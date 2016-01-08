Варианты заборов для частного дома

Деревянные заборы могут быть совершенно разными — причудливых форм и окрашены в немыслимые цвета. Чаще всего их делают из дерева хвойных пород, таких как кедр, лиственница или сосна. Эти материалы используют из-за их высокого сопротивления к влаге и гнили. Но в любом случае древесина должна быть обработана специальным раствором.

Деревянные ограды так же сочетают в себе надежность и экологичность, а украшенные декоративной резьбой они могут стать изюминкой экстерьера любого загородного дома. Среди достоинств деревянного забора можно выделить его способность защищать участок от ветра, а также простоту его установки: сломанные и сгнившие элементы всегда можно без труда заменить.

Однако не стоит забывать об его недостатках такого забора: как строительный материал, дерево обязательно потребует дополнительных затрат и ухода: его необходимо будет обрабатывать специальными пропитками и покрывать лаками и красками. К тому же, деревянный забор очень легко сломать. Поэтому очень важно, чтобы деревянный забор был грамотно спроектирован и аккуратно выполнен.