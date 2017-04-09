​Деревянный дом русской мечты за 6,5 млн

Этот невероятно красивый дом способен полностью перевернуть ваши представления о строительстве из дерева. Он лаконичный, со скандинавским обаянием, не выглядит слишком брутальным или традиционным, а внутри и вовсе больше напоминает американский коттедж, чем какой-нибудь сруб. Давайте узнаем о нем больше!

Компания Good Wood уже не первый раз радует нас современными проектами деревянных домов с атмосферными интерьерами. На этот раз дом имеет площадь в 215 кв. метров и стоимость в 6,525 млн рублей. Данный формат подразумевает вариант «под отделку», включая материалы строительства и работу. Что входит в данную систему, вы можете прочитать в конце этой Книги Идей.