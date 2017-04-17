​11 модных трендов в дизайне кухни

Особенные модульные кухни современного типа выглядят, как в каталогах современных фабрик – так, как на снимке выше. Обычно они предлагают нам свежие решения по планировке и зонированию кухни с помощью необычной мебели. Так, столовая может быть частью кухонного острова, быть трансформируемой, верхние модули кухни могут плавно перетекать в модуль гостиной с книгами и декором, а в самой кухне могут быть встроены домашний кабинет, барный модуль с подсветкой и многие другие вещи, определяющие ее внешний вид.