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homify 360°: английская идиллия в стиле luxury

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Иногда очень приятно совершить неторопливую экскурсию по экстравагантному дому, чтобы посмотреть, хоть на мгновение, как живут другие семьи. Давайте же вместе пустимся в это путешествие!

Жизнь на побережье в отреставрированном особняке — мечта многих англичан, которая воплотилась в этом проекте дизайнерского бюро Woadden Nash Interiors с завидной легкостью! Вдохновение для интерьеров черпалось из французского стиля ар-деко.

Экстерьер

Luxurious family living homify Дома в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Только взглянув на этот дом, мы понимаем, что назвать его можно, как угодно, но только не типичным. Внешний вид этого замечательного 3-х этажного дома родился из любви к эпохе ар-деко, с его смелыми формами, скругленными эркерами и балконами. Счастливым обладателям предлагается в подарок еще и вид на море из каждой комнаты дома с этой стороны, а также ландшафтный парк, сделанный все с той же французской изысканностью.

Заметная роскошь

Luxurious family living homify Гостиная в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Перемещаясь внутри по этой комнате, мы наблюдаем магию перехода по полутонам, которая была создана дизайнерами из Woadden Nash Interiors . Величественная палитра королевских синих и кремовых оттенков господствует над мягким освещением и зеркальными поверхностями. Повышает ощущение роскоши и качественный фирменный текстиль, который делает интерьер приятным не только глазу, но и на ощупь. Округлая форма эркера как будто зовет нас полюбоваться панорамным видом на побережье и море, в то время как в комнате элементы классических стилей находятся бок-о-бок с более современными декорациями.

Семейная гостиная

Luxurious family living homify Гостиная в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Эта комната называется — Family room (англ.) — семейная гостиная. Она предназначена зачастую не для приема гостей, а для проведения времени в кругу семьи. Здесь обычно собираются, чтобы обсудить последние новости, в то время как дети постоянно мешают разговору веселым смехом и играми. Традиционный 5 o'clock тоже может проводиться в семейной гостиной, как и встречи дальних родственников, и просто семейный выходной.

Главная комната дома

Luxurious family living homify Гостиная в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

В другой комнате дома — огромное пространство открытого плана, где разные зоны плавно сливаются вместе, благодаря отражающим поверхностям, присутствующим повсеместно.

Игра света и роскоши превращается в настоящее шоу в четырех стенах, а кухня плавно перетекает в барную стойку и далее — в зону домашнего кинотеатра.

Нестандартная кухня

Luxurious family living homify Кухня в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Одним из самых оригинальных решений в этом доме является формат кухонного гарнитура. Здесь есть один центральный остров, два — по бокам в форме полумесяца, и основная мебель, расположенная вдоль стены.

Парадная столовая

Luxurious family living homify Столовая комната в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Столовая на 10 персон тоже отражает пристрастие хозяев к эпохе ар-деко, где гламур и роскошь, не останавливаясь, празднуют свое великолепие. Как и в любом большом доме, эта та самая комната, которой должно быть уделено особое внимание. Что хорошего во владении особняком, если в нем нет большого стола, за которым смогут уместиться все ваши друзья? Здесь прекрасные тона фиолетового и серого создают классическое французское буржуазное настроение.

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На нижнем уровне

Luxurious family living homify Медиа комната в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Еще одна развлекательная зона для хорошего проведения досуга расположена на нижнем уровне. Бильярдная, вторая гостиная и мини-бар занимают одно просторное помещение.

Парадный холл

Luxurious family living homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Воплощение всей роскоши дома в стиле ар-деко находится в этой комнате — изысканная лестница, которая, как сгущенка, сливается с верхних уровней в парадный холл. Она выглядит просто потрясающе и завораживает взгляд любого гостя.

Если вас интересуют интерьеры благородных особняков, посмотрите проект дома в стиле рококо, опубликованный нами ранее.

Хозяйская спальня

Luxurious family living homify Спальня в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Мягкие текстуры в этой комнате правят бал, а необычные восточные светильники превращают ее в царскую обитель. Справа — арка, через которую мы попадаем в гардеробную комнату.

Гардеробная

Luxurious family living homify Гардеробная в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Удобное расположение мебели с островом посередине гардеробной — удачное и весьма классическое решение для будуара. Таким образом, даже с большим количеством вещей все становится доступным, и даже мелочи находятся под рукой.

Мансардная спальня

Luxurious family living homify Спальня в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Еще одна спальня, расположенная на третьем уровне, тоже имеет гардеробную зону, отделенную от самой кровати изголовьем.

Ванная комната

Luxurious family living homify Ванная комната в стиле модерн
homify

Luxurious family living

homify
homify
homify

Изысканная классическая ванная в кремовых тонах не только выглядит прекрасно, но и очень функциональна. Кроме большого зеркала и двух раковин здесь есть телевизор, который создан специально для вечерних киносеансов в стиле SPA.

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