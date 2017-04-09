​11 идей для стройки своими руками

Чтобы охватить весь горизонт возможностей самостоятельного строительства, мы на homify показываем различные проекты обычных объектов или зданий, которые можно возвести и самому, без помощи профессионалов.
Конечно же, под вопрос в первую очередь ставится скорость, а без вашего опыта в строительстве – еще и качество. Но цена может порадовать, так как за самые бюджетные проекты архитекторы и дизайнеры иногда просто не берутся.
Сегодня мы подготовили для вас самые дешевые проекты, которые можно сделать своими руками – все они достаточно крупноформатные, здесь нет обычной мебели или мелких шкатулок, только объекты, дома, забор и т.п.
Стоит понимать, что возводить эти постройки можно с помощью блоков, кирпича, по каркасной технологии, оформлять по-разному – маслом по дереву, лаком, сайдингом, декоративной штукатуркой и т.п., а пол делать бетонным, керамическим, деревянным и т.п. Мы не будет точно говорить, что и как делать – лишь намекнем о том, что с любым бюджетом, от 5-6 тысяч рублей до 2-х миллионов, вам явно есть что сделать своими силами на приусадебном участке!
Двойной гараж подойдет не только тем, у кого два автомобиля, но также и тем, кто хочет устроить мастерскую. Лучше ее сделать с отдельными воротами – вдруг к вам приедут гости, захочется поставить велосипеды, мопед и так далее.
Высокий каркасный бассейн стоит от 16 до 40 тысяч рублей. Обрамление деревом может обойтись по-разному – от 20 до 100 тысяч рублей. Если бассейн вкопать в землю, вокруг него можно сделать террасу, что тоже будет стоить около 40-60 тысяч рублей. Вариантов масса!
Обычная беседка на свайном фундаменте тоже может стать важной частью вашей копилки самостоятельно построенных объектов в саду. Есть небольшая подсказка: лучше всего использовать отдельный, а не вмонтированный стол с ножками. За ним будет удобно сидеть, его можно будет придвигать к одному из краев, что гораздо более практично.
Маленький детский домик для игр обязательно должен быть сделан очень аккуратно, иметь яркую раскраску, качественную прокраску деталей, настоящую кровлю, что поможет детям играть в саду и во время легкого летнего дождика.
Такой забор с дополнением деревом и вьющимися растениями тоже можно построить своими руками. Вам понадобится ленточный фундамент, кирпич, краска, дерево и невероятное упорство!
Построить теплицу своими руками гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Главная проблема – стыковка окон, технология и ее тип. Если у вас есть выбор, лучше всего доверить данную постройку профессионалам. Например, СпецПарк Дизайну.
Коттедж такого формата (150 кв. метров с четырьмя спальнями и большой террасой) можно построить самому. С отделкой и коммуникациями, инженерией и отоплением он будет стоить от 2,3-2,6 млн рублей.
Используя достаточно дешевые материалы за 40 тысяч рублей, можно самостоятельно построить такое вот крыльцо для дачи или дома.
Интересный вариант для бюджета от 5-6 тысяч рублей!
Строительство бассейна обойдется, минимум, в 350 тысяч рублей (для маленького формата) и будет стоить от 1 млн рублей для того варианта, что на фото.
Самое дешевое удовольствие – клумба из кирпичей, стоимость – от 1 тысячи рублей.
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