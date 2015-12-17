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Реконструкция французского шато

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Guitry AVANT, dmesure dmesure
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Фотографии до и после реконструкции этого чудесного исторического французского шато порадуют любого ценителя архитектуры. Студия дизайна DMESURE сделала все, чтобы сохранить изысканное наследие, элементы декора и отделки, и создать на месте заброшенного здания уникальное произведение искусства.

Оформленные в классическом, эклектичном, а где-то даже в стиле богемного шика интерьеры дарят потрясающую возможность жить в шато, построенном в середине позапрошлого века. Изумительные сочетания исторической архитекторы, оригинальных и современных дизайнерских приемов и просто очень привлекательных интерьеров заставят вас вновь поверить в чудеса.

Парадный холл: в процессе ремонта

Guitry AVANT, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Небольшой парадный холл с оригинальной лестницей имеет достаточно высокие потолки и хорошее освещение – отличные стартовые характеристики для начала ремонта.

Экстерьер шато

Guitry, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Настоящие шато, конечно же, больше и гораздо более массивнее аристократических французских особняков, но в этом доме чувствуется величие целой эпохи – золотого века аристократии с изысканными балами и элегантной модой. Здесь, в провинции, такой особняк смотрится особенно романтично. Практически идеальная реставрация фасадов, пейзажный стиль в ландшафтном дизайне и сохраненная изысканная отделка мансардных окон делают такой вид просто идеальным.

Переходя к фотографиям «до и после ремонта», мы хотим напомнить вам, что каждый дом – это отражение характера семьи и ее образа жизни, и поэтому все отклонения от классического французского стиля мы просим считать бонусом к возможности все-таки провести реконструкцию и действительно восстановить столь прекрасное здание.

Парадный холл: после ремонта

Guitry, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Сейчас оформленный в буржуазном традиционном стиле интерьер парадного холла поражает своей скромность и утонченными переходами по нейтральным оттенкам. Оригинальная лестница была сохранена, отремонтирована и получила даже более традиционный облик, чем прежде.

Парадная столовая: оригинальная отделка

Guitry AVANT, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Сохранившаяся деревянная отделка стен и двери с резьбой являются достоянием этого особняка, как и старинные витражи в окнах распашных дверей в парадный холл и паркет.

Парадная столовая: классическая эклектика

Guitry, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

В процессе ремонта деревянная отделка и двери были сохранены, также как и отделка каминного портала и даже местечки для отдыхау окон в двух эркерах. Стиль эклектика был выбран в качестве основного для дизайна этого интерьера и привнес в комнату такие эффектные вещи, как современный обеденный стол с мраморной столешницей, дизайнерские светильники из полупрозрачной ткани и стильные дизайнерские подушки.

Кухня: в процессе ремонта

Guitry AVANT, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Просторная кухня в особняке была одним из самых главных интерьеров в этом проекте, дизайн которого создавался с учетом не только остальных комнат, но и исторического прошлого особняка, его экстерьера и французского образа жизни.

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Кухня: стиль и традиции

Guitry, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

На фоне модного оттенка марсала плитка с декоративными черными вставками и каменная столешница создали потрясающий тандем в этом небольшой комнате с очень высокими потолками.  Современный стиль и традиции здесь смешались в столь утонченной манере, что уже сложно разделимы.

Мансарда: в процессе утепления и ремонта

Guitry AVANT, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Огромная мансарда была дополнительно утеплена для создания игровой зоны для детей-подростков, как дополнительная детская гостиная.

Мансарда: богемная игровая

Guitry, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

В итоге на мансарде мы найдем просто удивительную комнату – с множеством пуфиков, настольным хоккеем, дизайнерской мебелью и светильниками. Здесь можно прекрасно провести детский День Рождения или устроить праздник по поводу начала летних каникул.

Спальня

Guitry, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Еще одна изысканно оформленная в стиле эклектика комната, небольшая детская дочери, выглядит очень интересно и колоритно. Присмотревшись, вы найдете в почти монохромном интерьере множество интересных аксессуаров, а также комод  с отделкой в арабском стиле.

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