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Cтандарт современного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
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Брутальный минимализм в Польше пользуется все большей популярностью не только в городском строительстве и промышленности, но и среди частных домов.

Архитекторы исследуют современные тенденции и ищут новые формы для жилых зданий, которые будут гармонировать с современными технологиями и дизайном, создавая эстетику, плавно вписывающуюся в окружающий ландшафт. Ключевую роль в таких проектах играет функциональность и энергоэффективность здания.

Авторы проекта — архитектурное бюро STRUKTURA.

В стиле 21-ого века

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Сегодня в нашей традиционной серии статей homify 360° мы выбрали проект архитектора Лукаша Левандовски из бюро STRUKTURA , как отличный пример современных тенденций. Начиная от архитектуры и используемых материалов до дизайна интерьера — все здесь проектировалось с целью создать комфортную жизнь в стиле 21-ого века.

Элегантность твердости

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Компактность строения объясняется необходимостью энергосберегающего строительства. Геометричность фасада дизайнерски подчеркнута двумя контрастными оттенками — белым и грифельным серым. Упрощенные фасады выглядят очень стройно и футуристично еще и благодаря высоким узким окнам разных размеров.

Ландшафтный дизайн создает еще больший эффект строгой геометричности проекта. Здесь были использованы хвойные растения символичных форм, прямоугольные грядки и мульчирование галькой.

На первом этаже

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Кухня в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Давайте теперь посмотрим на интерьер этого проекта. Вся полезная площадь этого здания —145 м², она строго распределена на функциональные зоны и использована максимально эффективно, и при этом — со вкусом. Расположенная на первом этаже открытая общественная зона с кухней типа «остров», столовой и гостиной не имеет перегородок. Такой подход к планировке тоже благотворно влияет на энергоэффективность проекта, и позволяет солнечной стороне дома избегать перегрева с помощью тени в северной.

Тоже хотите кухонный остров в современном стиле? Посмотрите другую нашу статью.

На второй уровень нас приведет стильная деревянная лестница, расположенная напротив кухни. Интересно, что лестница монтировалась непосредственно в стену, и кажется, будто она парит в воздухе.


Хозяйская спальня

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Спальня в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Спальня весьма оригинальна. Архитекторы решили не отделять друг от друга ванную комнату и спальное место. Это, казалось бы, спорное решение, на самом деле становится все более и более популярным. Элегантные округлые формы ванной подчеркивают приватную атмосферу комнаты. При купании вам открывается захватывающий вид на окружающую природу через огромные панорамные окна от пола до потолка. А спальная зона находится в отдалении и уютно закрыта перегородкой.

Дизайн участка

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Как правило, сады, окружающие современные дома, как и их фасады, отличаются простотой. Не только во внешнем виде, но и в необходимом уходе. Минималистичные решения, как правило, почти не требуют вашего времени, сорта растений выбираются засухоустойчивые и привычные к переменам погоды.

Стоит также обратить внимание на небольшую комфортабельную террасу. Выравнивание дома с уровнем газона — способ подчеркнуть связь между внутренней и внешней частями пространства и пригласить природу к себе в гости. Такой же эффект имеют и большие панорамные окна в пол на первом этаже.

Цвета Эгейского моря

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Модернистский внешний вид фасада дома подчеркивает не только форма здания, но и материалы, из которых он был построен. Бетон доминирует в конструкции. Он покрашен в белый и грифельный серый, а деревянные элементы делают экстерьер более колоритным.

Стоит отметить, что данный проект разрабатывался именно для средне-европейского климата, а не для теплых стран, хотя по внешнему виду больше напоминает здания из последних. Даже перила цвета Эгейского моря на балконе второго этажа напоминают скорее о Греции или Испании, чем о Польше.

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