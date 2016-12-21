Свежие идеи для подростковых спален

Ох уж эти подростки! Буйство фантазии в соединении с неуемной энергией часто застает родителей врасплох – еще вчера в интерьере комнаты все было отлично, а сегодня ваш подросший ребенок планирует покрасить стены в черный цвет. Но не стоит паниковать, во-первых, это нормальный процесс развития ребенка, который должен скорее радовать, чем огорчать родителей. Во-вторых, даже самые смелые идеи преобразования интерьера можно использовать с умом, ребенок будет благодарен вам за возможность самореализации, а комната приобретет оригинальный и стильный вид.
Natürliche
Дети растут так быстро и также быстро, как ваш ребенок умудряется вырасти за лето из всей своей одежды, меняются его вкусы и отношение к внешнему виду собственной комнаты. Поэтому будьте готовы сменить милый детский декор стен в виде бабочек или машинок на варианты более стильные, строгие, индивидуальные. Прислушайтесь в первую очередь к своему подросшему ребенку, какой стиль ему ближе – минималистичный или яркий принт, абстрактные геометрические рисунки или вовсе серый бетон стен в стиле лофт. Подростковый возраст – прекрасная пора для самовыражения, и оформление собственной комнаты, задача вполне адекватная и творческим силам ребенка, и его стремлениям к поиску собственного
Я.
Функциональность по-прежнему в цене, особенно в пространстве бурной жизни подростка лучше сделать отделку пола немного более практичную, чем декоративную. Спокойный цвет, надежные прочные материалы позволят долгое время не возвращаться к вопросам ремонта напольного покрытия. Даже если комната подростка прохладная, лучше сделать систему теплого пола рядом с кроватью и письменным столом, отказавшись от плотных ворсистых ковров.
Жизнь подростка очень насыщенна учебой, общением с друзьями, разнообразными интересами и увлечениями. И для всего этого нужно найти место в пространстве его комнаты, не превращая ее в скучный склад вещей.
Во-первых, необходим вместительный и удобный шкаф для вещей. Не секрет, что увлеченные своими делами, подростки не очень любят уделять время уборке, поэтому чем проще будет система хранения одежды, тем меньше будет у вас возникать ссор из-за беспорядка в комнате. Пусть шкаф будет лучше немного
на вырост, с запасом свободных полочек. Не ждите, что ваш ребенок будет тратить все выходные на сортировку вещей и раскладывание их в аккуратном порядке, пусть лучше найдет себе занятие более интересное. Достаточно будет, если все его вещи будут легко вмещаться в шкаф в любом произвольном порядке.
Во-вторых, необходимо вместе с подростком придумать, где ему удобно хранить свои учебные принадлежности: в ящиках тумбы, в шкафу рядом со столом, на открытых стеллажах на стене.
Ну и, немаловажный момент – декор и оформление систем хранения: добавьте немного ярких акцентов в эту упорядоченность, чтобы комната всегда имела вид свежий и позитивный.
Подростки сами по себе – кладезь творческий идей и желания попробовать что-то сделать самостоятельно. Для оригинального декора комнаты достаточно лишь привлечь подростка к процессу оформления пространства и вместе выбрать наиболее доступные для реализации из его идей: печать в виде фотообоев или настенного панно его любимых фотографий, роспись стен в стиле граффити, трафаретные рисунки на дверцах шкафа, отпечатки окрашенных ладоней всех его друзей потолке. Часть идей может показаться вам слишком необычными или неуютными, но в этом и есть весь смысл. Подростковый возраст – время самых разнообразных экспериментов в стилях, только путем проб и ошибок ребенок сможет выбрать то, что ему действительно подходит.
Безупречно в свободолюбивый и смелый стиль подростковой комнаты вписываются самые оригинальные аксессуары, впечатляющие воображение своей нетривиальностью и ироничностью.
Стул-скейтборд, светильники в виде футбольного мяча, сатирические карикатуры на портреты ученых, поп-арт картины – все это буйство красок и идей наполнит комнату подростка жизнерадостной энергичностью.