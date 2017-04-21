​12 модных стилей в дизайне типовой кухни

Этот потрясающий гарнитур «Тоскана» выглядит просто идеальным для кухни в типовой квартире! Шикарные кухни в неоклассическом и других стилях можно купить по вполне доступной цене от фабрики ЭНЛИ (Тольятти, офисы по всей стране, включая Москву). Посмотреть список городов, в которых можно купить такие кухни от ЭНЛИ можно здесь.