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Кухни в стиле ар-деко – особенности оформления

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дизайн кухни: Ар Деко, неоклассика или современный стиль? , Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле модерн
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Ар-деко – одно из немногих классических направлений в дизайне интерьера, которое вполне органично смотрится в типовых городских квартирах. Апартаменты, оформленные в этом стиле, выглядят роскошно, дорого и очень изящно. При этом, в отличие от помпезных барокко и рококо с их громоздкой мебелью и вычурным декором, ар-деко практичен и скромен. Созданный на стыке традиционного неоклассицизма и новаторского модерна, зародившегося после Первой мировой войны, этот стиль по сей день пребывает на пике популярности, украшая собой не только гостиные и спальни, но и более функциональные помещения – кухни. Именно о кухнях в стиле ар-деко и пойдет речь в сегодняшней статье.

Рациональный праздник жизни

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Кухня в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Об ар-деко на страницах homify уже было сказано немало. Основные особенности направления были подробно разобраны в статье ’Пространство Армине – квартира в стиле ар-деко с современными элементами’. Напомним, что главные отличительные черты ар-деко – акцент на строгой геометрии, ступенчатые формы, обилие зеркал и использование дорогих материалов.

Выбрав этот стиль в качестве главного при оформлении кухни, будьте готовы потратиться на мебель из драгоценных пород. Ар-деко не терпит дешевизны, а это значит, что если в качестве кухонной гарнитуры и обеденного стола вы решите использовать доставшуюся в наследство антиквартную мебель, не забудьте ее предварительно отреставрировать и покрыть лаком.

Отражающие поверхности

Квартира в стиле современная классика, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухни в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в стиле современная классика

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Чем больше в помещении необычных зеркал, тем оно ближе к стилистике ар-деко. Особенно роскошно выглядит зеркальная отделка стен в столовой комнате. Здесь зеркалам не грозит потерять свой лоск, поскольку они удалены от плиты и духовки. Характерные для ар-деко зеркала в форме трапеции или солнца в пространстве кухни будут смотреться не совсем уместно.

Что делать с потолком?

ФЕН-ШУЙ, Biriukova Ievgeniia Biriukova Ievgeniia Кухня в стиле минимализм
Biriukova Ievgeniia

ФЕН-ШУЙ

Biriukova Ievgeniia
Biriukova Ievgeniia
Biriukova Ievgeniia

Ар-деко любит ступенчатость, но найти ступенчатую кухонную мебель довольно проблематично. В качестве альтернативы ступеньки можно создать на потолке, как это сделала дизайнер Biriukova Ievgeniia. Установленный многоступенчатый натяжной потолок украшается стильной и современной подсветкой.

Лучи солнца

Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Кухня в классическом стиле
InScale

Классика с элементами Ар-деко.

InScale
InScale
InScale

Ар-деко призывал людей закрыть глаза на послевоенную бедность и депрессию и постараться найти в себе силы быть счастливыми, поэтому одним из важнейших символов этого стиля стали солнечные лучи. Встретить их можно повсеместно – в качестве узора на обивке мебели, в контрастной отделке стен или как элемент декора. Хороший пример использования лучей солнца в интерьере кухни – необычные часы, форма которых похожа на яркое, летнее солнце.

Напольное покрытие

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Когда-то в домах, оформленных в стиле ар-деко, в качестве напольного покрытия использовали лакированный паркет, но в виду низкой практичности материала, от него все чаще отказываются даже страстные приверженцы стиля. Хорошей альтернативой служит прочная плитка с имитацией мрамора. Главное, чтобы на ней были изображены повторяющиеся геометрические фигуры.

Геометричные узоры

Дизайн кухни: Ар Деко, неоклассика или современный стиль? Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Дизайн кухни: Ар Деко, неоклассика или современный стиль?

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Самая большая ошибка, которую только можно допустить при оформлении квартиры, это использовать цветочные орнаменты и природные мотивы. Личные переживания не должны отражаться в квартире в стиле ар-деко. Это резкий и самоироничный стиль, который на первый план ставит статусность и престиж. Если вы чувствуете, что в такой квартире вам явно будет не хватать теплоты и уюта, лучше просто использовать в интерьере несколько элементов ар-деко, например, ковры или декоративные подушки с характерным для ар-деко геометричным узором.

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