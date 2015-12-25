Как очистить от грязи и поддерживать чистоту кухонного оборудования

Особенно трудно приходится поддерживать чистоту духового шкафа, ведь духовка быстро покрывается слоем застывшего жира, а чистка внутренних поверхностей требует немалых усилий.

Вот наиболее простые методы чистки духовки:

1. Чистка полок. Если в вашей духовке имеются съемные полки, их следует мыть отдельно, погрузив в теплую воду с добавлением средства для мытья посуды, затем сполоснуть и высушить.

2. Удаление остатков пищи. Отскоблите крупные куски пригоревшей пищи, чтобы повысить эффективность моющего средства при дальнейшей чистке.

3. Нанесите чистящее средство на внутренние поверхности духовки. Равномерно распределите чистящее средство по стенкам, дну и дверцам, избегая попадания на дверные уплотнения и нагревательные элементы, используя кисть или щетку на труднодоступных участках поверхности. Обязательно следуйте инструкциям на этикетке выбранного вами моющего средства.

4. Дайте чистящему средству подействовать. Закройте дверцу духовки и оставьте чистящее средство примерно на 30 минут – масла и химикаты растворят застарелые пятна, так что их будет легко удалить.

5. Используя щетку с щетиной средней жесткости, тщательно почистьте поверхность духовки, уделяя особое внимание проблемным зонам, например внутренней стороне дверцы и дну печи.

6. Избавьтесь от остатков раствора влажной тряпкой, прополоскав ее 2-3 раза в процессе чистки, чтобы удалить, а не размазать грязь.

Ежедневный уход за духовкой:

Существует еще несколько несложных ежедневных процедур, которые помогут предотвратить накопление грязи и жира в духовке и сделают последующую чистку значительно проще. По возможности, удалите остатки просыпанной и пролитой пищи вскоре после готовки, дождавшись, когда духовка остынет, но не дав пятнам засохнуть. Также рекомендуется регулярно вынимать и чистить съемные полки хотя бы раз в неделю.