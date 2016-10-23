Очень красивый семейный дом

Красивый проект реконструкции каменной виллы создан для семьи с 4-мя сыновьями, которая нашла в таком выборе идеальную альтернативу городской жизни или традиционному пригороду. Каменная вилла, восстановленная архитекторами и дизайнерами из студии DMESRURE, теперь проживет еще одну сотню лет благодаря капитальному ремонту и созданию современных условий комфорта.
Реконструкция, которая основывается чаще всего на замене множества основных элементов, здесь протекала иначе. Даже потолочные балки оставлены оригинальными, а также все каменные стены. Но теперь дом может похвастаться тремя ванными комнатами, просторной гостиной и мульти-функциональной кухней плюс к дизайнерскому интерьеру в стиле эклектика.
Брутальные фасады виллы смотрятся более изысканно на фоне заходящего солнца, а современные окна и двери делают их слегка футуристичными. Панорамное остекление в пол, которое разве что снилось тем, кто строил это здание более века назад, сейчас становится все более привычным взгляду.
Кроме восстановления основного здания архитекторы позаботились о ландшафтном проектировании и столовой под навесом на месте, где и раньше располагалась зона отдыха, а также преобразовали хозяйственное строение с огромной печью под летнюю кухню и домик для гостей, которые вы можете увидеть на фотографии ниже.
В итоге мы видим, что вилла, летняя кухня и зона отдыха у бассейна вместе составляют прекрасный ансамбль для жизни родителей с 4-мя сыновьями. В свете вечерней подсветки кажется, что вы попали в сказку – изящная работа дизайнеров выглядит просто божественно.
Кухня, выполненная в стиле индастриал – отличная возможность сыграть на контрасте с каменными стенами постройки позапрошлого века. Здесь арочный проем добавляет интерьеру динамики и делает кухню будто спрятанной в нише.
В гостиной комнате дизайнеры остановились на простой штукатурке в отделке, которая закрывает каменные стены, а также напольной плитке с текстурой под натуральный грубоотесанный камень. Деревянные потолочные балки остаются видны глазу, а окна в пол созданы в том же стиле, что и оригинальные маленькие.
Светлая спальня в башне изысканно декорирована в бело-голубых тонах. Кровать находится на деревянном подиуме, который создан из древесины той же породы, что и дверь-слайдер в ванную комнату на заднем плане.
Еще одна спальня на втором этаже оформлена с использованием оттенка марсала и винтажных элементов итальянского дизайна. Видно, что дополнительное место для отдыха у окна специально приподнято, чтобы внизу поместилась система хранения с ящиками, а само ложе стало вровень с окном.
Детская для четверых мальчиков оформлена в стиле кантри – деревянная мебель, теплые оттенки в декоре и общее ощущение уютной провинциальности.
Еще одна спальня – эффектная и гламурная гостевая, у нее есть собственная ванная комната и железный каркас для кровати с изголовьем. Оформленная в итальянском стиле она несет в себе антураж классического дизайна.
Спускаясь на самый нижний уровень, мы обнаруживаем себя в погребе, который является гордостью хозяина и продолжает традиции винодельческого региона.
Ванная комната, расположенная в бывшей небольшой спальне, оформлена в стиле винтаж и коричневых оттенках.
На этом мы завершаем нашу прогулку по этой, без сомнения, потрясающей реконструированной вилле в Тоскане и надеемся видеть вас в наших будущих путешествиях по прекрасному миру итальянского дизайна.
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