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​11 модных трендов в дизайне кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen КухняКухонная мебель
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Дизайн кухни в современном стиле ведет к тому, о чем мы все мечтаем – налаженному быту, упрощенному формату уборки, чистоте и порядку. Давайте посмотрим, как с помощью различных профессиональных приемов добиваются эффекта идеальной кухни настоящие дизайнеры.

​Присоединенная лоджия

Design project of the apartment in Zagreb (50 sq.m.), Entalcev Konstantin Entalcev Konstantin Кухня в стиле минимализм
Entalcev Konstantin

Design project of the apartment in Zagreb (50 sq.m.)

Entalcev Konstantin
Entalcev Konstantin
Entalcev Konstantin

Данный формат планировки таит в себе 1000 и 1 бонус. На присоединенной лоджии можно установить модуль гарнитура, столовую группу, патио, лаунж-зону, место для домашнего офиса, подиум для занятий йогой, зимний сад, бар для гостей или кальянную зону.

Текстильная отделка уголка для завтраков

ЖК Борисовка, Home Emotions Home Emotions Кухня в классическом стиле
Home Emotions

ЖК Борисовка

Home Emotions
Home Emotions
Home Emotions

Еще один потрясающий модный тренд от Home Emotions – это текстильная отделка зоны столовой на кухне, чтобы создать аристократичный образ и атмосферу.

Эклектика из современности и традиций

Квартира в ЖК "Wellton Park" - Алиса в стране чудес, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой Кухни в эклектичном стиле
Вира-АртСтрой

Квартира в ЖК Wellton Park – Алиса в стране чудес

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

Посмотрите, как ловко и профессионально дизайнеры из студии ВИРА-АРТСТРОЙ объединили два почти противоположных стиля в дизайне столовой группы. Пластиковые стулья нежного кофейного оттенка стоят здесь перед столом в стиле ар-нуво! Элегантно и современно!

Подсветка столешницы

ГЕОМЕТРИЯ ЦВЕТА Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Кухня в стиле минимализм
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

ГЕОМЕТРИЯ ЦВЕТА

Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

Современная подсветка столешницы неоновой нитью – новое слово в дизайне кухонь, при этом весьма доступное для воплощения. Так, столешница для резки становится отлично освещенной в любое время суток.

Кофе с молоком

MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Озеленение
Mimode Mimarlık/Architecture

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

Одна из самых популярных цветовых гамм в дизайне кухни получила новое рождение в стиле минимализм и модерн. Если раньше бежевой была плитка, теперь беж представлен глянцевым керамогранитом, белым был потолок, теперь – шикарный гарнитур, а оттенки древесины (или лучше сказать кофейные оттенки) сохранились в акцентах – кухонном фартуке, столешнице, текстиле, столовой группе. Потому и кофейные, и белые оттенки остаются нашими фаворитами в новом сезоне. Так, эта кухня от Mimode выглядит более, чем модно!

Кухонный фартук под камень или кирпич

Larix, Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya КухняКухонная мебель
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Во многих стилях в дизайне кухни, включая модерн, скандинавский, лофт и рустик (шале) популярны кухонные фартуки с объемными фактурами. Данного эффекта дизайнеры добиваются с помощью различных материалов – камня, декоративного искусственного камня, полиуретана, декоративной штукатурки, мозаики. Самые популярные идеи – отделка под камень или кирпич.

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Мозаичные детали

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Кухня в средиземноморском стиле
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Мозаичная плитка, кухонный фартук, столешница или просто текстиль – это то, что делает кухню в любом стиле более модной. Во многих скандинавских и испанских кухнях вы можете заметить особенный формат плитки. В основном кухня будет оформлена нейтральной и однотонной плиткой, но акцентные детали могут быть выполнены плиткой с орнаментом или мозаикой в марокканском, арабском, средиземноморском стиле.

Керамогранит вместо плитки

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Кухня в стиле модерн
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Очень важный тренд в дизайне современной кухни – замена обычной плитки на глянцевый полированный керамогранит. Последний вариант, конечно же, стоит дороже, но становится все более и более доступным. Так, вы получаете лаконичную отделку, на фоне которой любой гарнитур будет выглядеть дороже. Керамогранит же сам по себе имитирует разные породы камня, включая множество видов мрамора.

Кухонный остров

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Если на своей кухне вы все еще не нашли места для острова, вам определенно стоит это сделать. Мульти-функциональный и очень удобный, он способен преобразить ваш повседневный стиль жизни, даже являясь простой дополнительной столешницей. И уж тем более – с раковиной, плитой или доской для резки, интегрированной в модуль.

Модульные кухни

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen КухняКухонная мебель
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

Особенные модульные кухни современного типа выглядят, как в каталогах современных фабрик – так, как на снимке выше. Обычно они предлагают нам свежие решения по планировке и зонированию кухни с помощью необычной мебели. Так, столовая может быть частью кухонного острова, быть трансформируемой, верхние модули кухни могут плавно перетекать в модуль гостиной с книгами и декором, а в самой кухне могут быть встроены домашний кабинет, барный модуль с подсветкой и многие другие вещи, определяющие ее внешний вид.

Мульти-контурная варочная панель

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Кухня в стиле модерн
Ada Ahşap

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Все чаще варочные панели объединяют в себе газовые и электрические плиты, имеют интегрированные фритюрницы, блинницы и другие удивительные элементы, все больше становясь похожими на кухню в ресторане.

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