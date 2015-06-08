Кухни в стиле ар-деко – особенности оформления

Ар-деко – одно из немногих классических направлений в дизайне интерьера, которое вполне органично смотрится в типовых городских квартирах. Апартаменты, оформленные в этом стиле, выглядят роскошно, дорого и очень изящно. При этом, в отличие от помпезных барокко и рококо с их громоздкой мебелью и вычурным декором, ар-деко практичен и скромен. Созданный на стыке традиционного неоклассицизма и новаторского модерна, зародившегося после Первой мировой войны, этот стиль по сей день пребывает на пике популярности, украшая собой не только гостиные и спальни, но и более функциональные помещения – кухни. Именно о кухнях в стиле ар-деко и пойдет речь в сегодняшней статье.
Об ар-деко на страницах homify уже было сказано немало. Основные особенности направления были подробно разобраны в статье ’Пространство Армине – квартира в стиле ар-деко с современными элементами’. Напомним, что главные отличительные черты ар-деко – акцент на строгой геометрии, ступенчатые формы, обилие зеркал и использование дорогих материалов.
Выбрав этот стиль в качестве главного при оформлении кухни, будьте готовы потратиться на мебель из драгоценных пород. Ар-деко не терпит
дешевизны, а это значит, что если в качестве кухонной гарнитуры и обеденного стола вы решите использовать доставшуюся в наследство антиквартную мебель, не забудьте ее предварительно отреставрировать и покрыть лаком.
Чем больше в помещении необычных зеркал, тем оно ближе к стилистике ар-деко. Особенно роскошно выглядит зеркальная отделка стен в столовой комнате. Здесь зеркалам не грозит потерять свой лоск, поскольку они удалены от плиты и духовки. Характерные для ар-деко зеркала в форме трапеции или солнца в пространстве кухни будут смотреться не совсем уместно.
Ар-деко любит ступенчатость, но найти ступенчатую кухонную мебель довольно проблематично. В качестве альтернативы
ступеньки можно создать на потолке, как это сделала дизайнер Biriukova Ievgeniia. Установленный многоступенчатый натяжной потолок украшается стильной и современной подсветкой.
Ар-деко призывал людей закрыть глаза на послевоенную бедность и депрессию и постараться найти в себе силы быть счастливыми, поэтому одним из важнейших символов этого стиля стали солнечные лучи. Встретить их можно повсеместно – в качестве узора на обивке мебели, в контрастной отделке стен или как элемент декора. Хороший пример использования лучей солнца в интерьере кухни – необычные часы, форма которых похожа на яркое, летнее солнце.
Когда-то в домах, оформленных в стиле ар-деко, в качестве напольного покрытия использовали лакированный паркет, но в виду низкой практичности материала, от него все чаще отказываются даже страстные приверженцы стиля. Хорошей альтернативой служит прочная плитка с имитацией мрамора. Главное, чтобы на ней были изображены повторяющиеся геометрические фигуры.
Самая большая ошибка, которую только можно допустить при оформлении квартиры, это использовать цветочные орнаменты и природные мотивы. Личные переживания не должны отражаться в квартире в стиле ар-деко. Это резкий и самоироничный стиль, который на первый план ставит статусность и престиж. Если вы чувствуете, что в такой квартире вам явно будет не хватать теплоты и уюта, лучше просто использовать в интерьере несколько элементов ар-деко, например, ковры или декоративные подушки с характерным для ар-деко геометричным узором.