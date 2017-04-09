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​11 идей для стройки своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Basen podłużny, Abatec Sp. zo.o. Abatec Sp. zo.o. Сад Бассейны и водоемы Дерево Коричневый
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Чтобы охватить весь горизонт возможностей самостоятельного строительства, мы на homify показываем различные проекты обычных объектов или зданий, которые можно возвести и самому, без помощи профессионалов.

Конечно же, под вопрос в первую очередь ставится скорость, а без вашего опыта в строительстве – еще и качество. Но цена может порадовать, так как за самые бюджетные проекты архитекторы и дизайнеры иногда просто не берутся.

Сегодня мы подготовили для вас самые дешевые проекты, которые можно сделать своими руками – все они достаточно крупноформатные, здесь нет обычной мебели или мелких шкатулок, только объекты, дома, забор и т.п.

Стоит понимать, что возводить эти постройки можно с помощью блоков, кирпича, по каркасной технологии, оформлять по-разному – маслом по дереву, лаком, сайдингом, декоративной штукатуркой и т.п., а пол делать бетонным, керамическим, деревянным и т.п. Мы не будет точно говорить, что и как делать – лишь намекнем о том, что с любым бюджетом, от 5-6 тысяч рублей до 2-х миллионов, вам явно есть что сделать своими силами на приусадебном участке!

​Гараж на один-два автомобиля

6m x 6m Wooden double garage Regency Timber Buildings LTD Гараж в классическом стиле
Regency Timber Buildings LTD

6m x 6m Wooden double garage

Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD

Двойной гараж подойдет не только тем, у кого два автомобиля, но также и тем, кто хочет устроить мастерскую. Лучше ее сделать с отдельными воротами – вдруг к вам приедут гости, захочется поставить велосипеды, мопед и так далее.

​Каркасный бассейн с обрамлением деревом

Basen podłużny, Abatec Sp. zo.o. Abatec Sp. zo.o. Сад Бассейны и водоемы Дерево Коричневый
Abatec Sp. zo.o.

Abatec Sp. zo.o.
Abatec Sp. zo.o.
Abatec Sp. zo.o.

Высокий каркасный бассейн стоит от 16 до 40 тысяч рублей. Обрамление деревом может обойтись по-разному – от 20 до 100 тысяч рублей. Если бассейн вкопать в землю, вокруг него можно сделать террасу, что тоже будет стоить около 40-60 тысяч рублей. Вариантов масса!

​Беседка со столиком

Victorian Gazebo, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. Сад Беседки и теплицы
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Обычная беседка на свайном фундаменте тоже может стать важной частью вашей копилки самостоятельно построенных объектов в саду. Есть небольшая подсказка: лучше всего использовать отдельный, а не вмонтированный стол с ножками. За ним будет удобно сидеть, его можно будет придвигать к одному из краев, что гораздо более практично.

​Детский домик для игр

AHŞAP OYUN EVLERİ, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. Сад Игровая площадка и качели Дерево Розовый
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Маленький детский домик для игр обязательно должен быть сделан очень аккуратно, иметь яркую раскраску, качественную прокраску деталей, настоящую кровлю, что поможет детям играть в саду и во время легкого летнего дождика.

​Кирпичный забор

Фасад дома в стиле русского модерна Станислав Старых Дома в стиле модерн Бежевый фасад,дом,русский,модерн,штукатурка,пенопласт,детали,бежевый,гранит,цоколь,Строительный,Станислав Старых
Станислав Старых

Фасад дома в стиле русского модерна

Станислав Старых
Станислав Старых
Станислав Старых

Такой забор с дополнением деревом и вьющимися растениями тоже можно построить своими руками. Вам понадобится ленточный фундамент, кирпич, краска, дерево и невероятное упорство!

​Теплица

Собираем теплицу СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
СпецПаркДизайн_

Собираем теплицу

СпецПаркДизайн_
СпецПаркДизайн_
СпецПаркДизайн_

Построить теплицу своими руками гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Главная проблема – стыковка окон, технология и ее тип. Если у вас есть выбор, лучше всего доверить данную постройку профессионалам. Например, СпецПарк Дизайну.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дачный дом или коттедж

ersin, ersin usta prefabrik ersin usta prefabrik Дома в стиле модерн Дерево Красный
ersin usta prefabrik

ersin usta prefabrik
ersin usta prefabrik
ersin usta prefabrik

Коттедж такого формата (150 кв. метров с четырьмя спальнями и большой террасой) можно построить самому. С отделкой и коммуникациями, инженерией и отоплением он будет стоить от 2,3-2,6 млн рублей. 

​Крыльцо с навесом

ersin, ersin usta prefabrik ersin usta prefabrik Дома в стиле модерн Дерево Бежевый
ersin usta prefabrik

ersin usta prefabrik
ersin usta prefabrik
ersin usta prefabrik

Используя достаточно дешевые материалы за 40 тысяч рублей, можно самостоятельно построить такое вот крыльцо для дачи или дома.

​Лавочка с цветами

COUNTRY LIFE ÖREN, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Сад в стиле кантри
ARKHE MİMARLIK

ARKHE MİMARLIK
ARKHE MİMARLIK
ARKHE MİMARLIK

Интересный вариант для бюджета от 5-6 тысяч рублей!

​Бассейн

GLS Mamurbaba Taş Evler, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Дома в стиле кантри
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Строительство бассейна обойдется, минимум, в 350 тысяч рублей (для маленького формата) и будет стоить от 1 млн рублей для того варианта, что на фото.

​Клумба из кирпичей

明るく 華やかな 色合いの ガーデニング, GAZON~ガゾン~ GAZON~ガゾン~ Сад в стиле кантри
GAZON~ガゾン~

GAZON~ガゾン~
GAZON~ガゾン~
GAZON~ガゾン~

Самое дешевое удовольствие – клумба из кирпичей, стоимость – от 1 тысячи рублей.

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