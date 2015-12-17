Реконструкция французского шато

Фотографии до и после реконструкции этого чудесного исторического французского шато порадуют любого ценителя архитектуры. Студия дизайна DMESURE сделала все, чтобы сохранить изысканное наследие, элементы декора и отделки, и создать на месте заброшенного здания уникальное произведение искусства.

Оформленные в классическом, эклектичном, а где-то даже в стиле богемного шика интерьеры дарят потрясающую возможность жить в шато, построенном в середине позапрошлого века. Изумительные сочетания исторической архитекторы, оригинальных и современных дизайнерских приемов и просто очень привлекательных интерьеров заставят вас вновь поверить в чудеса.