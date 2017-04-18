12 новинок для дома до 7000 рублей

Обновляя дом этой весной, выбирайте предметы декора и быта с перспективой на будущее, но при этом современные и удобные именно сейчас. Так, если в мечтах у вас квартира в стиле модерн или минимализм, не стоит упорствовать в кантри, даже если сейчас у вас квартира оформлена именно в этом стиле. Давайте посмотрим, как маленькими шагами мы можем приблизиться к дому нашей мечты, пока копятся деньги на большой ремонт (пускай, и медленно).