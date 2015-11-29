Топ 5 – Лучшие проекты недели

Большинство из нас на подсознательном уровне руководствуется своим внутренним чувством комфорта и уюта при создании интерьера своей квартиры. Следует при этом отметить интересную взаимосвязь характера человека и интерьера помещения. Архитектура дома, цвет стен, мебель, аксессуары и многое другое могут зачастую больше рассказать о человеке, чем одежда, которую он носит. Именно в зависимости от характера и стиля жизни, мы выбираем тот или иной интерьер и экстерьер своего дома. В свете современных тенденций дизайнеры и архитекторы стараются принимать характер человека во внимание при создании дома.

Итак, Какой тип дома подходит для вашего характера? Возможно, в этой подборке вы узнаете себя.