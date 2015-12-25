Как очистить от грязи и поддерживать чистоту кухонного оборудования

Кухня является ведущим звеном всего дома – здесь собирается вся семья и гости дома, создаются кулинарные шедевры. Вместе с тем кухня является местом боевых действий, на которой ежедневно идет сражение за чистоту, в разные стороны летят жир и масло. Процесс приготовления пищи сменяет мытье посуды, не стоит также о главном проблемном вопросе: очистке кухонного оборудования – плиты, духовки, микроволновой печи, холодильника и пр. Этому вопросу стоит уделять особое внимание и своевременно принимать меры по очистке поверхностей, иначе в определенный момент Вы рискуете столкнуться с толстым слоем копоти и трудноудоляемыми загрязнениями.
Практические советы по очистке кухонного оборудования мы собрали специально для Вас в данной статье.
Особенно трудно приходится поддерживать чистоту духового шкафа, ведь духовка быстро покрывается слоем застывшего жира, а чистка внутренних поверхностей требует немалых усилий.
Вот наиболее простые методы чистки духовки:
1. Чистка полок. Если в вашей духовке имеются съемные полки, их следует мыть отдельно, погрузив в теплую воду с добавлением средства для мытья посуды, затем сполоснуть и высушить.
2. Удаление остатков пищи. Отскоблите крупные куски пригоревшей пищи, чтобы повысить эффективность моющего средства при дальнейшей чистке.
3. Нанесите чистящее средство на внутренние поверхности духовки. Равномерно распределите чистящее средство по стенкам, дну и дверцам, избегая попадания на дверные уплотнения и нагревательные элементы, используя кисть или щетку на труднодоступных участках поверхности. Обязательно следуйте инструкциям на этикетке выбранного вами моющего средства.
4. Дайте чистящему средству подействовать. Закройте дверцу духовки и оставьте чистящее средство примерно на 30 минут – масла и химикаты растворят застарелые пятна, так что их будет легко удалить.
5. Используя щетку с щетиной средней жесткости, тщательно почистьте поверхность духовки, уделяя особое внимание проблемным зонам, например внутренней стороне дверцы и дну печи.
6. Избавьтесь от остатков раствора влажной тряпкой, прополоскав ее 2-3 раза в процессе чистки, чтобы удалить, а не размазать грязь.
Ежедневный уход за духовкой:
Существует еще несколько несложных ежедневных процедур, которые помогут предотвратить накопление грязи и жира в духовке и сделают последующую чистку значительно проще. По возможности, удалите остатки просыпанной и пролитой пищи вскоре после готовки, дождавшись, когда духовка остынет, но не дав пятнам засохнуть. Также рекомендуется регулярно вынимать и чистить съемные полки хотя бы раз в неделю.
Перед тем как приступить к очистке плиты в первую очередь необходимо отключить ее от электрического питания или перекрыть газ. Забыв об этой мере предосторожности, вы рискуете получить удар током или отравление газом.
Далее сотрите с поверхности плиты весь мусор, мелкие крошки так, чтобы остались только пятна и жировой налет. Если у плиты съемные конфорки у плиты – вымойте их отдельно в теплой мыльной воде, предварительно замочив. Из гнезд снятых конфорок необходимо также тщательно убрать все крошки и грязь и аккуратно промыть внутри все, кроме самого нагревательного элемента.
Никакую плиту – металлокерамическую, электрическую или газовую – нельзя мыть жесткой губкой или металлическими щетками: Вы оцарапаете поверхность, а спустя время в эти царапины будет забиваться грязь, которая еще больше испортит внешний вид плиты. Протирайте всю плиту, а не только используемые конфорки, ведь жир и копоть равномерно оседают на всей поверхности плиты.
В вопросе очистки микроволновой печи от загрязнений стоит придерживаться следующих основных правил:
1. Прежде чем приступить к очистке микроволновой печи, необходимо полностью отключить ее от электропитания, вынув вилку из розетки.
2. Никогда не применяйте абразивных средств и металлических мочалок и щеток.
3. Постарайтесь чистить микроволновку, используя минимальное количество воды, чтобы не залить случайно чувствительные к влаге элементы устройства.
