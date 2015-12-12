Шале de Claude: глянцевая зима

Стиль шале – это настоящее будущее деревянных домов, которые могут во мгновение ока стать по-настоящему трендовыми и модными. Шале де Клауде – прекрасный пример того, как традиции могут сотрудничать с популярным и современным дизайном и стать чем-то большим, чем просто домом для жизни.

Архитектурное бюро Shep&Kyles design спроектировало это люксовое шале для постройки на одном из крутых горных склонов. Здесь мы найдем потрясающие пейзажи, открывающие нам красоту горного края и хвойного леса, а также удивительный дизайн интерьера, полный непосредственности и оригинальности.