homify 360°: английская идиллия в стиле luxury

Иногда очень приятно совершить неторопливую экскурсию по экстравагантному дому, чтобы посмотреть, хоть на мгновение, как живут другие семьи. Давайте же вместе пустимся в это путешествие!
Жизнь на побережье в отреставрированном особняке — мечта многих англичан, которая воплотилась в этом проекте дизайнерского бюро Woadden Nash Interiors с завидной легкостью! Вдохновение для интерьеров черпалось из французского стиля ар-деко.
Только взглянув на этот дом, мы понимаем, что назвать его можно, как угодно, но только не типичным. Внешний вид этого замечательного 3-х этажного дома родился из любви к эпохе ар-деко, с его смелыми формами, скругленными эркерами и балконами. Счастливым обладателям предлагается в подарок еще и вид на море из каждой комнаты дома с этой стороны, а также ландшафтный парк, сделанный все с той же французской изысканностью.
Перемещаясь внутри по этой комнате, мы наблюдаем магию перехода по полутонам, которая была создана дизайнерами из Woadden Nash Interiors . Величественная палитра королевских синих и кремовых оттенков господствует над мягким освещением и зеркальными поверхностями. Повышает ощущение роскоши и качественный фирменный текстиль, который делает интерьер приятным не только глазу, но и на ощупь. Округлая форма эркера как будто зовет нас полюбоваться панорамным видом на побережье и море, в то время как в комнате элементы классических стилей находятся бок-о-бок с более современными декорациями.
Эта комната называется — Family room (англ.) — семейная гостиная. Она предназначена зачастую не для приема гостей, а для проведения времени в кругу семьи. Здесь обычно собираются, чтобы обсудить последние новости, в то время как дети постоянно мешают разговору веселым смехом и играми. Традиционный 5 o'clock тоже может проводиться в семейной гостиной, как и встречи дальних родственников, и просто семейный выходной.
В другой комнате дома — огромное пространство открытого плана, где разные зоны плавно сливаются вместе, благодаря отражающим поверхностям, присутствующим повсеместно.
Игра света и роскоши превращается в настоящее шоу в четырех стенах, а кухня плавно перетекает в барную стойку и далее — в зону домашнего кинотеатра.
Одним из самых оригинальных решений в этом доме является формат кухонного гарнитура. Здесь есть один центральный остров, два — по бокам в форме полумесяца, и основная мебель, расположенная вдоль стены.
Столовая на 10 персон тоже отражает пристрастие хозяев к эпохе ар-деко, где гламур и роскошь, не останавливаясь, празднуют свое великолепие. Как и в любом большом доме, эта та самая комната, которой должно быть уделено особое внимание. Что хорошего во владении особняком, если в нем нет большого стола, за которым смогут уместиться все ваши друзья? Здесь прекрасные тона фиолетового и серого создают классическое французское буржуазное настроение.
Еще одна развлекательная зона для хорошего проведения досуга расположена на нижнем уровне. Бильярдная, вторая гостиная и мини-бар занимают одно просторное помещение.
Воплощение всей роскоши дома в стиле ар-деко находится в этой комнате — изысканная лестница, которая, как сгущенка, сливается с верхних уровней в парадный холл. Она выглядит просто потрясающе и завораживает взгляд любого гостя.
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Мягкие текстуры в этой комнате правят бал, а необычные восточные светильники превращают ее в царскую обитель. Справа — арка, через которую мы попадаем в гардеробную комнату.
Удобное расположение мебели с островом посередине гардеробной — удачное и весьма классическое решение для будуара. Таким образом, даже с большим количеством вещей все становится доступным, и даже мелочи находятся под рукой.
Еще одна спальня, расположенная на третьем уровне, тоже имеет гардеробную зону, отделенную от самой кровати изголовьем.
Изысканная классическая ванная в кремовых тонах не только выглядит прекрасно, но и очень функциональна. Кроме большого зеркала и двух раковин здесь есть телевизор, который создан специально для вечерних киносеансов в стиле SPA.