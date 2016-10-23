Очень красивый семейный дом

Красивый проект реконструкции каменной виллы создан для семьи с 4-мя сыновьями, которая нашла в таком выборе идеальную альтернативу городской жизни или традиционному пригороду. Каменная вилла, восстановленная архитекторами и дизайнерами из студии DMESRURE, теперь проживет еще одну сотню лет благодаря капитальному ремонту и созданию современных условий комфорта.

Реконструкция, которая основывается чаще всего на замене множества основных элементов, здесь протекала иначе. Даже потолочные балки оставлены оригинальными, а также все каменные стены. Но теперь дом может похвастаться тремя ванными комнатами, просторной гостиной и мульти-функциональной кухней плюс к дизайнерскому интерьеру в стиле эклектика.