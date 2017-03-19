TOP-5 недели: лучшие идеи для дома и сада!

Посмотрите на этот прекрасный проект одноэтажного дома, который привлекает с первого взгляда благодаря великолепной медово-древесной гамме и отличной планировке! Этот дом легко построить своими руками или заказать у специалистов.

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