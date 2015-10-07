homify 360°: английская идиллия в стиле luxury

Иногда очень приятно совершить неторопливую экскурсию по экстравагантному дому, чтобы посмотреть, хоть на мгновение, как живут другие семьи. Давайте же вместе пустимся в это путешествие!

Жизнь на побережье в отреставрированном особняке — мечта многих англичан, которая воплотилась в этом проекте дизайнерского бюро Woadden Nash Interiors с завидной легкостью! Вдохновение для интерьеров черпалось из французского стиля ар-деко.