​12 модных стилей в дизайне типовой кухни

Тосканский, скандинавский, минимализм, модерн и многие другие – стили, которые помогают нам в наших маленьких квартирах жить на самом высоком из возможных уровне комфорта. Купить кухню – значит подарить себе уют семейных вечеров с атмосферой красивого кафе, а также радость будней, когда готовка и уборка будут в удовольствие!
Как мы все знаем, скандинавский стиль основан на белоснежной палитре с добавлением очень аккуратных акцентов. Данный стиль подойдет всем, у кого нет нелюбви к белому цвету, но есть обожание минимализма и скромный бюджет. Кухни в скандинавском стиле можно посмотреть здесь.
Тоскана Гриджио
Этот потрясающий гарнитур «Тоскана» выглядит просто идеальным для кухни в типовой квартире! Шикарные кухни в неоклассическом и других стилях можно купить по вполне доступной цене от фабрики ЭНЛИ (Тольятти, офисы по всей стране, включая Москву). Посмотреть список городов, в которых можно купить такие кухни от ЭНЛИ можно здесь.
Для более продвинутого бюджета стоит использовать кухни в стиле минимализм. Чтобы идеально вписать шикарный гарнитур в интерьер, лучше всего позвать дизайнера. Например, эта кухня спроектирована для квартиры в Ялте компанией BELLARTE. Кухни в стиле минимализм можно посмотреть здесь.
Шикарный стиль неоклассика тоже подходит для дизайна маленькой типовой кухни. В этом варианте вас ждет светлый, насыщенный роскошью интерьер, который будет не только радовать глаз, но и создавать европейскую обстановку в доме.
Многоликий, очень колоритный, всегда подходящий под теплые цветовые гаммы. Средиземноморский стиль может порадовать любую большую семью, всегда являясь объединяющим элементом. Кухни в средиземноморском стиле можно найти здесь.
Вечная классика сейчас давно уже выглядит современно, смотрится шикарно и еще (и всегда!) вызывает восхищение. Классика также требует бережного отношения и дизайнера-создателя, как эта прекрасная кухня в Саратове от «Первого Дизайн-бюро».
Еще один модный стиль, позволяющий оформить вашу квартиру со вкусом и изюминкой – лофт или индастриал. Реализовать его в маленькой квартире лучше всего с помощью дизайнера, например, как в случае этой московской квартиры от студии PrimeArt.
Более изысканный и традиционный вариант дизайна кухни можно найти в итальянском стиле, статном и благородном. Кухни в итальянском стиле можно найти в разделе «Кухни в средиземноморском стиле».
Кухни в стиле модерн помогут вам сделать бюджетный ремонт более люксовым на вид. Например, как в этой квартире в Минске от дизайнера Татаринцевой Александры. Кухни в стиле модерн можно найти здесь.
Французский стиль маленькой провинции способен добавить вашему интерьеру нежности и особенного настроения уюта и покоя. Кухни в стиле прованс можно искать в общем разделе «Кухни в стиле кантри».
Этот провокационный, идеальный и просто невероятный стиль в дизайне интерьера наиболее популярен в Бразилии, но активно используется по всей Латинской Америке. Посмотреть больше идей дизайна в данном стиле кухонь площадью 4-7 квадратов можно здесь.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;