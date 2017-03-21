Дизайн полок в гостиной: 56 фото

В этот раз мы предлагаем вашему вниманию множество вариантов размещения полок в гостиной. Согласитесь: подобные конструкции являются очень удобными и востребованными в современных интерьерах. Они помогают организовать порядок в доме и обеспечить место для хранения различных предметов.

Также полками контрастного цвета можно просто и эффектно разнообразить дизайн своей гостиной. Если вы стремитесь зонировать открытое пространство – то и в этом помогут названные конструкции. Итак, смотрите далее и вдохновляйтесь интересными идеями использования полок в своем доме!