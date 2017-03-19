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TOP-5 недели: лучшие идеи для дома и сада!

Tatiana Ganzhina – homify Tatiana Ganzhina – homify
デンマークの家並みを彷彿させる 本格北欧住宅, 株式会社 ヨゴホームズ 株式会社 ヨゴホームズ Дома в скандинавском стиле
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Строительство домов, идеи для мангалов и сада – вот что выбрали читатели на этой неделе. Весна приближается, и хочется думать о скорых выездах на природу, шашлыках, уютных посиделках. И у нас есть все, чтобы воплотить эти желания в реальность! Итак, читайте лучшие советы от экспертов Homify на этой неделе.

TOP-10 проектов домов, которые можно построить самим

デンマークの家並みを彷彿させる 本格北欧住宅, 株式会社 ヨゴホームズ 株式会社 ヨゴホームズ Дома в скандинавском стиле
株式会社 ヨゴホームズ

株式会社 ヨゴホームズ
株式会社 ヨゴホームズ
株式会社 ヨゴホームズ

Построить дом самостоятельно – дело непростое, но эти 10 проектов помогут определиться со стилем и ценами. В статье представлены простые и удачные варианты домов, которые можно построить своими руками. Различные цвета, материалы и варианты отделки уже оценили читатели Homify. А какой дом понравится вам больше всего?

7 идей, которые можно скопировать у этого дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Перед вами – настоящий дом мечты. Он прекрасно подходит для большой семьи и был построен в соответствии со всеми пожеланиями заказчиков. Элегантый и функциональный дизайн, много света и интерьер, оформленный в светлых тонах, покорили наших читателей с первого взгляда. Кроме просторных комнат, в доме есть гараж для семейного авто и уютный зимний сад. Этот проект, действительно, – просто кладезь идей!

10 новых вариантов мангалов

AV240F, Impexfire Lda Impexfire Lda
Impexfire Lda

Impexfire Lda
Impexfire Lda
Impexfire Lda

В этой статье вы найдете советы по покупке и установке мангалов, примерные цены и варианты, которые можно реализовать самим. Кирпичные мангалы, мангалы с отделкой под камень, большие и маленькие, с хлебопечью, пицца-мейкером и барбекю – каждый может выбрать вариант, который больше всего ему по душе. 

Гениальный деревянный дом для России за 2 млн рублей

Casa en Talagante, AtelierStudio AtelierStudio Дома в стиле кантри
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Посмотрите на этот прекрасный проект одноэтажного дома, который привлекает с первого взгляда благодаря великолепной медово-древесной гамме и отличной планировке! Этот дом легко построить своими руками или заказать у специалистов. 

В статье обсуждается дизайн фасада, стоимость осткеления и идеи внутренней отделки. Загляните, чтобы посмотреть на этот дом со всех сторон, а также ознакомиться с планами комнат. 

10 великолепных идей для дизайна сада

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Дизайн сада – вот о чем самое время подумать весной. Идеи из нашей подборки пригодятся тем, у кого в планах построить террасу или открытую кухню. А если они у вас уже есть, добавьте к ним клумбы, патио, беседки или подсветку. Все идеи вы найдете в этой статье

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Лучшие идеи для дома и сада ждут!

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