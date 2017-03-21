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Дизайн полок в гостиной: 56 фото

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Villa a schiera Roma, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto Гостиная в стиле модерн
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В этот раз мы предлагаем вашему вниманию множество вариантов размещения полок в гостиной. Согласитесь: подобные конструкции являются очень удобными и востребованными в современных интерьерах. Они помогают организовать порядок в доме и обеспечить место для хранения различных предметов. 

Также полками контрастного цвета можно просто и эффектно разнообразить дизайн своей гостиной. Если вы стремитесь зонировать открытое пространство – то и в этом помогут названные конструкции. Итак, смотрите далее и вдохновляйтесь интересными идеями использования полок в своем доме!

1.

PISO MODERNO - BARCELONA PEDRALBES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo Столовая комната в стиле модерн
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

Классические полки в гостиной могут выглядеть именно так.

2.

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo Гостиная в стиле модерн
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

Стильные современные решения. 

3.

La casa di Alice, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Гостиная в стиле модерн
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

Контрастные деревянные полки на синей стене.

4.

Villa Urbana, DCA Studio - Davide Carelli Architetto DCA Studio - Davide Carelli Architetto Гостиная в стиле модерн
DCA Studio – Davide Carelli Architetto

DCA Studio - Davide Carelli Architetto
DCA Studio – Davide Carelli Architetto
DCA Studio - Davide Carelli Architetto

Белая стенка с множеством полок.

5.

WHITE, BRIGHT AND MINIMAL. APPARTAMENTO ZONA WASHINGTON, Luigi Brenna Architetto Luigi Brenna Architetto Гостиная в стиле модерн
Luigi Brenna Architetto

Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto

А такая конструкция сможет поместить огромное количество ваших любимых книг.

6.

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Интересное решение от талантливых дизайнеров: полки и шкафчики размещены в хаотичном порядке на разном уровне стены. 

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7.

Casa SID, Marco D'Andrea Architettura Interior Design Marco D'Andrea Architettura Interior Design Гостиные в эклектичном стиле Дерево Белый
Marco D&#39;Andrea Architettura Interior Design

Marco D'Andrea Architettura Interior Design
Marco D&#39;Andrea Architettura Interior Design
Marco D'Andrea Architettura Interior Design

Интерьер гостиной в светлых тонах.

8.

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni Гостиная в средиземноморском стиле
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

Белые полочки различной формы и размера.

9.

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Гостиная в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Лаконичные полки на стене.

10.

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Если у вас в доме спроектирована кухня-гостиная, то полки станут удачным разделением зон для принятия пищи и отдыха. 

11.

PASSIVE HOUSE, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect Гостиная в стиле модерн
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

В стиле минимализм. 

12.

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO per una giovane coppia in città, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti Гостиная в стиле модерн Серый
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Белые полки на черной стене смотрятся очень здорово!

13.

Appartamento Via Elba - Milano, PADI Costruzioni srl PADI Costruzioni srl Гостиная в классическом стиле
PADI Costruzioni srl

PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl

А здесь поместится все!

14.

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design Гостиная в стиле минимализм
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Еще один вариант минималистичного решения в гостиной. 

15.

Villa a schiera Roma, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto Гостиная в стиле модерн
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

Просто и красиво!

16.

Casa Bobolo, tiziano de cian tiziano de cian Гостиная в стиле модерн
tiziano de cian

tiziano de cian
tiziano de cian
tiziano de cian

Белое на белом.

17.

CASA DB, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati Гостиная в стиле модерн
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

Стильные полки для молодежного интерьера.

18.

Casa privata, Riva1920 Riva1920 Гостиная в стиле модерн Дерево
Riva1920

Riva1920
Riva1920
Riva1920

Разделить общее пространство в доме можно не только с помощью гипсокартона, но и используя стильные конструкции из полок.

19.

Residenza estiva, Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Гостиная в стиле модерн
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Гостиная в белых тонах.

20.

Casa v_a, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto Гостиная в стиле модерн
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

Классический подход.

21.

Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Гостиная в средиземноморском стиле
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Минимализм в гостиной.

22.

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Гостиная с открытыми полками.

23.

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO : un Atelier Quotidiano, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti Гостиная в стиле модерн
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Соединение открытых и закрытых полок.

24.

Mansarda, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Гостиная в стиле минимализм
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

А вот так можно разделить пространство в комнате.

25.

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer Гостиная в средиземноморском стиле
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

Прекрасный вариант для молодежи.

26.

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Полки с подсветкой.

27.

