На волне передового европейского минимализма

Новый коттедж в Кёльне, вдохновленный передовыми технологиями и минималистичным подходом к интерьеру.
Архитектурное бюро Strick — авторы данного проекта — создают дома, во всем принадлежащие 21-му веку и его нововведениям. Особое внимание в проектировании было уделено энергосбережению.
На участке небольшой площади мы видим, как грамотно использовано пространство. Большой сплошной газон занимает больше половины пространства, другая же отдана непосредственно под здание. Тем не менее, при столь простом и очевидном подходе к зонированию этот вариант является наиболее благоприятным для загородного жилья на небольшой площади. Отсутствие каких-либо декоративных элементов, за которые может зацепиться взгляд, визуально создает ощущение простора.
Дом, в самом деле, является гораздо более просторным, чем кажется снаружи. Дуплекс располагает 213 квадратными метрами площади с потреблением энергии менее 70 кВт на 1 квадратный метр. Когда мы смотрим на фасад здания из сада, видна простая открытая конструкция с большими окнами на первом этаже, которые создают плавный переход между интерьером и садом. Мы замечаем большое количество естественного света и свежего воздуха в доме.
Уличная зона отдыха здесь расположена непосредственно возле дома. Узкая мощеная площадка из темного камня занята шезлонгами и столовой группой для обедов и ужинов. Здесь, в тени самого здания, уютно и нет ветра, что очень важно для создания приятной атмосферы.
Первый этаж дома разработан в стиле открытой планировки — кухня, столовая и гостиная являются единым пространством. Одна стена была заменена огромным окном, через которое можно наблюдать игру всех оттенок зеленого в саду. Дизайн интерьера тоже верен модернистской направленности в архитектуре. Серый матовый пол как будто прижимается к современной мебели, а потолок имеет встроенную подсветку. Наибольшее внимание в интерьере привлекает современный камин, создающий уютную домашнюю атмосферу даже в столь современной комнате.
Минималистичный камин, в которой можно в любой свободный вечер подложить немного дров и насладиться семейным ужином у настоящего огня — бесценное приобретение для хозяев дом.
Современные камины, как правило, электрические, но для загородного дома стоит сделать все по-настоящему. Для городского варианта подойдут и декоративные фальш-камины, как в проекте лофта в Минске, про который мы уже писали.
Здесь мы можем видеть кухню, открытую для остальной части дома и оснащенную всем необходимым оборудованием. В целом она выглядит не только очень стильно, но и чрезвычайно функционально и практично. Кухонный остров, многочисленные шкафы с дверьми без ручек и гладкие поверхности обеспечивают чистый модернистский образ и предлагают много места для хранения.
Всего в этой комнате четыре зоны — возле раковины, вокруг плиты, встроенные шкафы для хранения и рабочая столешница на кухонном острове. С таким набором зон можно легко не только готовить на всю семью, но и устраивать небольшие фуршеты или званные ужины.
Заметьте, что эти зоны четко разделены. Такой практичный подход позволяет с удобством пользоваться каждым модулем гарнитура и держать весь процесс готовки под контролем.
Лестница, ведущая с первого этажа на второй, тоже выдержана в стиле минимализм и построена без перил. Дизайнерским ходом здесь является дополнение лестничного холла встроенными светильниками, которые прекрасно выполняют как свою функциональную, так и декоративную роль.