​11 модных трендов в дизайне кухни

Дизайн кухни в современном стиле ведет к тому, о чем мы все мечтаем – налаженному быту, упрощенному формату уборки, чистоте и порядку. Давайте посмотрим, как с помощью различных профессиональных приемов добиваются эффекта идеальной кухни настоящие дизайнеры.
Данный формат планировки таит в себе 1000 и 1 бонус. На присоединенной лоджии можно установить модуль гарнитура, столовую группу, патио, лаунж-зону, место для домашнего офиса, подиум для занятий йогой, зимний сад, бар для гостей или кальянную зону.
Еще один потрясающий модный тренд от Home Emotions – это текстильная отделка зоны столовой на кухне, чтобы создать аристократичный образ и атмосферу.
Wellton Park– Алиса в стране чудес
Посмотрите, как ловко и профессионально дизайнеры из студии ВИРА-АРТСТРОЙ объединили два почти противоположных стиля в дизайне столовой группы. Пластиковые стулья нежного кофейного оттенка стоят здесь перед столом в стиле ар-нуво! Элегантно и современно!
Современная подсветка столешницы неоновой нитью – новое слово в дизайне кухонь, при этом весьма доступное для воплощения. Так, столешница для резки становится отлично освещенной в любое время суток.
Одна из самых популярных цветовых гамм в дизайне кухни получила новое рождение в стиле минимализм и модерн. Если раньше бежевой была плитка, теперь беж представлен глянцевым керамогранитом, белым был потолок, теперь – шикарный гарнитур, а оттенки древесины (или лучше сказать кофейные оттенки) сохранились в акцентах – кухонном фартуке, столешнице, текстиле, столовой группе. Потому и кофейные, и белые оттенки остаются нашими фаворитами в новом сезоне. Так, эта кухня от Mimode выглядит более, чем модно!
Во многих стилях в дизайне кухни, включая модерн, скандинавский, лофт и рустик (шале) популярны кухонные фартуки с объемными фактурами. Данного эффекта дизайнеры добиваются с помощью различных материалов – камня, декоративного искусственного камня, полиуретана, декоративной штукатурки, мозаики. Самые популярные идеи – отделка под камень или кирпич.
Мозаичная плитка, кухонный фартук, столешница или просто текстиль – это то, что делает кухню в любом стиле более модной. Во многих скандинавских и испанских кухнях вы можете заметить особенный формат плитки. В основном кухня будет оформлена нейтральной и однотонной плиткой, но акцентные детали могут быть выполнены плиткой с орнаментом или мозаикой в марокканском, арабском, средиземноморском стиле.
Очень важный тренд в дизайне современной кухни – замена обычной плитки на глянцевый полированный керамогранит. Последний вариант, конечно же, стоит дороже, но становится все более и более доступным. Так, вы получаете лаконичную отделку, на фоне которой любой гарнитур будет выглядеть дороже. Керамогранит же сам по себе имитирует разные породы камня, включая множество видов мрамора.
Если на своей кухне вы все еще не нашли места для острова, вам определенно стоит это сделать. Мульти-функциональный и очень удобный, он способен преобразить ваш повседневный стиль жизни, даже являясь простой дополнительной столешницей. И уж тем более – с раковиной, плитой или доской для резки, интегрированной в модуль.
Особенные модульные кухни современного типа выглядят, как в каталогах современных фабрик – так, как на снимке выше. Обычно они предлагают нам свежие решения по планировке и зонированию кухни с помощью необычной мебели. Так, столовая может быть частью кухонного острова, быть трансформируемой, верхние модули кухни могут плавно перетекать в модуль гостиной с книгами и декором, а в самой кухне могут быть встроены домашний кабинет, барный модуль с подсветкой и многие другие вещи, определяющие ее внешний вид.
Все чаще варочные панели объединяют в себе газовые и электрические плиты, имеют интегрированные фритюрницы, блинницы и другие удивительные элементы, все больше становясь похожими на кухню в ресторане.
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