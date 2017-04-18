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12 новинок для дома до 7000 рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wickham House, C7 architects C7 architects Кухня в стиле модерн
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Обновляя дом этой весной, выбирайте предметы декора и быта с перспективой на будущее, но при этом современные и удобные именно сейчас. Так, если в мечтах у вас квартира в стиле модерн или минимализм, не стоит упорствовать в кантри, даже если сейчас у вас квартира оформлена именно в этом стиле. Давайте посмотрим, как маленькими шагами мы можем приблизиться к дому нашей мечты, пока копятся деньги на большой ремонт (пускай, и медленно).

​Приятные дополнения

진달래 대우 푸르지오, 라움 디자인 라움 디자인 Кухня в стиле модерн
라움 디자인

라움 디자인
라움 디자인
라움 디자인

Кроме стандартных вариантов – весов и тостера, блендера и блинницы, вы можете купить уникальный гриль тэппанъяки, фритюрницу, wok-панель, гриллирующую поверхность и модули для запекания… и это только начало списка! Более подробно об этом можно прочитать здесь. (https://www.homify.ru/knigi-idej/1716466/tehno-novinki-dlya-vashey-kuhni-2017)

​Распашная дверь в пол…

Интерьер гостинной homify Гостиная в классическом стиле Дерево Белый open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Интерьер гостинной

homify
homify
homify

… мы много говорим о дверях-слайдерах, но распашные двери в пол имеют не менее вдохновляющий формат, особенно если используются в таких стилях, как классика, прованс, коастал, американский, неоклассика. Они отлично подходят и для квартиры (с балконом) и для дома, дачи, коттеджа. Стоимость такой распашной двери, как на фотографии выше – около 7 тыс. рублей, в среднем – около 14 тысяч рублей. А увидеть этот интерьер воочию мы сможем все вместе на Open Village 2017, среди 15-ти других реализованных коттеджей. 

​Покрасить мебель из ЛДСП и ДСП…

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture Кухни в эклектичном стиле
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

… возможно! С помощью специальной краски. Вам надоел цвет вашей кухни? Тогда замените его на… сливовый, белый, бледно-голубой!

​Сшить пуфик своими руками

London Fog Crown Floors Стены и полКовры и ковровые покрытия
Crown Floors

London Fog

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

Вот такой потрясающий пуфик в технике пэчворк можно сшить своими руками. Вам потребуется несколько слоев пенополистирола, а также много различных кусочков ткани. На такой пуфик нельзя сесть, но дети будут с радостью на нем прыгать, а вы – складывать на него журналы и мелочи.

​Покрасить входную дверь / заменить

Front door K-Tribe Studió Дома в классическом стиле
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

Конечно же, замена вписывается в наш бюджет, если будет самой дешевой из возможных на рынке, но старую дверь можно просто покрасить, если вам она все еще нравится. Посмотрите, как удачно это получилось на фотографии выше, хотя выбран вполне себе проблемный цвет.

​Дополнительный остров к кухне

Wickham House, C7 architects C7 architects Кухня в стиле модерн
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Представьте, какой была эта кухня до добавления острова. А сколь эффектно она выглядит с островом! Такое можно сделать и с вашей кухней, правда, придется заменить всю столешницу, но это тоже вам будет на руку.

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​Новая люстра для гостиной/кухни

Light In:Style Direct Гостиная в классическом стиле
In:Style Direct

Light

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Выберите помещение, где вы проводите больше всего времени дома, и замените там люстру. Очень важно подобрать подходящие по цвету, оттенку и насыщенности лампочки. Чтобы они были приятные желтые, а не раздражающие белые. И не поленитесь, добавьте диммер!

​Замените окно на кухне

Industrial Kitchen With American Diner Feel homify Кухня в стиле лофт Твердая древесина Синий bianco venato,monobloc tap,clearwater stereo,windows,drainer grooves,pendant light
homify

Industrial Kitchen With American Diner Feel

homify
homify
homify

Если вы еще не заменили окно на кухне, то самое время это сделать. Выбирайте белый, черный или шоколадный цвет с белой или золотой расстекловкой, и ваша кухня тоже преобразится!

​Новенькое кресло

Интерьер спальни homify Спальня в стиле кантри Дерево Бежевый open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Интерьер спальни

homify
homify
homify

Красивое кресло для гостиной или спальни отлично впишется в идею провести Новый Год с большим комфортом! Увидеть конкретно это кресло можно на ярмарке домов Open Village 2017, о которой все так часто говорят!

​Полочки для гостиной

Mieszkanie przy ul. Prądnickiej, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Если у вас слишком много вещей (а у большинства из нас именно так), то полочки – идеальное решение для того, чтобы одной покупкой разгрузить общее пространство дома.

Красим плитку

Realizacja kuchni z żółtym akcentem, Pracownia projektowa Atelier Lillet Pracownia projektowa Atelier Lillet Кухня в стиле модерн
Pracownia projektowa Atelier Lillet

Pracownia projektowa Atelier Lillet
Pracownia projektowa Atelier Lillet
Pracownia projektowa Atelier Lillet

Покрасить, оказывается, можно еще и плитку, а не только мебель из ДСП! И тоже – специальной краской.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

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Дом мечты в поселке Новое Репино
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