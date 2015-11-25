На волне передового европейского минимализма

Новый коттедж в Кёльне, вдохновленный передовыми технологиями и минималистичным подходом к интерьеру.

Архитектурное бюро Strick — авторы данного проекта — создают дома, во всем принадлежащие 21-му веку и его нововведениям. Особое внимание в проектировании было уделено энергосбережению.

На участке небольшой площади мы видим, как грамотно использовано пространство. Большой сплошной газон занимает больше половины пространства, другая же отдана непосредственно под здание. Тем не менее, при столь простом и очевидном подходе к зонированию этот вариант является наиболее благоприятным для загородного жилья на небольшой площади. Отсутствие каких-либо декоративных элементов, за которые может зацепиться взгляд, визуально создает ощущение простора.