Шале de Claude: глянцевая зима

Стиль шале – это настоящее будущее деревянных домов, которые могут во мгновение ока стать по-настоящему трендовыми и модными. Шале де Клауде – прекрасный пример того, как традиции могут сотрудничать с популярным и современным дизайном и стать чем-то большим, чем просто домом для жизни.
Архитектурное бюро Shep&Kyles design спроектировало это люксовое шале для постройки на одном из крутых горных склонов. Здесь мы найдем потрясающие пейзажи, открывающие нам красоту горного края и хвойного леса, а также удивительный дизайн интерьера, полный непосредственности и оригинальности.
Традиционное шале выполнено в три уровня, два верхних из которых вы видите с этого ракурса. Здесь отделка как горизонтальным, так и вертикальным натуральным сайдингом комбинируется в классическом для данного региона стиле. А характерный балкончик на втором этаже, перила которого прячут за собой современное панорамное остекление, являются очаровательным дополнением любого деревянного дома
Несколько шале, построенных на одном склоне – это всегда вдохновляющее зрелище. Кажется, что мир здесь живет по совершенно особенным правилам, где всегда есть место сказке и волшебству.
Тем временем внутри этого шале нас ждет неожиданный сюрприз – интерьеры, декорированные в стиле американский винтаж с использованием традиционной архитектуры шале. То, как аккуратно дизайнер совместил оба направления в оформлении, просто удивительно, а цветовая гамма, подобранная под оба стиля, очень выигрышно подчеркнула два оригинальных характера в дизайне.
Открытые потолочные балки, стропила, лестница, колонны и деревянный пол – все это делает стиль шале оригинальным и особенно колоритным. В соответствии со стратегией сделать из традиционного горного домика максимально комфортабельное жилье, здесь вы найдете некоторые уникальные нюансы – например, стеклянные экраны у лестницы, панорамное остекление, бассейн и потолочную подсветку.
Традиционная цветовая гамма шале, составленная в основном из коричневых оттенков с добавлением красного, в этом интерьере преображается под влиянием стиля винтаж. Так, стены становятся черными, придиванные лампы имеют эффект потертости, а столик – железные элементы.
Кухня в шале – это особенное место, а при условии дизайна в современном стиле – еще и огромный простор для воображения. Здесь решение было найдено благодаря американскому дизайну – специфические оттенки органично смешались с обликом шале, а красный акцент в виде дизайнерского холодильника подходит к обоим стилям.
Отдельного внимания заслуживает зона барной стойки, которая выглядит, как ретро-диско-кафе с разноцветными стульями, глянцевой красной столешницей и видом на бассейн. Оригинальная стеклянная часть пола действительно удивляет каждого гостя.
Небольшая спальня, расположенная на самом верхнем уровне под крышей, тоже оформлена с элементами американского дизайна. Интересные прикроватные тумбочки с отделкой в ковбойском стиле выдают сами себя.
Еще одна спальня с дополнением в виде похожих прикроватных тумбочек в стиле американский винтаж является главной комнатой, в ней использованы фиолетовые акценты.
Использование декоративной штукатурки с металлическим блеском в отделке ванной комнаты – прекрасный ход и возможность отказаться от традиционных деревянных стен. А столь минималистичный подход к дизайну позволяет сделать проект еще более необычным.
Головокружительная лестница, соединяющая сразу три уровня, имеет грубоотесанные деревянные перила в стиле шале и стеклянные экраны – модную комбинированную отделку.
На нижнем уровнем мы найдем небольшой бассейн, который похож на родник в пещере, а также сауну, душевые и зоны отдыха, позволяющие вовсю насладиться горным образом жизни.
Специально для вас на homify:
— Яхты, катера и плавучие дома: идеи дизайна.