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Шале de Claude: глянцевая зима

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Дома в стиле кантри
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Стиль шале – это настоящее будущее деревянных домов, которые могут во мгновение ока стать по-настоящему трендовыми и модными. Шале де Клауде – прекрасный пример того, как традиции могут сотрудничать с популярным и современным дизайном и стать чем-то большим, чем просто домом для жизни.

Архитектурное бюро Shep&Kyles design спроектировало это люксовое шале для постройки на одном из крутых горных склонов. Здесь мы найдем потрясающие пейзажи, открывающие нам красоту горного края и хвойного леса, а также удивительный дизайн интерьера, полный непосредственности и оригинальности.

Дизайн экстерьера

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Дома в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Традиционное шале выполнено в три уровня, два верхних из которых вы видите с этого ракурса. Здесь отделка как горизонтальным, так и вертикальным натуральным сайдингом комбинируется в классическом для данного региона стиле. А характерный балкончик на втором этаже, перила которого прячут за собой современное панорамное остекление, являются очаровательным дополнением любого деревянного дома

Альпийская деревня

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Дома в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Несколько шале, построенных на одном склоне – это всегда вдохновляющее зрелище. Кажется, что мир здесь живет по совершенно особенным правилам, где всегда есть место сказке и волшебству.

Дизайн интерьера

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Гостиная в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Тем временем внутри этого шале нас ждет неожиданный сюрприз – интерьеры, декорированные в стиле американский винтаж с использованием традиционной архитектуры шале. То, как аккуратно дизайнер совместил оба направления в оформлении, просто удивительно, а цветовая гамма, подобранная под оба стиля, очень выигрышно подчеркнула два оригинальных характера в дизайне.

Архитектура шале

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Гостиная в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Открытые потолочные балки, стропила, лестница, колонны и деревянный пол – все это делает стиль шале оригинальным и особенно колоритным. В соответствии со стратегией сделать из традиционного горного домика максимально комфортабельное жилье, здесь вы найдете некоторые уникальные нюансы – например, стеклянные экраны у лестницы, панорамное остекление, бассейн и потолочную подсветку.

Цветовая гамма

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Гостиная в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Традиционная цветовая гамма шале, составленная в основном из коричневых оттенков с добавлением красного, в этом интерьере преображается под влиянием стиля винтаж. Так, стены становятся черными, придиванные лампы имеют эффект потертости, а столик – железные элементы.

Люксовая кухня

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Кухня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Кухня в шале – это особенное место, а при условии дизайна в современном стиле – еще и огромный простор для воображения. Здесь решение было найдено благодаря американскому дизайну – специфические оттенки органично смешались с обликом шале, а красный акцент в виде дизайнерского холодильника подходит к обоим стилям.

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Барная стойка и вид на бассейн

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Кухня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Отдельного внимания заслуживает зона барной стойки, которая выглядит, как ретро-диско-кафе с разноцветными стульями, глянцевой красной столешницей и видом на бассейн. Оригинальная стеклянная часть пола действительно удивляет каждого гостя.

Детская

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Спальня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Небольшая спальня, расположенная на самом верхнем уровне под крышей, тоже оформлена с элементами американского дизайна. Интересные прикроватные тумбочки с отделкой в ковбойском стиле выдают сами себя.

Спальня

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Спальня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Еще одна спальня с дополнением в виде похожих прикроватных тумбочек в стиле американский винтаж является главной комнатой, в ней использованы фиолетовые акценты.

Ванная комната

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Ванная комната в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Использование декоративной штукатурки с металлическим блеском в отделке ванной комнаты – прекрасный ход и возможность отказаться от традиционных деревянных стен. А столь минималистичный подход к дизайну позволяет сделать проект еще более необычным.

Лестница

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Головокружительная лестница, соединяющая сразу три уровня, имеет грубоотесанные деревянные перила в стиле шале и стеклянные экраны – модную комбинированную отделку.

Бассейн

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Бассейн в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

На нижнем уровнем мы найдем небольшой бассейн, который похож на родник в пещере, а также сауну, душевые и зоны отдыха, позволяющие вовсю насладиться горным образом жизни.

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