Cтандарт современного дома

Брутальный минимализм в Польше пользуется все большей популярностью не только в городском строительстве и промышленности, но и среди частных домов.

Архитекторы исследуют современные тенденции и ищут новые формы для жилых зданий, которые будут гармонировать с современными технологиями и дизайном, создавая эстетику, плавно вписывающуюся в окружающий ландшафт. Ключевую роль в таких проектах играет функциональность и энергоэффективность здания.

Авторы проекта — архитектурное бюро STRUKTURA.