4.Не применяйте агрессивные средства бытовой химии, чтобы чистить микроволновку снаружи или внутри.
5. Не стоит пытаться разобрать устройство самостоятельно, даже если загрязнения проникли внутрь.
Большинство компаний, специализирующихся на производстве средств бытовой химии, выпускают готовые препараты для чистки микроволновых печей. Обычно они предлагаются в виде спрея. Помимо этого существуют и проверенные народные методы чистки микроволновки:
-свежими цитрусовыми:- лимоном, апельсином, лаймом, грейпфрутом;
- лимонной кислотой;
- уксусом;
- содой;
-хозяйственным мылом.
Если в вашем холодильнике есть съемные полки и выдвижные ящики, начните чистку с них. Погрузите выдвижные части холодильника в теплую воду с добавлением средства для мытья посуды. Для удаления трудновыводимых пятен, используйте специализированные антибактериальные средства для холодильника или натуральные альтернативы домашнего приготовления.
Составьте детальный график домашней уборки холодильника. Он гарантирует, что ваш холодильник и его содержимое не останутся без внимания. Не обязательно углубляться в подробности – краткие напоминания обеспечат выполнение работы в срок. Чтобы чистота вашего холодильника оставалась под вашим контролем, внесите в список следующие пункты:
Ежедневная уборка. Готовя ужин на кухне, уделите несколько минут холодильнику, убедивших, что на полках не образовались потеки и пятна от еды. Не откладывайте чистку на потом – удалить свежие пятна куда проще, чем застарелую грязь. Стоит также протереть дверную ручку антибактериальными салфетками или обработать спреем, так как это одно из типичных мест скопления микробов на кухне.
Еженедельная уборка. Прежде чем закупить еду на неделю, наведите порядок в холодильнике, выбросив просроченные продукты и раздав все, что вы не планируете использовать людям.
Периодическая уборка. Если вы затеяли генеральную уборку, выньте содержимое холодильника, включая съемные полки и выдвижные ящики, и тщательно почистите каждую деталь. Рассмотрите возможность составления графика уборки для каждой части холодильника на протяжении месяца.
Чтобы должным образом и полностью очистить малые электрические приборы: блендеры, миксеры и кухонные комбайны, следует разобрать их в соответствии с инструкцией. Все отдельные части следует вымыть.
Вы можете использовать для мытья отдельных частей посудомоечную машину. Если Вы беспокоитесь за безопасность такой очистки, используйте горячую мыльную воду и вымойте их вручную. Прежде, чем Вы поместите любую из частей в посудомоечную машину, предварительно удалите все остатки пищи, особенно на лезвиях блендера и кухонном комбайне.Используйте губку или тряпку и горячую мыльную воду, чтобы вымыть всю поверхность приборов. Используйте чистую ткань, чтобы вытереть приборы. Позвольте всем частям приборов высохнуть полностью прежде чем собрать их вновь.
Вода в нашем водопроводе обладает неприятным свойством образовывать в чайниках известковый осадок, покрывающий неопрятным слоем его стенки и нагревательный элемент.
Чтобы без большого труда почистить стенки и спираль чайника от накипи, можно применять следующие вещества:
- Лимонная кислота. Для этого внутрь предварительно помытого чайника засыпьте 80-100 г. лимонной кислоты, долейте воду до верхней отметки и включите прибор. Когда вода закипит, нужно оставить раствор кислоты до полного остывания, можно даже на всю ночь. После этого очистите чайник от образовавшегося под действием кислоты рыхлого сероватого осадка и отставших от стенок кусочков.
- Уксус. На обычный электрический чайник емкостью 1,5-2 л понадобится два стакана 6% уксуса. Чтобы очистить чайник, уксус нужно прокипятить и оставить на несколько часов, как и лимонную кислоту. Только имейте в виду: запах уксуса на кухне будет очень сильный.
Не запускайте слишком сильно ваш чайник. Лучше убрать тонкий слой накипи один раз в месяц, просто прокипятив раствор лимонной кислоты, чем раз в год убить половину выходного на то, чтобы избавиться от толстого известкового слоя, покрывшего всю внутренность.
Также читайте: ’Как избавиться от плесени – 5 способов’.