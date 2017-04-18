12 вариантов модных цветочных принтов

Некоторые уже давно забыли о них, но другие не перестают считать самым любимым элементом декора. Сегодня трендовый дизайн интерьера выводит розы, васильки и банановые листья на совершенно новый уровень.

В этой Книге Идей мы собрали модные вариации цветочных принтов в различных стилях, которые помогут увидеть, что прованс – «это все еще только цветочки», а флористические акценты популярны в самых различных направлениях дизайна.