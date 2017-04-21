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​12 модных стилей в дизайне типовой кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Кухня ЭНЛИ "Тоскана Гриджио", Кухни ЭНЛИ Кухни ЭНЛИ КухняКухонная мебель
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Тосканский, скандинавский, минимализм, модерн и многие другие – стили, которые помогают нам в наших маленьких квартирах жить на самом высоком из возможных уровне комфорта. Купить кухню – значит подарить себе уют семейных вечеров с атмосферой красивого кафе, а также радость будней, когда готовка и уборка будут в удовольствие!

​Скандинавский

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Fresh apartments

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Как мы все знаем, скандинавский стиль основан на белоснежной палитре с добавлением очень аккуратных акцентов. Данный стиль подойдет всем, у кого нет нелюбви к белому цвету, но есть обожание минимализма и скромный бюджет. Кухни в скандинавском стиле можно посмотреть здесь.

​Тосканский

Кухня ЭНЛИ "Тоскана Гриджио" Кухни ЭНЛИ КухняКухонная мебель
Кухни ЭНЛИ

Кухня ЭНЛИ Тоскана Гриджио

Кухни ЭНЛИ
Кухни ЭНЛИ
Кухни ЭНЛИ

Этот потрясающий гарнитур «Тоскана» выглядит просто идеальным для кухни в типовой квартире! Шикарные кухни в неоклассическом и других стилях можно купить по вполне доступной цене от фабрики ЭНЛИ (Тольятти, офисы по всей стране, включая Москву). Посмотреть список городов, в которых можно купить такие кухни от ЭНЛИ можно здесь.

​Минимализм

Квартира для отдыха у моря Bellarte interior studio Кухня в стиле минимализм Белый
Bellarte interior studio

Квартира для отдыха у моря

Bellarte interior studio
Bellarte interior studio
Bellarte interior studio

Для более продвинутого бюджета стоит использовать кухни в стиле минимализм. Чтобы идеально вписать шикарный гарнитур в интерьер, лучше всего позвать дизайнера. Например, эта кухня спроектирована для квартиры в Ялте компанией BELLARTE. Кухни в стиле минимализм можно посмотреть здесь.

​Эклектика

Дизайн-проект однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier Кухни в эклектичном стиле Желтый
Студия Инстильер | Studio Instilier

Дизайн-проект однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком

Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier

Для маленькой темной кухни со скромным бюджетом лучше всего подойдет стиль эклектика. Дизайн в данном случае объединит два-три стиля и предоставит готовое полноценное решение, как студия «Инстельер» в Москве. Кухни в стиле эклектика можно посмотреть здесь.

​Неоклассика

кухня ArtBuro365 Кухни в эклектичном стиле Бежевый
ArtBuro365

кухня

ArtBuro365
ArtBuro365
ArtBuro365

Шикарный стиль неоклассика тоже подходит для дизайна маленькой типовой кухни. В этом варианте вас ждет светлый, насыщенный роскошью интерьер, который будет не только радовать глаз, но и создавать европейскую обстановку в доме.

​Средиземноморский

Итальянское вдохновение, Center of interior design Center of interior design Кухни в эклектичном стиле
Center of interior design

Итальянское вдохновение

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Многоликий, очень колоритный, всегда подходящий под теплые цветовые гаммы. Средиземноморский стиль может порадовать любую большую семью, всегда являясь объединяющим элементом. Кухни в средиземноморском стиле можно найти здесь.

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​Классика

Квартира, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Кухня в классическом стиле
Первое Дизайн-Бюро

Квартира

Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро

Вечная классика сейчас давно уже выглядит современно, смотрится шикарно и еще (и всегда!) вызывает восхищение. Классика также требует бережного отношения и дизайнера-создателя, как эта прекрасная кухня в Саратове от «Первого Дизайн-бюро».

​Лофт

Проект квартиры для молодоженов, "PRimeART" 'PRimeART' Кухня в стиле минимализм
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Проект квартиры для молодоженов

"PRimeART"
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"PRimeART"

Еще один модный стиль, позволяющий оформить вашу квартиру со вкусом и изюминкой – лофт или индастриал. Реализовать его в маленькой квартире лучше всего с помощью дизайнера, например, как в случае этой московской квартиры от студии PrimeArt.

​Итальянский

Квартира в стиле прованс Строительная компания Конструктив Крым Кухня в стиле кантри Белый
Строительная компания Конструктив Крым

Квартира в стиле прованс

Строительная компания Конструктив Крым
Строительная компания Конструктив Крым
Строительная компания Конструктив Крым

Более изысканный и традиционный вариант дизайна кухни можно найти в итальянском стиле, статном и благородном. Кухни в итальянском стиле можно найти в разделе «Кухни в средиземноморском стиле».

​Модерн

Кухня tatarintsevadesign Кухня в классическом стиле
tatarintsevadesign

Кухня

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Кухни в стиле модерн помогут вам сделать бюджетный ремонт более люксовым на вид. Например, как в этой квартире в Минске от дизайнера Татаринцевой Александры. Кухни в стиле модерн можно найти здесь.

​Прованс

Francuski zakątek, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Кухня в классическом стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Французский стиль маленькой провинции способен добавить вашему интерьеру нежности и особенного настроения уюта и покоя. Кухни в стиле прованс можно искать в общем разделе «Кухни в стиле кантри».

​Бразильяно

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот провокационный, идеальный и просто невероятный стиль в дизайне интерьера наиболее популярен в Бразилии, но активно используется по всей Латинской Америке. Посмотреть больше идей дизайна в данном стиле кухонь площадью 4-7 квадратов можно здесь.

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