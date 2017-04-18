12 вариантов модных цветочных принтов

Некоторые уже давно забыли о них, но другие не перестают считать самым любимым элементом декора. Сегодня трендовый дизайн интерьера выводит розы, васильки и банановые листья на совершенно новый уровень.
В этой Книге Идей мы собрали модные вариации цветочных принтов в различных стилях, которые помогут увидеть, что прованс – «это все еще только цветочки», а флористические акценты популярны в самых различных направлениях дизайна.
… гораздо более роскошный, аккуратный, стильный и современный, чем прованс традиционный. В нет излишней брутальности древесины, но сохранилась атмосфера нежности и женственности. Потому даже в самых новомодных вариантах прованса цветочные принты все еще популярны.
… поднимают настроение по утрам и успокаивают перед сном. Здесь популярны различные варианты в азиатском стиле – орхидеи из тайского леса, бамбук, бонсай, лилии.
… распространяется на многих из нас! Здесь цветочный принт может жить вечно, сочетая в себе брутальность льна и настроение весеннего лугового поля. Обычно принты здесь достаточно крупные – подсолнухи, например, или маки.
… более лояльно относится к нестандартным цветовым решениям, например, сочетаниям сиреневого, фиолетового и тропического зеленого. В испанском стиле цветочный принт переживает свое истинное второе рождение – он становится более геометричным, ярким, необычным. Для рисунка часто используются нестандартные цветы, например, бугенвиллии.
… никогда не выйдет из моды полностью. Правда, за последнее время она заметно преобразилась. Сейчас цветочные принты на диванах и креслах обычно имеют яркую, контрастную раскраску, и вы все реже и реже видите коричневый монохром 90-х. Самые трендовые оттенки – яркие и пастельные, например, фуксия, небесно-голубой, алый, цвет весенней травы.
… все еще присутствуют в современном скандинавском стиле, который часто хочет быть ближе к нежности и провансу. Здесь популярны мелкие и очень традиционные принты.
… – это все о деревьях с птицами, нежных ветвях и еще более хрупких листьях, о красоте лунной ночи, тропического сада, японского сада камней. Часто в такие принты добавляются элементы из мира людей – домики, поля, клетки для птиц и т.п. Этот стиль используется в дизайне обоев и декоративных подушках. Ранее он был исконно восточным, потом благодаря торговли Азии с Европой он перешел в английский колониальный стиль, а теперь это новый стиль – этнический шик, популярный в люксовых апартаментах и виллах по всему миру.
… любит стиль гламурный шик, который популярен сейчас в Майами и других южных городах США. Здесь нежность и элегантность Франции, капелька аристократичности Голландии и тропическое изобилие сочетаются в самых наилучших пропорциях. Органично вписываются пальмовые рисунки и банановые листья и в стиль тропический шик, тоже используемый во Флориде, только он, в отличии от сверх-стильного гламура, более деревенский – в нем много плетеных деталей и рыжей мебели из бамбука.
… – это восточно-европейская традиция, которая частично скопирована из азиатской. Чаще всего это – обои, постельное белье, подушки. В таком варианте много минимализма, но, тем не менее, для большинства в России он ассоциируется все же с бедностью, а не стилем. А вот в Польше его уже научились использовать правильно.
… – модный писк сезона! Самый различный текстиль копирует акварельные рисунки, будто бы сделанные от руки и сами по себе похожие на милейшие произведения искусства. Они идеально смотрятся в модерне, минимализме, эклектике.
… – это традиция, взятая из Древнего Мира и тоже частично возрождающаяся в современном дизайне интерьера. Обычно их используют либо в классике «под Римскую Империю», либо в стиле модерн, который тяготеет к Средиземноморью.
… – это индийская традиция, которую чествуют в самых модных стилях мира – этническом и гламурном шике, марокканском стиле, иногда даже в ар-деко для эффектного контраста с европейской классической роскошью.
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