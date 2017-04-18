12 новинок для дома до 7000 рублей

Обновляя дом этой весной, выбирайте предметы декора и быта с перспективой на будущее, но при этом современные и удобные именно сейчас. Так, если в мечтах у вас квартира в стиле модерн или минимализм, не стоит упорствовать в кантри, даже если сейчас у вас квартира оформлена именно в этом стиле. Давайте посмотрим, как маленькими шагами мы можем приблизиться к дому нашей мечты, пока копятся деньги на большой ремонт (пускай, и медленно).
Кроме стандартных вариантов – весов и тостера, блендера и блинницы, вы можете купить уникальный гриль тэппанъяки, фритюрницу, wok-панель, гриллирующую поверхность и модули для запекания… и это только начало списка! Более подробно об этом можно прочитать здесь. (https://www.homify.ru/knigi-idej/1716466/tehno-novinki-dlya-vashey-kuhni-2017)
… мы много говорим о дверях-слайдерах, но распашные двери в пол имеют не менее вдохновляющий формат, особенно если используются в таких стилях, как классика, прованс, коастал, американский, неоклассика. Они отлично подходят и для квартиры (с балконом) и для дома, дачи, коттеджа. Стоимость такой распашной двери, как на фотографии выше – около 7 тыс. рублей, в среднем – около 14 тысяч рублей. А увидеть этот интерьер воочию мы сможем все вместе на Open Village 2017, среди 15-ти других реализованных коттеджей.
… возможно! С помощью специальной краски. Вам надоел цвет вашей кухни? Тогда замените его на… сливовый, белый, бледно-голубой!
Вот такой потрясающий пуфик в технике пэчворк можно сшить своими руками. Вам потребуется несколько слоев пенополистирола, а также много различных кусочков ткани. На такой пуфик нельзя сесть, но дети будут с радостью на нем прыгать, а вы – складывать на него журналы и мелочи.
Конечно же, замена вписывается в наш бюджет, если будет самой дешевой из возможных на рынке, но старую дверь можно просто покрасить, если вам она все еще нравится. Посмотрите, как удачно это получилось на фотографии выше, хотя выбран вполне себе проблемный цвет.
Представьте, какой была эта кухня до добавления острова. А сколь эффектно она выглядит с островом! Такое можно сделать и с вашей кухней, правда, придется заменить всю столешницу, но это тоже вам будет на руку.
Выберите помещение, где вы проводите больше всего времени дома, и замените там люстру. Очень важно подобрать подходящие по цвету, оттенку и насыщенности лампочки. Чтобы они были приятные желтые, а не раздражающие белые. И не поленитесь, добавьте диммер!
Если вы еще не заменили окно на кухне, то самое время это сделать. Выбирайте белый, черный или шоколадный цвет с белой или золотой расстекловкой, и ваша кухня тоже преобразится!
Красивое кресло для гостиной или спальни отлично впишется в идею провести Новый Год с большим комфортом! Увидеть конкретно это кресло можно на ярмарке домов Open Village 2017, о которой все так часто говорят!
Если у вас слишком много вещей (а у большинства из нас именно так), то полочки – идеальное решение для того, чтобы одной покупкой разгрузить общее пространство дома.
Покрасить, оказывается, можно еще и плитку, а не только мебель из ДСП! И тоже – специальной краской.
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