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​Деревянный дом русской мечты за 6,5 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж 217 м2 клееный брус GOOD WOOD, GOOD WOOD GOOD WOOD Кухня в скандинавском стиле
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Этот невероятно красивый дом способен полностью перевернуть ваши представления о строительстве из дерева. Он лаконичный, со скандинавским обаянием, не выглядит слишком брутальным или традиционным, а внутри и вовсе больше напоминает американский коттедж, чем какой-нибудь сруб. Давайте узнаем о нем больше!

Компания Good Wood уже не первый раз радует нас современными проектами деревянных домов с атмосферными интерьерами. На этот раз дом имеет площадь в 215 кв. метров и стоимость в 6,525 млн рублей. Данный формат подразумевает вариант «под отделку», включая материалы строительства и работу. Что входит в данную систему, вы можете прочитать в конце этой Книги Идей.

​Дизайн фасадов

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GOOD WOOD

Коттедж 217 м2 клееный брус GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Так выглядит уже реализованный дом по данному проекту, он является типовым и может быть построен и на вашем участке. Клиенты могут внести различные изменения, оставляя основную концепцию (в планировке, расположении основных элементов и т.п.).

В дизайне фасадов можно использовать разные оттенки, здесь была выбрана скандинавская гамма из бледно-желтого сорбета и приятного сине-серого цвета для отделки ограждений балконов и террас. Массивная кровля укрывает этот симпатичный домик, делая его почти волшебным на вид.

Дизайн интерьера

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в скандинавском стиле
GOOD WOOD

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

В интерьерах мы нашли обилие дерева, бледную и оттого очень современную цветовую палитру и стиль, который можно охарактеризовать по-разному. В нем есть и элементы прованса, и американский винтаж и даже стиль шейкер. Подобное оформление в деревянных домах используется в самых лучших проектах. Обычно они объединяют американский контраст, французскую нежность и лаконичность шейкера, создавая новый стиль для оформления современного деревянного дома. Есть в нем и северные нотки, которые отлично подходят под проект дома в скандинавском стиле.

Кухня-столовая

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD GOOD WOOD Кухня в скандинавском стиле кухня,оборудованная кухня,деревянный дом,интерьер из дерева,деревянный коттедж
GOOD WOOD

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Романтичная кухня-столовая оформлена с помощью нежных штор, кресел со спинками-медальонами и кухонного гарнитура оливкового цвета. Отличное сочетание для интерьера в деревянном доме.

Деревянная лестница

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в скандинавском стиле лестница,интерьер
GOOD WOOD

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Очень симпатичный вариант деревянной лестницы был реализован в формате открытой планировки. Так, даже в самых маленьких деревянных домах, мы получаем отличный формат для современной жизни.

Спальня в мансарде

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD GOOD WOOD Спальня в скандинавском стиле спальня,деревянный интерьер,коттедж,загородный дом,деревянный дом
GOOD WOOD

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Так выглядят спальни в мансарде, оформленные с помощью декоративных обоев и дерева.

Ванная комната

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD GOOD WOOD Ванная комната в скандинавском стиле ванна,санузел,деревянный дом
GOOD WOOD

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Фантастически красивая ванная комната смотрится весьма колоритно вместе с мозаичной плиткой и просторной душевой кабиной! Эта комната расположена на первом этаже при одной из спален.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная комната в мансарде

Коттедж 217 м2 клееный брус GOOD WOOD, GOOD WOOD GOOD WOOD Ванная комната в скандинавском стиле ванная,деревянный дом,интерьер деревянного
GOOD WOOD

Коттедж 217 м2 клееный брус GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Главная ванная комната в мансарде имеет более расширенный формат, пуфик и шкаф, двойную раковину, большую ванную чашу.

​Давайте посмотрим, что входит в систему «Дом под отделку»

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле коттедж,клееный брус,загородный дом,деревянный дом,бизнес
GOOD WOOD

Коттедж 217 кв.м клееный брус GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

●          Гарантия 30 лет!

●          Доставка и все транспортные расходы по Московской области

●          Организация проживания рабочих

●          Монтаж

●          Все расходные и сопутствующие материалы

●          Жесткий технический надзор, работающий на стороне заказчика

Фундамент свайный с ростверком:

●          Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка

●          Буронабивные сваи на глубину промерзания диаметром 0,25 м

●          Ростверк (лента) 0,300×0,400

●          Арматура 12 мм

●          Бетон М-350 (Б25) сертифицированный

●          Виброусадка

●          Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки

●          Гидроизоляция «Гидростеклоизол» сверху

●          Подсыпка 200 мм под ростверком

Стеновой комплект:

●          Брус клееный профилированный стеновой. Клей ММФ, клеевая система марки 1255/7555

●          Сечение бруса 175 x 188 мм. Опционально толщина 200 мм, 215 мм

●          Немецкий профиль бруса с тройным уплотнением

●          Металлические стержни (шпильки), гайки, шайбы, уплотнительная лента для герметизации чашек

●          Балки — сухие, строганные, обработанные огнебиозащитным составом в заводских условиях методом погружения в ванны

Лестница:

●          Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя

Кровля:

●          Металлочерепица с полимерным покрытием

●          Стропильная система — сухая доска, обработанная огнебиозащитным составом в заводских условиях

●          Двойная обрешетка вентилируемой кровли

●          Брусок сухой строганный

●          Утепление кровли 200 мм

●          Пароизоляция мембранного типа

●          Водосточная система

●          Подшивка свесов кровли доской (вентилируемая)

●          Обработка огнебиозащитным составом обрешетки, бруска и подшивочной доски

●          Проходные элементы для вентиляции

Пластиковые окна:

●          Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (формула 4-14-4-14-4)

●          Балконные двери

●          Наличники снаружи в финском стиле

●          Москитные сетки на поворотно-откидных створках

●          Гребенки

Входная дверь

●          Металлическая с двумя контурами уплотнения, сейфовым замком

Отделка

●          Силовой каркас внутренних перегородок

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