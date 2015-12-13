Шале Les Chantéls: альпийская роскошь

Традиционное расположение спальни под скатом крыши придает такой комнате особенного очарования шале. Чаще всего в таких комнатах мы найдем сочетание панорамных окон и маленьких традиционных – квадратных с расстекловкой.

Кроме того, часть стен здесь бывает оштукатурена в белый, что особенно охотно используется дизайнерами для удобства декорирования в современном стиле. Текстильное изголовье, бархатные подушки, блестящие светильники и уютные классические кресла, конечно же, не являются традиционными атрибутами домика в горах в стиле шале, но всегда используются в современных его вариациях.

Таким образом, достигается золотая середина между близостью к природе и очарованием натуральной древесины и моды на минимализм и гламур в одном лице.

Кроме того, даже те шале, что построены для семьи и не являются бутик-отелями или домиками, сдающимися в аренду на короткий срок, все же часто похожи на маленький отель. Ощущение мастер-сьюта возникает благодаря ориентации на высокий уровень жизни, лаконичной и почти универсальной цветовой гамме и неперсонализированном, но при этом очень уютном интерьере.