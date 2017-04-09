​11 идей для стройки своими руками

Чтобы охватить весь горизонт возможностей самостоятельного строительства, мы на homify показываем различные проекты обычных объектов или зданий, которые можно возвести и самому, без помощи профессионалов.

Конечно же, под вопрос в первую очередь ставится скорость, а без вашего опыта в строительстве – еще и качество. Но цена может порадовать, так как за самые бюджетные проекты архитекторы и дизайнеры иногда просто не берутся.

Сегодня мы подготовили для вас самые дешевые проекты, которые можно сделать своими руками – все они достаточно крупноформатные, здесь нет обычной мебели или мелких шкатулок, только объекты, дома, забор и т.п.

Стоит понимать, что возводить эти постройки можно с помощью блоков, кирпича, по каркасной технологии, оформлять по-разному – маслом по дереву, лаком, сайдингом, декоративной штукатуркой и т.п., а пол делать бетонным, керамическим, деревянным и т.п. Мы не будет точно говорить, что и как делать – лишь намекнем о том, что с любым бюджетом, от 5-6 тысяч рублей до 2-х миллионов, вам явно есть что сделать своими силами на приусадебном участке!