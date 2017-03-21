Дизайн полок в гостиной: 56 фото

В этот раз мы предлагаем вашему вниманию множество вариантов размещения полок в гостиной. Согласитесь: подобные конструкции являются очень удобными и востребованными в современных интерьерах. Они помогают организовать порядок в доме и обеспечить место для хранения различных предметов.
Также полками контрастного цвета можно просто и эффектно разнообразить дизайн своей гостиной. Если вы стремитесь зонировать открытое пространство – то и в этом помогут названные конструкции. Итак, смотрите далее и вдохновляйтесь интересными идеями использования полок в своем доме!
Классические полки в гостиной могут выглядеть именно так.
Стильные современные решения.
Контрастные деревянные полки на синей стене.
Белая стенка с множеством полок.
А такая конструкция сможет поместить огромное количество ваших любимых книг.
Интересное решение от талантливых дизайнеров: полки и шкафчики размещены в хаотичном порядке на разном уровне стены.
Интерьер гостиной в светлых тонах.
Белые полочки различной формы и размера.
Лаконичные полки на стене.
Если у вас в доме спроектирована кухня-гостиная, то полки станут удачным разделением зон для принятия пищи и отдыха.
В стиле минимализм.
Белые полки на черной стене смотрятся очень здорово!
А здесь поместится все!
Еще один вариант минималистичного решения в гостиной.
Просто и красиво!
Белое на белом.
Стильные полки для молодежного интерьера.
Разделить общее пространство в доме можно не только с помощью гипсокартона, но и используя стильные конструкции из полок.
Гостиная в белых тонах.
Классический подход.
Минимализм в гостиной.
Гостиная с открытыми полками.
Соединение открытых и закрытых полок.
А вот так можно разделить пространство в комнате.
Прекрасный вариант для молодежи.
Полки с подсветкой.
Интересное решение в гостиной.
Открытые секции в гостиной.
Светлая мебель и открытые полки.
Ассиметричный подход к дизайну гостиной.
Небольшие полочки в углу комнаты.
Стильно и современно.
ТВ-зона с полками.
Простые решения в светлых тонах.
Грамотная подсветка решает многое.
Еще один вариант светлой мебели в гостиной.
Разделение зон может быть таким.
Многочисленные полки для разных мелочей.
Лаконичный подход в гостиной.
Выразительные полки коричневого цвета на светлой стене.
Интересное решение для небольшой гостиной.
Вместительные секции строгого вида.
Изысканный вариант.
Безупречный интерьер!
Респектабельная стилистика гостиной.
Высокие полки – для помещений с высокими потолками.
Открытые конструкции в гостиной.
Еще один пример оформления открытого пространства гостиной.
Контрастные полки на светлой стене.
Ниши с подсветкой.
Горизонтальные секции над телевизором.