раздвижные двери выглядят очень современно, они отлично вписываются даже в средиземноморский интерьер или, например, в стиль шале.

Двойные слайдеры

Квартира в историческом центре Санкт-Петербурга, Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Ванная в классическом стиле
Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>

Квартира в историческом центре Санкт-Петербурга

Студия дизайна "Азбука Дом"
Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>
Студия дизайна "Азбука Дом"

Если ваша ванная комната позволяет выбирать из разных вариантов, подумайте о двойных слайдерах — двух дверях на роликах, которые раздвигаются в обе стороны. Такие двери тоже ставятся в специальную конструкцию-коробку.

Распашная дверь: стеклянный вариант

Апартаменты для молодой пары в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Ванная в стиле лофт
Anna Vladimirova

Апартаменты для молодой пары в Москве

Anna Vladimirova
Anna Vladimirova
Anna Vladimirova

Распашная дверь устанавливается в конструкцию-коробку и отличается от маятниковой тем, что она может открываться только в одну сторону.

В этом проекте душевой кабины в ванной комнате от дизайнеров из Vladimirova Design Club мы можем видеть стеклянные вставки над дверью и по обеим ее сторонам.

Распашная дверь: вариант с перегородкой

Скандинавия: визуализация современной квартиры , OK Interior Design OK Interior Design Ванная комната в скандинавском стиле
OK Interior Design

Скандинавия: визуализация современной квартиры

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Другой вариант для установки распашной двери для душа в ванной комнате похож на предыдущий, но имеет перегородку слева или справа от двери, обложенную той же плиткой, что и стены.

Легкий вариант для маленькой ванной

ванная ООО 'Студио-ТА' Ванная в стиле лофт
ООО <q>Студио-ТА</q>

ванная

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Внимательно посмотрите на планировку этой маленькой ванной комнаты в городской квартире, где ванная чаша была заменена на душевую кабину.

Для создания такой вам понадобится либо поддон определенных размеров, либо создание естественного слива, что потребует больших финансовых затрат, но позволит на пол в душевой кабине выложить плитку.

Для такого варианта вам подойдет раздвижная или маятниковая дверь, где половина стекла возле раковины будет неподвижной.

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Для душевой в ванной чаше

Современная семейная квартира, OK Interior Design OK Interior Design Ванная комната в стиле модерн
OK Interior Design

Современная семейная квартира

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Есть вариант раздвижной двери, где одно стекло не двигается, а второе перемещается.

В этом проекте маленькое стекло будет выдвигаться с помощью механизма, расположенного сверху.

Оригинальные решения

Calm,cute and colorful, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Ванная комната в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Calm,cute and colorful

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Эту идею мы подсмотрели в интересном проекте дизайнера Марины Саркисян. Душевая кабина установлена в нише, оставляя для двери лишь небольшой проход.

Это позволило очень скромную по площади ванную комнату использовать максимально эффективно.

Чистый минимализм

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Ванная комната в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Благодаря использованию стекла и блестящего металла, гораздо легче создать в ванной атмосферу минимализма и, может быть, даже футуристики. Стильные нестандартные решения всегда подталкивают нас к новейшему дизайну. 

Вы можете выбрать интересную раковину в ванную с помощью другой нашей статьи.

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