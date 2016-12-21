Свежие идеи для подростковых спален

Жизнь подростка очень насыщенна учебой, общением с друзьями, разнообразными интересами и увлечениями. И для всего этого нужно найти место в пространстве его комнаты, не превращая ее в скучный склад вещей.

Во-первых, необходим вместительный и удобный шкаф для вещей. Не секрет, что увлеченные своими делами, подростки не очень любят уделять время уборке, поэтому чем проще будет система хранения одежды, тем меньше будет у вас возникать ссор из-за беспорядка в комнате. Пусть шкаф будет лучше немного на вырост , с запасом свободных полочек. Не ждите, что ваш ребенок будет тратить все выходные на сортировку вещей и раскладывание их в аккуратном порядке, пусть лучше найдет себе занятие более интересное. Достаточно будет, если все его вещи будут легко вмещаться в шкаф в любом произвольном порядке.

Во-вторых, необходимо вместе с подростком придумать, где ему удобно хранить свои учебные принадлежности: в ящиках тумбы, в шкафу рядом со столом, на открытых стеллажах на стене.

Ну и, немаловажный момент – декор и оформление систем хранения: добавьте немного ярких акцентов в эту упорядоченность, чтобы комната всегда имела вид свежий и позитивный.