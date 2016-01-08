Варианты заборов для частного дома

Приобретая участок за городом человек сразу сталкивается с необходимостью оградить свои новые владения. Но как же выбрать из такого многообразия, представленного на сегодняшнем рынке? Для начала нужно определиться с какой целью вы хотите установить забор, ведь каждый представленный вариант выполняет свою функцию. Какое-то ограждение будет выполнять защитную функцию, другое - декоративную, какое то следует установить, чтобы оградить участок от нежелательных взглядов прохожих.
В этой статье мы рассмотрели несколько основных видов заборов, которые можно установить у себя на участке.
Деревянные заборы могут быть совершенно разными — причудливых форм и окрашены в немыслимые цвета. Чаще всего их делают из дерева хвойных пород, таких как кедр, лиственница или сосна. Эти материалы используют из-за их высокого сопротивления к влаге и гнили. Но в любом случае древесина должна быть обработана специальным раствором.
Деревянные ограды так же сочетают в себе надежность и экологичность, а украшенные декоративной резьбой они могут стать изюминкой экстерьера любого загородного дома. Среди достоинств деревянного забора можно выделить его способность защищать участок от ветра, а также простоту его установки: сломанные и сгнившие элементы всегда можно без труда заменить.
Однако не стоит забывать об его недостатках такого забора: как строительный материал, дерево обязательно потребует дополнительных затрат и ухода: его необходимо будет обрабатывать специальными пропитками и покрывать лаками и красками. К тому же, деревянный забор очень легко сломать. Поэтому очень важно, чтобы деревянный забор был грамотно спроектирован и аккуратно выполнен.
Во многих отношениях декоративные ограждения из металла сочетают в себе лучшие качества всех материалов: широкое разнообразие стилей, низкие эксплуатационные расходы и непревзойденная долговечность. В то время как чугунные ограждения существовали на протяжении многих лет, современные металлические ограждения имеют порошковое покрытие из стали, алюминия или другого сплава.
Обслуживание таких заборов сводится к очистке от загрязнений простой водой и обработке от ржавчины. Даже после долгой службы этот материал может быть переработан.
А-ля Рус
Установка кирпичных заборов с монолитным основанием обойдется дороже, чем установка предыдущих, но эти виды заборов имеют свои преимущества. Богатый вид данного сооружения впишется в любой загородный пейзаж. А прочность материала обеспечит ограду участка на долгие годы.
Установка этого вида выгодна еще тем, что данный материал не требует специального ухода, избавляя владельца от лишних хлопот. Это самый прочный вид заборов который почти невозможно сломать и трудно преодолеть без специальной физической подготовки.
Еще одним плюсом кирпичных заборов является то, что они обладают хорошей шумоизоляцией, что означает то, что вас не потревожат громкие разговоры прохожих и шумы от проезжающих машин.
Каменные заборы – выглядят очень красиво, но при этом стоят достаточно дорого. Поэтому они ставятся далеко не на каждом участке и, в основном, возводятся на основе кирпичных, как вставка в качестве фасадного украшения.
Плюсы: долговечность; надежность; стойкость к высоким и низким температурам; нет необходимости особенного ухода; стойкость к влаге, солнечным лучам; красота.
Минусы: дороговизна; сложность установки.
Нередко владельцы загородных участков в качестве ограждения выбирают живые изгороди. Они создают как отличный эстетический вид, так и служат хорошим забором.
Живая изгородь как ограждение имеет свои плюсы и минусы.
Преимущества: являются интересным решением для оформления участка; придают своеобразное «оживление» ограждающих конструкций; придают участку эстетический вид; хвойные растения в качестве живой изгороди будут радовать глаз круглогодично; высокие и средние изгороди защищают от ветров; благодаря выработке кислорода, выступают в роли дополнительных очистителей воздуха; создают дополнительную шумоизоляцию.
Недостатки: выращивание такого вида изгороди может затянуться на несколько лет; необходимо периодически менять засохшие кустарники и деревья; требуется ежегодное формирование изгороди и ее стрижка; изгороди, состоящие из лиственных растений, будут радовать глаз только в теплое время года, а зимой будут стоять голые деревья или кусты.
Что касается наиболее интересного и уникального варианта ограждений участка, то таковыми являются заборы комбинированные. Свое название они получили благодаря сочетанию нескольких строительных материалов (дерево и камень, дерево и кирпич, кирпич и чугунное литье, дерево и бетонные блоки и другие возможные варианты).
Опорные столбы таких заборов делают, как правило, из прочных материалов – например, из камня или кирпича, а пролеты заполняют деревянными панелями или чугунными решетками, изготовленными методом художественного литья. Сами решетки могут быть любой высоты, главное – они должны гармонично сочетаться с самим зданием, облицовочными материалами и окружающим ландшафтом.
Зачастую покупателям предлагают идеальный вариант огораживания участка, когда с внешней стороны устанавливаются высокие кирпичные стены, с парадной – кованая ограда на невысоком каменном фундаменте, а между соседями ставится ажурная сетка. В любом случае, строительство комбинированных заборов является оптимальным вариантом в случае, когда необходимо лавировать между его стоимостью, совмещая при этом безупречный дизайн с надежностью сооружения.
Кому то этот вопрос может показаться очень странным, ведь те, кто уже облагородил свой участок хорошим забором, вряд ли откажется от него. Они даже уже не могут себе представить отдых на участке без забора.
Однако есть и такие люди, для которых забор не является основным элементом их загородного участка, но это мнение они меняют сразу же после того, как по участку начинают ходить посторонние люди или животные, оставляя при этом не только следы, но различные неприятности после себя. Забор в этом случае вряд ли позволит свободно ходить по вашему участку посторонним людям или животным.
Очень мало сегодня таких людей, которые реально думают, что забор вокруг их участка не нужен, и что можно обойтись и без него. Так думают люди, чей участок, скорее всего, находится на территории какого-нибудь дачного или коттеджного поселка, которые находятся под постоянным наблюдением охраны. В таком случае забор может быть и правда не нужен, так как все охраняется и соседи вокруг также привязаны к этому месту и ничего плохого не сделают на вашем участке.
А если ваш участок находится в каком-нибудь, например, подмосковном поселке, который никем не охраняется и основная часть его населения – такие же приезжие люди, как и вы, то в таком случае только забор сможет показать, где и чья территория, а также четко разделить границы между участками.