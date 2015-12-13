Шале Les Chantéls: альпийская роскошь

Современное шале – это уже не маленький домик из камня и древесины, приютившийся на скалистом склоне. Люксовые бутик-отели, зимние домики для отдыха и просто современные шале для повседневной жизни – это комфорт, красота и трендовый дизайн.
Проектом от талантливых архитекторов и дизайнеров из студии Shep&Kyles design мы докажем вам, что деревянный дом может быть прекрасной основной для современной и модной жизни и вовсе не остался в прошлом как символичная традиция. Шале – это очарование семейного очага и горного образа жизни, который очень не хотелось бы потерять в погоне за инновациями.
Классический для шале экстерьер основан на традиции строить первый этаж здания из камня, а второй – из дерева. Ранее защищая от холода и сырости единственный верхний жилой этаж, сейчас такой прием выглядит очень аутентичным и все чаще применяется в частной архитектуре.
Еще пара характерных для шале признаков – наличие деревянных ставней, балконов на втором уровне с поддержкой кронштейнов и особый угол ската кровли выполнен здесь с привлекательной точностью.
На втором этаже, в гостиной с выходом на балкон мы найдем современный дизайн интерьера деревянного дома с модной мебелью в стиле минимализм и яркими трендовыми акцентами. Сочетание деревянной архитектуры и современного дизайна – верный ход, позволяющий совместить все плюсы.
Рядом с гостиной находится парадная столовая, из которой открывается вид на просто потрясающие закаты, уходящие за горные пики. Здесь же расположен камин с традиционным дымоходом в стиле шале.
Современная и функциональная кухня будто создана для перфекциониста в уборке – здесь все кажется блестящим, сверкающим и удобным. Сочетание белого и серого цвета в дизайне интерьера очень популярно в современном шале и позволяет эффектно обыграть современные стили.
Традиционное расположение спальни под скатом крыши придает такой комнате особенного очарования шале. Чаще всего в таких комнатах мы найдем сочетание панорамных окон и маленьких традиционных – квадратных с расстекловкой.
Кроме того, часть стен здесь бывает оштукатурена в белый, что особенно охотно используется дизайнерами для удобства декорирования в современном стиле. Текстильное изголовье, бархатные подушки, блестящие светильники и уютные классические кресла, конечно же, не являются традиционными атрибутами домика в горах в стиле шале, но всегда используются в современных его вариациях.
Таким образом, достигается золотая середина между близостью к природе и очарованием натуральной древесины и моды на минимализм и гламур в одном лице.
Кроме того, даже те шале, что построены для семьи и не являются бутик-отелями или домиками, сдающимися в аренду на короткий срок, все же часто похожи на маленький отель. Ощущение мастер-сьюта возникает благодаря ориентации на высокий уровень жизни, лаконичной и почти универсальной цветовой гамме и неперсонализированном, но при этом очень уютном интерьере.
Современное шале часто бывает многоуровневым. Из-за высокой стоимости участков в горных долинах застраиваются даже те, что имеют очень крутой и неровный склон. Но такие неудобства обеспечивают архитектуре разнообразие и эксклюзивный подход, что в принципе, совсем неплохо.
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