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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Дома в стиле минимализм
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Существует ли взаимосвязь типа дома и характера человека? Ответ на этот и другие вопросы мы напряженно искали в течении всей недели. Какие дома выбирают представители творческих профессий, а какие – люди с техническим складом ума? Почему популярность деревянных домов за последние годы выросла, а кирпичных, наоборот, существенно снизилась? В чем секрет успеха небольших и совсем не помпезных, но очень практичных домов? Результаты наших исследований наиболее полно представлены в подборке лучших статей недели. 

1. Маленький домик с очаровательным интерьером

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Нежные и мечтательные интерьеры, вдохновляющие многих на покупку предметов декора и нового текстиля, вы встретите в этом проекте от немецкого архитектурного бюро FingerHaus GmbH. Кажется, что в этом доме будто застыла золотая эпоха провинциального благополучия и сопутствующего ему особенного шарма. Посмотреть фотографии и разобраться, почему некоторые проекты кажутся нам настолько милыми, мы предлагаем вам в этой статье.

2. Немецкий стандарт дома на одну семью

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

В этой статье мы познакомим вас с эталонным современным немецким коттеджем, который может быть рассмотрен как традиционный представитель пригородного модернизма. Проект от архитектурной студии FingerHaus GmbHпонравился нам еще и своей легкостью – светлыми фасадами, почти воздушным, но при этом практичным интерьером.

3. Какой тип дома подходит для вашего характера?

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Большинство из нас на подсознательном уровне руководствуется своим внутренним чувством комфорта и уюта при создании интерьера своей квартиры. Следует при этом отметить интересную взаимосвязь характера человека и интерьера помещения. Архитектура дома, цвет стен, мебель, аксессуары и многое другое могут зачастую больше рассказать о человеке, чем одежда, которую он носит. Именно в зависимости от характера и стиля жизни, мы выбираем  тот или иной интерьер и экстерьер своего дома. В свете современных тенденций дизайнеры и архитекторы стараются принимать характер человека во внимание при создании дома. 

Итак, Какой тип дома подходит для вашего характера? Возможно, в этой подборке вы узнаете себя.

4. Золотая резиденция в поселке Репино

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Дома в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Как выглядит деревянный дом нового тысячелетия? Ответ вас ждет в нашей новой статье о проекте Золотая резиденция в поселке Репино.

Общая площадь дома в 450 квадратных метров и стиль шале, лаконично смешанный с глянцевым минимализмом, а также прекрасное расположение в удивительном уголке природы, на Карельском перешейке посреди соснового леса, выдают в этом проекте комплексный подход к созданию определенного образа жизни

5. Восхитительное современное бунгало

Casa de Campo em Barcelos, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Дома в эклектичном стиле
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Оригинальный проект от студии архитектуры 3H _ HUGO IGREJAS ARQUITECTOS,LDA обещает рассказать вам, где кроется эксклюзивность частного бунгало и почему они так популярны даже спустя несколько веков после первого прихода в Европу.

Это без преувеличения восхитительное бунгало выглядит очень современно, хотя и во многом копирует традиционную планировку. Его очарование не только в дизайне и декоре, но в общем облике, включая выбор отделки фасадов и конфигурации остекления. Рассмотреть проект со всех сторон можно в Книге идей ’Восхитительное современное бунгало’.

Философия комфорта в "ЖК DOMINION"

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