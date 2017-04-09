​Деревянный дом русской мечты за 6,5 млн

Этот невероятно красивый дом способен полностью перевернуть ваши представления о строительстве из дерева. Он лаконичный, со скандинавским обаянием, не выглядит слишком брутальным или традиционным, а внутри и вовсе больше напоминает американский коттедж, чем какой-нибудь сруб. Давайте узнаем о нем больше!
Компания Good Wood уже не первый раз радует нас современными проектами деревянных домов с атмосферными интерьерами. На этот раз дом имеет площадь в 215 кв. метров и стоимость в 6,525 млн рублей. Данный формат подразумевает вариант «под отделку», включая материалы строительства и работу. Что входит в данную систему, вы можете прочитать в конце этой Книги Идей.
Так выглядит уже реализованный дом по данному проекту, он является типовым и может быть построен и на вашем участке. Клиенты могут внести различные изменения, оставляя основную концепцию (в планировке, расположении основных элементов и т.п.).
В дизайне фасадов можно использовать разные оттенки, здесь была выбрана скандинавская гамма из бледно-желтого сорбета и приятного сине-серого цвета для отделки ограждений балконов и террас. Массивная кровля укрывает этот симпатичный домик, делая его почти волшебным на вид.
В интерьерах мы нашли обилие дерева, бледную и оттого очень современную цветовую палитру и стиль, который можно охарактеризовать по-разному. В нем есть и элементы прованса, и американский винтаж и даже стиль шейкер. Подобное оформление в деревянных домах используется в самых лучших проектах. Обычно они объединяют американский контраст, французскую нежность и лаконичность шейкера, создавая новый стиль для оформления современного деревянного дома. Есть в нем и северные нотки, которые отлично подходят под проект дома в скандинавском стиле.
Романтичная кухня-столовая оформлена с помощью нежных штор, кресел со спинками-медальонами и кухонного гарнитура оливкового цвета. Отличное сочетание для интерьера в деревянном доме.
Очень симпатичный вариант деревянной лестницы был реализован в формате открытой планировки. Так, даже в самых маленьких деревянных домах, мы получаем отличный формат для современной жизни.
Так выглядят спальни в мансарде, оформленные с помощью декоративных обоев и дерева.
Фантастически красивая ванная комната смотрится весьма колоритно вместе с мозаичной плиткой и просторной душевой кабиной! Эта комната расположена на первом этаже при одной из спален.
Главная ванная комната в мансарде имеет более расширенный формат, пуфик и шкаф, двойную раковину, большую ванную чашу.
● Гарантия 30 лет!
● Доставка и все транспортные расходы по Московской области
● Организация проживания рабочих
● Монтаж
● Все расходные и сопутствующие материалы
● Жесткий технический надзор, работающий на стороне заказчика
Фундамент свайный с ростверком:
● Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка
● Буронабивные сваи на глубину промерзания диаметром 0,25 м
● Ростверк (лента) 0,300×0,400
● Арматура 12 мм
● Бетон М-350 (Б25) сертифицированный
● Виброусадка
● Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки
● Гидроизоляция «Гидростеклоизол» сверху
● Подсыпка 200 мм под ростверком
Стеновой комплект:
● Брус клееный профилированный стеновой. Клей ММФ, клеевая система марки 1255/7555
● Сечение бруса 175 x 188 мм. Опционально толщина 200 мм, 215 мм
● Немецкий профиль бруса с тройным уплотнением
● Металлические стержни (шпильки), гайки, шайбы, уплотнительная лента для герметизации чашек
● Балки — сухие, строганные, обработанные огнебиозащитным составом в заводских условиях методом погружения в ванны
Лестница:
● Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя
Кровля:
● Металлочерепица с полимерным покрытием
● Стропильная система — сухая доска, обработанная огнебиозащитным составом в заводских условиях
● Двойная обрешетка вентилируемой кровли
● Брусок сухой строганный
● Утепление кровли 200 мм
● Пароизоляция мембранного типа
● Водосточная система
● Подшивка свесов кровли доской (вентилируемая)
● Обработка огнебиозащитным составом обрешетки, бруска и подшивочной доски
● Проходные элементы для вентиляции
Пластиковые окна:
● Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (формула 4-14-4-14-4)
● Балконные двери
● Наличники снаружи в финском стиле
● Москитные сетки на поворотно-откидных створках
● Гребенки
Входная дверь
● Металлическая с двумя контурами уплотнения, сейфовым замком
Отделка
● Силовой каркас внутренних перегородок
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