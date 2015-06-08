Кухни в стиле ар-деко – особенности оформления

Об ар-деко на страницах homify уже было сказано немало. Основные особенности направления были подробно разобраны в статье ’Пространство Армине – квартира в стиле ар-деко с современными элементами’. Напомним, что главные отличительные черты ар-деко – акцент на строгой геометрии, ступенчатые формы, обилие зеркал и использование дорогих материалов.

Выбрав этот стиль в качестве главного при оформлении кухни, будьте готовы потратиться на мебель из драгоценных пород. Ар-деко не терпит дешевизны , а это значит, что если в качестве кухонной гарнитуры и обеденного стола вы решите использовать доставшуюся в наследство антиквартную мебель, не забудьте ее предварительно отреставрировать и покрыть лаком.