VILLA AL MARE Ermioni Grecia, CARLO CHIAPPANI interior designer CARLO CHIAPPANI interior designer Гостиная в средиземноморском стиле
CARLO CHIAPPANI interior designer

CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer

Интересное решение в гостиной.

28.

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Гостиные в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Минимум полок – максимум пользы!

29.

LIGHT - Living VILLA GFL - , Studio Frasson Studio Frasson Гостиная в стиле минимализм
Studio Frasson

Studio Frasson
Studio Frasson
Studio Frasson

Открытые секции в гостиной.

30.

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo Гостиная в стиле модерн
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

Светлая мебель и открытые полки. 

31.

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek Гостиная в стиле модерн
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

Многочисленные полки для вашей библиотеки.

32.

Parete attrezzata Ginevra (Rm), Laquercia21 Laquercia21 Гостиная в стиле лофт
Laquercia21

Laquercia21
Laquercia21
Laquercia21

Ассиметричный подход к дизайну гостиной.

33.

Bifamiliri in travertino, AGA Studio AGA Studio Гостиная в стиле модерн
AGA Studio

AGA Studio
AGA Studio
AGA Studio

Небольшие полочки в углу комнаты. 

34.

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO per una giovane coppia in città, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti Гостиная в стиле модерн Серый
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Стильно и современно.

35.

LOFT_09 - Ex Opificio della Tabaccaia dei Conti Guinigi da Lucca , Studio ARTIFEX Studio ARTIFEX Гостиные в эклектичном стиле
Studio ARTIFEX

Studio ARTIFEX
Studio ARTIFEX
Studio ARTIFEX

ТВ-зона с полками.

36.

Ristrutturazione - soggiorno, Easy Relooking Easy Relooking Гостиная в стиле модерн
Easy Relooking

Easy Relooking
Easy Relooking
Easy Relooking

Простые решения в светлых тонах.

37.

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Гостиная в стиле минимализм Белый
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

Грамотная подсветка решает многое.

38.

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni Гостиная в классическом стиле
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

Еще один вариант светлой мебели в гостиной. 

39.

Uniche protagoniste: arte e luce., RGROOM RGROOM Гостиная в стиле модерн Серый
RGROOM

RGROOM
RGROOM
RGROOM

Интерьер в стиле модерн. 

40.

White Light, Francesca Ignani Interiors Francesca Ignani Interiors Гостиная в стиле модерн
Francesca Ignani Interiors

Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors

Разделение зон может быть таким. 

41.

casa di città, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Многочисленные полки для разных мелочей. 

42.

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare Гостиная в стиле минимализм
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Лаконичный подход в гостиной. 

43.

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Выразительные полки коричневого цвета на светлой стене. 

44.

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi Гостиная в стиле минимализм Белый
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

Интересное решение для небольшой гостиной. 

45.

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Гостиная в стиле модерн
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Вместительные секции строгого вида. 

46.

Luxury Home, Studio Ferlenda Studio Ferlenda Гостиная в стиле модерн
Studio Ferlenda

Studio Ferlenda
Studio Ferlenda
Studio Ferlenda

Изысканный вариант. 

47.

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva Гостиная в стиле модерн
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

Безупречный интерьер!

48.

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI Гостиная в стиле модерн
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

Респектабельная стилистика гостиной. 

49.

LOFT T, T+T ARCHITETTURA T+T ARCHITETTURA Гостиная в стиле модерн
T+T ARCHITETTURA

T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA

Высокие полки – для помещений с высокими потолками. 

50.

Appartamento a Segrate, bdastudio bdastudio Гостиная в стиле минимализм
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

Очень миловидные полочки.

51.

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Гостиная в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Открытые конструкции в гостиной. 

52.

BM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Гостиная в стиле модерн
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Еще один пример оформления открытого пространства гостиной. 

53.

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Контрастные полки на светлой стене. 

54.

Mobili TV, DS ARREDI IN LEGNO DS ARREDI IN LEGNO Гостиная в классическом стиле Дерево Белый
DS ARREDI IN LEGNO

DS ARREDI IN LEGNO
DS ARREDI IN LEGNO
DS ARREDI IN LEGNO

Ниши с подсветкой. 

55.

CASA GARBATELLA, maria adele savioli architettura maria adele savioli architettura Гостиная в стиле модерн
maria adele savioli architettura

maria adele savioli architettura
maria adele savioli architettura
maria adele savioli architettura

Горизонтальные секции над телевизором. 

56.

Appartamento Roma Prati, piano a piano a Гостиная в стиле модерн
piano a

piano a
piano a
piano a

Стильный подход для современного интерьера. 

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